Soud poslal fotbalistu Řepku za zpronevěru na 15 měsíců do vězení. Na místě se odvolal

Soud ve čtvrtek poslal někdejšího fotbalového reprezentanta Tomáše Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru. Souhrnný trest zahrnuje i fotbalistovo předchozí potrestání za internetové útoky na bývalou manželku, tedy za poškození cizích práv. Čtvrteční verdikt není pravomocný. Na místě se proti němu odvolali jak Řepkův obhájce, tak i státní zástupce, který se domáhal uložení dvouletého odnětí svobody.

Předsedkyně soudního senátu Alice Havlíková připomněla, že Řepka má z minulosti čtyři záznamy v rejstříku trestů a že se zpronevěry dopustil tehdy, když byl ve zkušební době podmíněného odsouzení za jiný skutek.

„Za této situace nemáme skutečně příliš na výběr a bohužel již musíme přistoupit k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,“ konstatovala.

Zároveň ale upozornila, že soud využil možnosti mimořádného snížení trestu pod spodní hranici zákonné sazby, a to „vzhledem k osobnosti obžalovaného“.

„Nedomníváme se, že je pachatelem závažné majetkové trestné činnosti. Předchozí odsouzení byla za drobnější přečiny - vyjma neplacení výživného,“ vysvětlila soudkyně.

Senát se ztotožnil s tvrzením obžaloby, že Řepka prodal v prosinci roku 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem luxusního vozu byla firma K & H a Řepka s autem jezdil na základě nájemní smlouvy.

Hrozilo mu dva až osm let

Ženu na to sice při předání peněz upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu sepsali, se zavázal, že pokud mercedes nepřevede do roka, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.

Řepka k věci dříve odmítl vypovídat, ze všech termínů hlavního líčení u Obvodního soudu pro Prahu 6 včetně čtvrtečního se pak omluvil. Za zpronevěru mu vzhledem k výši údajně způsobené škody hrozilo dva až osm let vězení.

Bývalý obránce Ostravy, Sparty, West Hamu a Fiorentiny dostal v letech 2015 a 2016 dvakrát podmíněný trest za řízení v opilosti. Loni v květnu mu soud potvrdil 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy.

Za poškození exmanželky formou smyšlených erotických inzerátů dostal fotbalista původně souhrnný nepodmíněný trest půl roku vězení, odvolací senát Krajského soudu v Brně mu jej však zmírnil rovněž na obecně prospěšné práce. Musel totiž přihlédnout k tomu, že Řepka v mezičase první uložené práce vykonal.

Přehled největších prohřešků někdejšího fotbalového reprezentanta Tomáše Řepky Září 2007 - V nastaveném čase ligového zápasu v Teplicích byl Řepka po hádce s rozhodčími a potyčce s domácím pořadatelem vyloučen. Při odchodu ze hřiště vztekle praštil do kamery České televize. Disciplinární komise ho potrestala zastavením činnosti na sedm soutěžních utkání a zákazem výkonu funkce kapitána na 15 měsíců, od Sparty dostal pokutu 150 000 korun. Květen 2008 - V druhé minutě ligového utkání proti Brnu byl Řepka vyloučen poté, co praštil míčem do obličeje protihráče Aleše Bestu, který chtěl házet aut. Obdržel trest na dva zápasy nepodmíněně a od Sparty pokutu 200 000 korun. Červenec 2010 - V ligovém zápase proti Slovácku plivl Řepka na Ladislava Volešáka, který jej krátce předtím fauloval. Toho si všiml delegát zápasu, incident zachytily i televizní kamery. Disciplinární komise Řepkovi udělila třízápasový trest a do konce roku mu byl zastaven výkon funkce kapitána. Prosinec 2011 - Při odchodu ze Sparty, která s ním rozvázala kontrakt, si jako klubový pokladník odnesl týmovou pokladnu, v níž mělo být několik set tisíc korun. Řepka to popřel. Říjen 2012 - V závěru ligového zápasu v Jablonci Řepka protestoval proti nařízené penaltě tak vehementně, že byl vyloučen. Od českobudějovického klubu dostal pokutu a byl vyřazen z kádru, disciplinárka mu udělila trest na čtyři utkání. Vedení klubu se s ním následně dohodlo na rozvázání smlouvy, Řepka se proti tomu později odvolal k arbitráži. Květen 2018 - Soud udělil Řepkovi 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Kvůli neplacení výživného na syna rovněž přišel o řidičský průkaz. Přitížily mu i dřívější soudní kauzy - v letech 2015 a 2016 byl dvakrát odsouzen k podmínečnému trestu za řízení v opilosti. Srpen 2018 - Řepka byl odsouzen k půlročnímu vězení za internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou, jejímž jménem nabízel sexuální služby, čímž se dopustil poškození cizích práv. Odvolací krajský soud v listopadu trest změnil na 300 hodin obecně prospěšných prací. Únor 2019 - Soud poslal Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru a poškození cizích práv. Podle obžaloby prodal v prosinci 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil. Souhrnný trest zahrnuje i jeho internetové útoky na bývalou manželku.