Tomáš Sedláček: Důvody hlasování o smlouvě o brexitu? Jednodušeji než ‚ano‘ se říká ‚ne‘

Co se to stalo ve Velké Británii, když poslanci neschválili znění rozvodové smlouvy o brexitu? Je to krize politiky, demokracie a vládnutí? Proč je nejen Evropa tak rozdělená? Hostem pořadu Interview Plus byl ekonom a vysokoškolský pedagog Tomáš Sedláček.

