Ekologické téma bývá podceňované, ale dokáže rozbít systém. Bude to zelený rok, myslí si Sedláček

Tento rok bude rokem transformace na novou digitální ekonomiku a jejího přesazení do zelenějšího podnebí, domnívá se filozofující ekonom a vysokoškolský učitel Tomáš Sedláček z Metropolitní univerzity Praha. Česká republika by se navíc v modelu vícerychlostní Evropy měla přihlásit k zemím, které budou udržovat vyšší tempo, míní a varuje, že mnoho času už v tomto ohledu nezbývá. Praha 17:31 1. ledna 2022

„Je potřeba jednoznačně říct, že chceme patřit do té rychlé Evropy, což bude mít implikace na naše přijetí eura a na to, že se přestaneme tvářit jako jako někdo, kdo do toho autobusu nepatří a pochybuje,“ říká pro Český rozhlas Plus filozofující ekonom a vysokoškolský učitel Tomáš Sedláček z Metropolitní univerzity Praha.

Dodává, že jsme národ debatérů a připomíná, že o přijetí, nebo nepřijetí společné evropské měny se u nás mluví už bezmála dvacet let.

„Je škoda, že nemáme v Evropě svá vlastní témata,“ uvažuje host sváteční Osobnosti Plus. „Třeba zelená politika, to je dítě severských evropských států a prosadily ji celosvětově. Estonsko zase vyniklo digitalizací státní správy a jsou vzorem pro ostatní země,“ vyjmenovává s tím, že Česká republika zatím podobně silné téma nemá.

Mohla by ho ale najít například v otázce lidských práv: „To je něco, co Česko může mít jako svou vlajkovou loď.“

K tomuto přesvědčení vede Sedláčka naše zkušenost s pevným postojem vůči Číně a Rusku. „To, že z jejich strany nenastala žádná pořádná odveta, může dodat odvahu větším zemím, které třeba tak odvážné být zatím nemohou.“

Toho, že ve zmíněných velmocích příslovečně přituhuje, bychom si měli pozorně všímat, tvrdí ekonom: „Jen doufám, že jsou to všechno věci, které mají – tak jako v bývalém Československu – krátký dech. A tato víra by se, myslím, dala podpořit ekonomickými čísly.“

V tomto kontextu Tomáš Sedláček připomíná, že také v socialistickém Československu odstartovaly sametovou revoluci ještě před 17. listopadem nepokoje v severočeských městech trpících katastrofálním stavem ovzduší.

„Nejhůř se bude za chvíli dýchat právě v Číně a trápit ji bude i případné zvedání hladin moří. Zelené téma bylo často podceňované, ale opravdu dokáže rozbít systém. Tento rok bude zelený,“ věří.

Pokud jde o Evropu a její ambiciózní plán Green Deal, Česká republika by se neměla snažit z dohody jakkoliv vyvázat, ale naopak se chopit příležitosti, kterou představuje kupříkladu obrovská finanční podpora, která má jednotlivým státům Unie pomoci při odklonu od uhlí a spalovacích motorů.

Dvě věže

Ryze tuzemské téma, které bude třeba letos otevřít, jsou prezidentské volby. Sedláček se nedomnívá, že by expremiér Andrej Babiš (ANO), který se na kandidaturu pravděpodobně připravuje, mohl uspět:

„Všechny modely, které jsem zatím viděl, svědčí o tom, že ve druhém kole vyhraje Babišův vyzyvatel.“

„Padla tady jedna věž – ta nešťastná vláda, kterou jsme měli. A ještě jedna věž tady trčí do vzduchu, a to je prezident. Takže doufám, že se nám podaří tuto kapitolu ukončit v optimistickém duchu a že úroveň prezentace bude důstojná,“ glosuje.