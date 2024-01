Advokát Sokol: Provozovatelé sociálních sítí by měli nenávistné projevy mazat a autory rovnou odpojit

S prosincovými událostmi na filozofické fakultě se na sociálních sítích šíří nenávistné projevy a komentáře, které zločin schvalují nebo zpochybňují. Podle advokáta a prezidenta Unie obhájců Tomáše Sokola je zejména na provozovatelích sítí, aby projevy mazali či osoby přímo z účtů odpojili. „Tlak by měl jít primárně tímto směrem, aby se podobné výroky nedaly dál šířit.“ Mazání příspěvků je přitom podle advokáta reálné a technicky proveditelné. Rozhovor Praha 11:31 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle advokáta Tomáše Sokola jsou v případech nenávistných komentářů účinnější peněžité tresty, které mají na pachatele přímý vliv | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Co tomu říkáte jako Tomáš Sokol, a nikoliv jako advokát?

Upřímné řečeno jako Tomáš Sokol bez velkého právního kategorizování bych řekl, že to jsou takzvaně „mašíblové“ – magoři, blázni a šílenci, a jediné, co bych já vnímal za nejúčinnější, je nevšímat si jich, odpojit je od sociálních sítích a nechat je tomu šílenství v domácím prostředí.

Neříkám, že to tak nutně musí být, z mého pohledu by ale pro ně bylo největším trestem to, kdyby neměli kde ty „slinty“ šířit.

Je v trestněprávní rovině složité prokázat vinu ve případech, kdy se vyhrožuje zopakováním nějakého brutálního činu?

Pokud se vyhrožuje zopakováním trestného činu nebo v tomto případě zločinu, tak to moc složité není.

Projevy, které byly citované, byly jiného charakteru, ale pochopitelně pokud se někdo explicitně a věrohodně vyjádří, že by chtěl něco takového zopakovat, tak to může být nebezpečné vyhrožování. Záleží samozřejmě i na okolnostech, protože jestli to udělá o půlnoci po deseti pivech, tak je to něco jiného, než když to vypadá vážně. To je potom věc policie, aby to prošetřila.

Když lidé říkají, že to nemysleli vážné, je to polehčující okolnost?

Může to být i polehčující okolnost. Dokonce to s pohledem na všechny okolnosti může dospět k tomu, že se jednalo jen o emoci.

Samozřejmě se ale pohybují na hraně, že jak policejní orgán, tak posléze státní zástupce a nakonec možná i soudce dospějí k závěru, že už to mělo charakter nebezpečného vyhrožování, protože to skutečně mohlo vyvolat obavu podstatné skupiny lidí, že se to opravdu stane. Tady je to hraniční.

Náš reportér i policie mluví o tom, že většina případů pochází ze sociálních sítí. Vy jste říkal, že podle vašeho názorů by se takovým magorům měly sociální sítě vypnout. Jde to i technicky?

Já se domnívám, že pokud jde o Facebook a takové sociální sítě, je skoro povinností provozovatelů, aby odstraňovali takto silně nekonformní výroky a neměl by v tom být žádný problém.

Vím, že se vedla diskuse o tom, jestli to náhodou není cenzura, když provozovatel někoho odpojí. Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Takže se domnívám, že tlak by měl jít primárně tímto směrem, aby se podobné výroky, které jsou na hraně trestného činu, nedaly dál šířit.

Jste specialita na trestní právo, tohle je ale věc, která se týká i jiných právních oblastí. Třeba Soudní dvůr Evropské unie už v minulosti rozhodl, že soudy mohou nadnárodním společnostem, které provozují sociální sítě, nařídit, aby mazaly nenávistné komentáře.

Jako specialisté děláme i jiné oblasti práva, například ochranu osobnosti, která je limitní řekněme pro svobodu projevu.

Je reálné toto udělat v praxi? Vymazat významnější části příspěvku, které jsou nevhodné?

Já se domnívám, že to je reálně a technicky proveditelné. Nevidím důvod, proč by se to nedalo udělat, když jste sám zmiňoval to rozhodnutí a když se to také v celé řadě případů stalo.

Vím, že v minulém volebním období byl dokonce návrh novely trestního zákoníku, který by takové jednání postihoval. To znamená, že se to dělo, a dokonce se to někomu nelíbilo.

Když se objevují pod statusy na sociálních sítích takové nenávistné komentáře nebo komentáře, které zpochybňují, že se něco takového vůbec stalo, má to hlásit policii kdokoliv, kdo si toho všimne, anebo to má aktivně vyhledávat policie a věnovat další energii na takovou věc?

To je otázka ohledně energie a peníze daňových poplatníků, jestli mají být investovány do prohlížení sociálních sítí, kde kdo něco s prominutím „kváknul“. Asi to policie bude muset dělat. Teď to nepochybně dělala po událostech z minulého měsíce. Spíš bych řekl, že asi ne, a že by spíš měla reagovat na upozornění.

Je to ale taková mezní záležitost, protože záleží na tom, co to je, jaké kapacity policie by to vázalo a co by to stálo. Ono těch sociálních sítí a různých míst, kde se člověk může vyjádřit včetně reakcí na mediální články, chaty, je obrovská spousta a nejsem si jistý, jestli je policie schopná všechno toto monitorovat.

Jaké jsou adekvátní tresty za tento čin?

Řekněme, že za schvalování zločinu je maximální trest odnětí svobody jeden rok. Abychom jsme si udělali jasnou relaci – pokud si někdo pochvaloval střelce na Palachově náměstí, že zavraždil lidi, tam by bylo úplně jasné, že se jedná o schvalování zločinů. A tam je maximální sazba jeden rok odnětí svobody.

Domnívám se, že v těchto případech místo odnímání svobody byly účinné peněžité tresty, protože asi za jeden takový výrok, který naplňuje skutkovou podstatu, by to nebylo nepodmíněně, ale podmíněně. Člověk poté odchází s trestem, který je podmíněně odložen, a záleží na něm, jak se bude chovat. Samozřejmě nad nim visí Damoklův meč, ale kdyby na druhou stranu odcházel s peněžitým trestem 300 tisíc, možná by to cítil víc.