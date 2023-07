Místo stěhování vyhazov. Tuhý a Slamečka končí v diplomacii, oba přitom měli zamířit na novou misi

Měli zamířit jako velvyslanci do Slovinska a do Dánska, místo toho končí v diplomacii. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo zrušit pověření pro Tomáše Tuhého a Gustava Slamečku. Oba přitom už obdrželi takzvaný agrément, tedy souhlas hostitelské země s jejich vysláním, zjistilo Aktuálně.cz. Slamečkovi končí pracovní poměr v srpnu, Tuhému v prosinci. Co bude do té doby dělat, není jasné. Praha 8:11 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Tuhý a Gustav Slamečka | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Za zrušením diplomatických misí obou mužů podle webu oficiálně stojí nová politika Černínského paláce, který do zahraničí na nejvyšší posty vysílá kariérní diplomaty, což Tuhý ani Slamečka nejsou. Bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý působil čtyři roky jako český velvyslanec na Slovensku, na post nastoupil v roce 2018.

Člen vládní delegace, který v Jižní Koreji obtěžoval hygieničku, zaplatí 170 tisíc korun a vrátí se do Česka Číst článek

Jeho nové angažmá v Lublani schválila ještě vláda Andreje Babiše (ANO). Gustav Slamečka pak od roku 2019 působil jako velvyslanec Česka v Jižní Koreji, dříve byl ministrem dopravy v úřednické vládě Jana Fischera.

Tuhý nechtěl situaci komentovat, reakci Slamečky redakce nezveřejnila. Jako „velmi nezvyklý“ vidí postup ministerstva zahraničí jeho bývalý šéf Tomáš Petříček (SOCDEM).

„Řekněme si to na rovinu, je to velmi nezvyklé. Pro přijímací stát to značí, že vysílací stát neví, co chce, nebo že jsou kolem toho spory,“ uvedl.

‚Malý začátek něčeho velkého.‘ Angolská cesta Lipavského může otevřít ekonomické kanály Číst článek

„Přijímací stát se na důvody změny ptát nebude, stejně jako to vysílací stát nebude příliš vysvětlovat. Prostě se to stáhne,“ vysvětlil dále Petříček.

Velvyslancem ve Slovinsku zatím zůstává Juraj Chmiel, diplomatické zastoupení v Dánsku vede Karel Pech. Kdo budou noví velvyslanci v obou zemích, zatím není jasné.

Tuhého na Slovensku na začátku roku nahradil bývalý ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, místo Slamečky míří do Jižní Koreje Ivan Jančárek, který naposledy působil jako velvyslanec ve Španělsku, velvyslaneckých postů ale v minulosti vystřídal více.