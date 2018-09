Hamáček navrhuje pro policejního prezidenta Tuhého druhou nejvyšší generálskou hodnost

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD, kandiduje v komunálních volbách) navrhl povýšení policejního prezidenta Tomáš Tuhého do hodnosti generálporučíka, druhé nejvyšší české vojenské hodnosti. Do hodnosti brigádních generálů navrhuje jmenovat ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Vladimíra Kučeru a ředitele dopravní policie Tomáše Lercha. Vyplývá to z materiálu, který má k dispozici ČTK.

