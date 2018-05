Pirát Vymazal zaplatil svůj účet za elektřinu, zisk z těžby kryptoměny věnoval Kuchařkám bez domova

Poslanec České pirátské strany Tomáš Vymazal, který v týdnu svým účtem za spotřebu elektřiny ve služebním bytě překvapil vedení Poslanecké sněmovny, uhradil vzniklé výdaje a zisk z těžby kryptoměny ve výši 4434 korun poté daroval na charitativní účely Jídelně Kuchařek bez práce. V pátek odpoledne o tom informoval na svém facebookovém profilu. Praha 16:50 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Tomáš Vymazal | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Poslanec již během týdne pro Aktuálně.cz uvedl, že v bytě v Nerudově ulici krátce těžil kryptoměnu Zcash a zároveň si příslušným počítačovým zařízením v zimním období topil, jelikož v místnosti byla dle jeho slov „nesnesitelná zima“, jelikož mu sněmovna včas nedodala přímotop.

Těžbou kryptoměny jsem si vytápěl byt, řekl poslanec Vymazal. Vedení sněmovny zaskočil účet za elektřinu Číst článek

Během prosince za 21 dní údajně spotřeboval elektrickou energii v hodnotě 1220 korun, které v pátek sněmovně zpětně uhradil. Zároveň dodržel svůj středeční závazek a celý zisk z těžby věnoval na dobrou věc.

„Můj výtěžek za těchto 21 dní byl 1,26 Zcash, z čehož 19 % tvořil výkon zapojený v poslaneckém bytě. To znamená, že jsem v poslaneckém bytě vytěžil 0,23 Zcash. Při aktuálním kurzu je to 1442 Kč. Myslel jsem, že je to ještě o něco méně, proto jsem odhadoval výnos v řádu stokorun. Teoretický nejvyšší kurz Zcashe k dnešnímu datu je 876,31 amerických dolarů, což pro 0,23 Zcash znamená nejvyšší možný výnos v hodnotě 4434 Kč. To je částka, kterou jsem se rozhodl věnovat Jídelně Kuchařek bez domova, která dělá mnoho dobré práce pro ženy, jež se ocitly v náročné životní situaci,“ vysvětlil na svém profilu Vymazal.