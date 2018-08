Gayové mají řadu výhod, napsal europoslanec Zdechovský. ‚Myslím tím jejich soudržnost,‘ vysvětluje

Gayové a lesby mají řadu výhod, napsal na twitteru v diskusi o návrhu na zavedení manželství osob stejného pohlaví europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. Snadněji díky soudržnosti udělají kariéru v evropských institucích a nejsou omezováni při cestování, napsal s odkazem na zkušenosti svého spolupracovníka. Rozhovor Praha 20:45 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. | Zdroj: Profimedia

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský se na twitteru zapojil do diskuse o chápání „tradičního manželství“. V debatě se zeptal, co konkrétně gayům a lesbám manželství přinese a dodal, že sexuální menšiny mají „také řadu výhod“.

Mezi výhody Zdechovský zařadil „možnost dělat kariéru (v EU institucích vetšina vedoucí posty), podporu a soudržnost komunity (homosexuálové si často pomáhají v zaměstnání i mimo).“ Odkazoval se přitom na zkušenosti kamaráda. Server iROZHLAS.cz se poslance zeptal, co konkrétně měl „výhodami gayů a leseb“ na mysli.

@TomZdechovsky Tak třeba včera mi kamarád říkal jeho výhody - možnost dělat kariéru (v EU institucích vetšina vedoucí posty), podpora a soudržnost komunity (homosexuálové si často pomáhají v zaměstnání i mimo), není omezován při cestováním - nikým (pouze občas partnerem) a ničím (nemá děti).. 1

„Reagoval jsem na to, co říká moje okolí. Můj hlavní mediální poradce je z gay komunity a sám velmi často hovoří o tom, že on se jako gay cítí daleko více svobodný, že má spoustu výhod oproti nám, kteří jsme v manželství. Sám prostě říká, že by v životě nedělal tu práci, kterou dělá, nebýt toho, že je gay,“ vysvětluje v rozhovoru europoslanec.

Návrh na zavedení manželství i pro osoby stejného pohlaví Zdechovský nepodporuje. „Věci, které chtějí lidé z LGBT komunity ošetřit, se dají ošetřit úpravou občanského zákoníku. Institut manželství je pro mě mezi mužem a ženou a myslím si, že bychom měli institut manželství a rodiny posilovat a ne se pod to snažit schovat nebo rozšiřovat na další svazky.“

Můžete být v těch výhodách gayů, leseb, případně dalších menšin, konkrétnější? Napsal jste, že v unijních institucích zastávají většinu vedoucích postů. Co to znamená? Že v Bruselu působí nějaká organizovaná skupina lidí s homosexuální orientací, která si distribuuje vedoucí posty?

Bylo to myšleno tak, že ta komunita díky tomu, jak se historicky vyvíjela, díky tomu, jak se na ni historicky pohlíželo, jak držela při sobě a jak je organizovaná, tak si prostě vzájemně pomáhá. Můj poradce mě vodí k lidem, kteří jsou z gay komunity a kteří jsou kadeřníci, pak mě vodí k módním návrhářům, kteří jsou taky gayové.

Myslím si, že ta soudržnost mezi těmi lidmi je daleko větší, tak jsem to myslel. Taky dlouhodobě říká, že tím, že nemá rodinu a je dlouhodobě sám, není ani registrovaný, tak má víc času na to dělat kariéru.

A v čem je to výhoda člověka s homosexuální orientací? Stejně tak heterosexuální člověk nemusí mít partnera, manžela, manželku a může se soustředit na kariéru.

Nemyslel jsem to jako porovnávání s heterosexuálními, bylo to napsané v nějaké kontinuitě diskuse. Někdo mi napsal, ať mu napíšu, jaké mají výhody, a já jsem napsal, že jednu z výhod vidím v tom, že tam je lepší možnost dělat kariéru nebo v pracovním uplatnění v oborech.

Nerozumím ale tomu, jak to souvisí s manželstvím.

Nevymezoval jsem to vůči manželství, hovořil jsem o tom, a psal jsem i později, že to jsou jejich postřehy, oni to takhle vidí. Nemám zkušenost s homosexuálním vztahem a od začátku jsem psal, že to jsou postřehy od nich.

Čili to jsou postřehy od vašeho spolupracovníka, není to založeno třeba na výzkumu. Psal jste totiž obecně o evropských postech.

Konkrétně u těch evropských postů si lidi pomáhají, dávají si o nich vědět, to není nic špatného. Ta komunita je v tomhle soudržná. Myslel jsem to pozitivně a rozhodně v tom nebylo nic urážlivého vůči vztahům osob stejného pohlaví. Kdo zná dlouhodobě moje názory a koukne se do mého okolí, tak ví, že osob s gay nebo lesbickou orientací je v mém okolí poměrně hodně.

Dál jste napsal, že gaye a lesby nikdo a nic neomezuje v cestování. Co jste měl na mysli?

Velmi často se bavíme o rodině a o dětech a on (spolupracovník Zdechovského, pozn. red.) mi vlastně říká, že díky tomu, že nemá rodinu, nemá děti, nemusí se na nikoho ohlížet a má větší prostor rozvíjet tenhle svůj koníček. Když mi bylo 24 let, chtěl jsem cestovat, ale protože jsem měl rodinu a děti, určitě jsem cestovat tolik nemohl.

Tohle se dá ale obecně vztáhnout na kohokoli.

Bylo to tam napsané v kontextu toho manželství. Nechtěl jsem dělat kauzu a samotná ta diskuse skončila smířlivě. Nejsem žádný homofob.