Měli bychom rozlišovat legální a nelegální migraci, říká europoslanec Zdechovský

Nový pakt o uprchlících je nezávazný, zpřesňuje věci, které byly dříve nejasné. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to říká europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, který dokument porovnává s paktem o migraci. Právě s tím v rámci EU řada států nesouhlasila. 20 minut radiožurnálu Praha 9:41 21. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. | Zdroj: Profimedia

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká republika neudělala chybu, když podpořila v OSN globální pakt o uprchlících. Říká to europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL

„To, že se státy shodnou, že s problematikou migrace chtějí něco dělat a řešit ji, je určitě pozitivní signál,“ vysvětluje europoslanec a dodává, že u paktu o migraci shoda nebyla, na rozdíl od paktu o uprchlících.

Proč ale premiér Andrej Babiš (ANO) s paktem o uprchlících nesouhlasí? „Je to pokračování populismu, pan premiér se v problematice migrace a uprchlictví příliš nevyzná a reaguje podobně jako sociální sítě. Myslím si, že dokument nejspíše ani nečetl,“ říká Zdechovský.

Dokument o migraci tak, jak byl předložen ke schválení, je podle něj v některých částech kontroverzní a lze ho vykládat dvojím způsobem.

„Když se občas k nějakému paktu nebo deklaraci nepřipojíme, tak to není nic proti ničemu,“ říká s tím, že v textu nebyly zakomponovány připomínky členských států a byla snaha migraci prohlásit za přirozené právo.

Základem diskuse o migračním paktu také mělo být to, jak pomoci státům, ze kterých odcházejí nejvzdělanější lidé.

„Problém chudých zemí nevyřešíme tím, že vezmeme lidi do Evropy a budeme jim posílat peníze, které tady vydělají,“ upozorňuje s tím, že by mělo být rozlišeno, co je legální a nelegální migrace.