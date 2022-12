Kritizovaná cesta do Bahrajnu? Souvisela s dialogy mezi islámem a křesťanstvím, tvrdí Zdechovský

„Svědomí mám čisté. Celý svůj politický život jsem od nikoho nevzal ani korunu. Nevidím žádný důvod k tomu, abych to měnil a proč bych transparentně nepřiznal, že jsem se v Bahrajnu pohyboval,“ argumentuje český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Zodpovídá se z nejasností kolem neohlášené cesty do Bahrajnu letos v dubnu. A to v době, kdy se v Evropském parlamentu vyšetřuje největší korupční kauza v historii. Rozhovor Praha / Štrasburk 13:25 15. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) | Foto: Daina Le Lardic | Zdroj: European Union 2020 - Source : EP

Od středečního odpoledne čelíte otázkám kolem vaší dubnové cesty do Bahrajnu. Podle listu The Guardian jste se tam měl setkat s představiteli obchodní komory, cestu jste ale nenahlásil do registru. Přitom jste tam nebyl poprvé. V listopadu 2021 jste jel do Bahrajnu na čtyřdenní cestu, kterou vám hradily bahrajnské autority. Dubnovou cestu, na níž jste měl ale ono obchodní jednání, jste si měl podle vašich tvrzení platit sám. Ve světle toho, že nyní hýbe evropským prostorem vyšetřování kolem korupční kauzy a podezřením, že Katar uplácel europoslance, toto zjištění rozvířilo debatu. Jak to bylo s vašimi cestami do Bahrajnu?

Jedna cesta byla oficiální, to byla ta v listopadu. Do Bahrajnu jsem přijel z delegace v Pákistánu, cesta byla transparentně deklarovaná a bahrajnská strana nám tehdy platila ubytování.

Bylo to z důvodu toho, že mi přidělila po dobu pobytu v Bahrajnu ochranku. V tu chvíli jsem si nemohl žádným způsobem vybírat svůj hotel nebo místo pobytu. Musel jsem se řídit pokyny bezpečnostních sil, protože tehdy vyhodnotily, že mi tam může hrozit nějaké nebezpečí. Tahle cesta není nikým zpochybňována, byla transparentní a veškeré materiály jsou k tomu dohledatelné.

Byla to standardní cesta podle pravidel Evropského parlamentu. Což Guardian a následně i Politico potvrdily.

Druhá byla soukromá a ty my nemusíme nikde uvádět. Že se během soukromé cesty sejdete, to se občas stane. Primárně ale byla cesta za soukromým účelem.

Proč jste tam jezdil? A jaký byl tedy důvod, že jste se sešel s bahrajnskými představiteli?

U první návštěvy, Bahrajn podporuje koalici proti Daeš (Islámský stát, pozn. red.) a je to stát, se kterým máme výborné styky. Spolupracuje s námi v boji proti islámskému terorismu a extremismu.

Zajímá mě spíš vaše druhá cesta…

Tu jsem podnikl v době ramadánu. Většina lidí ví, že přes den úřady nepracují. Moje návštěva se týkala dialogů mezi islámem a křesťanstvím a chystanou návštěvou papeže na základě i mých aktivit. Za mé podpory v Bahrajnu vznikl jeden z největších křesťanských kostelů v arabském světě a bylo potřeba se tam sejít se zástupci křesťanské komunity. Což byl ten hlavní důvod, proč jsem do Bahrajnu tehdy zamířil.

Tomáš Zdechovský

@TomasZdechovsky 🧵Vyjádření: 1/4

Jednoznačně odmítám, že bych se dopustil nekalého jednání v souvislosti s dubnovou cestou do Bahrajnu. Cestu jsem si hradil sám, a proto nebylo nutné ji zadat do systému EP. V zájmu transparentnosti jsem ji ale měl deklarovat. Má kancelář ji už zadala do systému. 5 111

‚O druhé návštěvě nikdo nevěděl‘

Mluvil jste o tom, že v listopadu 2021 vám byla přidělena ochranka, protože tam bylo bezpečnostní riziko. Po pěti měsících už nebezpečí nehrozilo?

Vzhledem k tomu, že o druhé návštěvě nikdo nevěděl, nebyla to oficiální návštěva, která by byla promovaná, tak se riziko výrazným způsobem zmenšilo. Nebyl jsem tam nikde viditelný. Byla to návštěva, která trvala méně než 24 hodin, a i já jsem musel dopředu počítat s tím, že když nebudu dopředu kontaktovat Bahrajn, tak tam nějaké riziko být může, ale to už bych nemohl cestovat nikde.

Cestu jste ale nakonec do registru zadal. Zpětně.

Od začátku říkám, že to byla soukromá cesta a při soukromých návštěvách to nemusíme vykazovat. Ale když přijedete do zemí jako je Bahrajn a to, že někde jste, tak i v křesťanské komunitě je hodně podnikatelů, a tedy se rozneslo, že tam jsem. Byl jste proto pozvaný v pozdější odpoledne na jednu akci, kterou oni nějakým způsobem interpretovali. Nebylo to naplánované, ani jsem dopředu nebyl na tuto akci pozván. S nikým jsem dopředu nevyjednával.

Jinak je to vždy transparentně deklarováno. Ale i u návštěv, které jsou oficiální, tak je musíte vykázat, ale není termín dokdy. K žádnému pochybení ani v tomto ohledu nedošlo. Já se téhle „kauze“ skutečně směju, protože jestli srovnává někdo „kauzu Bahrajn“ s kauzou Katar, kde byly nalezeny tašky s penězi...

To se nesrovnává. Ale kvůli tomu, že se nyní řeší korupční kauza právě s lobbingem třetích zemí, asi i vy sám cítíte, že je zájem o to, aby se nejasnosti vyjasnily…

Necítím. Protože já jsem ve Friendship Group (přátelská skupina s danou zemí pod Evropským parlamentem, pozn. red.) s Bahrajnem osm let. Jejím šéfem jsem se stal po odchodu Britů (z Evropské unie), protože oni tu skupinu vždycky vedli. Vždycky to bylo transparentním, diplomatickým způsobem.

Dlouhodobě tu lobbují třeba Íránci nebo Rusové, Alžířani. Nikdo se těchto lidí nikdy neptal, jakým způsobem se to děje. A určitě nikdo z mých socialistických kolegů, kteří jsou teď v panice, se nikdy v žádném registru nevykazoval – ani svoje návštěvy, jízdy a vily, které oni mají v těch zemích. Nikdo z nich nikde nedokládal.

Mám v tomhle svědomí čisté. Friendship Group je oficiálně deklarovaná, je plně transparentní a ukazuje, že máme s tímto státem (Bahrajnem) otevřený dialog. Není to o tom, že ten stát diktuje, co máte hájit a co máte říkat.

Rezoluce proti Bahrajnu

Jenže pak v souvislosti s tím, jak přistupujete k Bahrajnu, vyvstává otázka, kdy se má hlasovat o rezoluci kolem politického aktivisty Abdalhádího Chavádži, o kterém vy mluvíte jako o politickém oponentovi, jiní jako o obhájci lidských práv. V Bahrajnu byl odsouzen k doživotnímu vězení za demonstrace proti vládě v roce 2011. Velice se vůči tomu vymezují třeba Dánové, protože Chavádži má dánsko-bahrajnské občanství, dokonce byl v roce 2013 nominován na Nobelovu cenu.

Říkáte A, je ale potřeba říct i B a vysvětlit, proč je to politický oponent, protože on jím je. Je to člověk vycvičený íránskými tajnými službami, který dělal převrat v Bahrajnu. Je to člověk spojovaný s teroristickou organizací.

Before @TomasZdechovsky dares open his mouth & speak at my father's debate, he must pre-empt it with acknowledgement of his relationship and paid trips to #Bahrain with the Bahraini gov -so it's clear where his loyalties lie (details in video) #FreeAlkhawaja #EU #DKPol pic.twitter.com/KnKEmCqwGu — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) December 14, 2022

Mimochodem k té rezoluci, kterou připravili kolegové v Evropském parlamentu ohledně Bahrajnu. Bahrajn se vždycky připraví, když má problém Katar. Jakmile má problém Katar, tak bác, uděláme lidskoprávní rezoluci, kde řekneme, že Bahrajn má ještě větší problém. Neříkám, že problémy nemá, má jich spoustu, a to i v oblasti lidských práv.

Ale na druhou stranu, nechci tu v Evropském parlamentu jakožto demokratické instituci nasedat na to, že nám tu íránští agenti budou diktovat, kdo bude a kdo nebude přítel Evropské unie. Je potřeba opravdu vidět i fakt, že v Bahrajnu je americká základna a nebýt toho, tak třeba už dávno Írán na Bahrajn zaútočil. Je potřeba vnímat věci v kontextu.

Když se vrátím zpátky na začátek: trváte na tom, že ani první, ani druhá cesta nemají být vnímány jako jakákoliv součást lobbingu. Listopadová cesta byla oficiální, dubnová soukromá, během níž jste se zúčastnil oficiální schůzky, na základě které jste i ji přidal do registru.

Přesně tak. Celý svůj politický život jsem od nikoho nevzal ani korunu. Nevidím žádný důvod k tomu, abych to měnil a proč bych transparentně nepřiznal, že jsem se v té zemi pohyboval a byl. Proč si myslím, že je to bouře ve sklenici vody, je v tom, že všechny věci, které já jsem dělal, jsou transparentní.

Neobáváte se?

Určitě ne. Ve středu tu (ve štrasburských kancelářích Evropského parlamentu, pozn. red.) byla francouzská policie a zatýkala kolegy, kteří jsou spojovaní s kauzou Katar. Prohledávala tu kanceláře, mám je prohledané. Opravdu se nebojím.

Každému říkám, že mu kancelář odemknu, ať se jde podívat, kolik jsem dostal dopisů od bahrajnské ambasády v této souvislosti – byl jeden jediný. Žádné linky na to, že by Bahrajn ovlivňoval dění skrze mě nebo nějakou skupinu, neexistuje. Je to fantasmagorie socialistů, kteří řeší svou největší korupční kauzu a snaží se od toho odvést pozornost. Dokonalé vrtěti psem, ukázka politického marketingu na jedničku.

Jste si tedy jistý, že v souvislosti s vámi a Bahrajnem nevyvstanou na povrch žádné informace, které by mohly vaši věrohodnost poškodit?

Jsem si tím naprosto jistý. Bahrajn mi nikdy nenabízel žádnou výhodu. Všechna jednání jsou v rámci gentlemanského klubu. Pokud jsem se tam zúčastnil nějakých jednání, je o nich veřejně všechno známé. I s ohledem na to, že když jsem tam byl poprvé za nějakého bezpečnostního rizika, tak jsem vše komunikoval na svých sociálních sítích. Vše jsme transparentně deklarovali.