Rektor Zima: Odstoupit nehodlám. Akademickému senátu navrhnu zřídit komisi

Systém uzavírání smluv mezi Karlovou univerzitou a komerčními subjekty se nejspíš změní. Rektor školy Tomáš Zima navrhne akademickému senátu vytvoření komise, která připraví přesná kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery, řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Stane se tak poté, co škola na začátku října podepsala smlouvu se společností Home Credit. Ta od ní nakonec po kritice odstoupila. Rozhovor Praha 9:46 18. října 2019

Jak chcete spolupráci se soukromými subjekty upravit? Jaké by měly být podmínky?

Spolupráce s komerčními subjekty a partnery je věc v českém prostředí relativně nová. Tato oblast neměla v tuto chvíli na naší univerzitě žádnou regulaci a po návrzích a jednáních, které jsem měl, chci navrhnout akademickému senátu zřídit komisi. Ta by připravila pravidla pro spolupráci s komerční sférou, s partnery a i určitý postup. Chci oslovit odborníky u nás i v zahraničí. Spolupráci mi přislíbil v této oblasti pan profesor Přibáň. Věřím, že po návrzích z Akademického senátu tato komise velmi brzy připraví pravidla.

Takže konkrétní představu zatím nemáte. Chcete si promluvit a nechat se inspirovat jednotlivými nápady?

Já určitou představu mám.

Jaká je?

Ta představa je, že je to otázka definice podmínek, způsob projednávání těchto smluv na Karlově univerzitě a samozřejmě se budeme inspirovat dobrou praxí na špičkových zahraničních univerzitách. Takže určitou představu mám a budeme o tom dnes (pátek - pozn. red.) jednat na akademickém senátu.

Kdo za univerzitu rozhodoval nebo rozhoduje o spolupráci se soukromými společnostmi doteď?

V tuto chvíli de facto nebyl systém fundraisingu na Univerzitě Karlově regulován, neměl žádnou pevnou strukturu. Řešilo se to vše v rámci běžné agendy jako jakákoliv jiná smlouva.

Kdo by měl být podle vašeho návrhu členem té komise? Jenom akademičtí senátoři, nebo někdo z vedení univerzity, případně další osobnosti?

Moje představa je, že by tam měli být zástupci z vedení univerzity, pan profesor Přibáň z Cardiffské univerzity, měli by tam být studenti, ale i odborníci. Nicméně o té věci budeme teprve jednat, takže je to otevřená záležitost.

Smlouvu s Home Credit kritizovali studenti ale i pracovníci univerzity. Akademici a tři členové vědecké rady Přírodovědecké fakulty vás právě kvůli tomu vyzývají k odstoupení. Podle nich jste nebyl schopen vyhodnotit dopad smluvních závazků na fungování univerzity. Jaká je vaše reakce? Odstoupíte?

Rezignovat nehodlám. Tato diskuze právě ukazuje svobodu akademického prostředí, kde se objevují kritické názory, což je velmi dobré. Já jsem se již vyjádřil, že tato smlouva žádný způsobem nesměla a nezasahovala by do akademických práv a svobod kohokoliv, stejně tak jako smlouva s jakýmkoliv jiným partnerem.