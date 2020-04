Rektor Zima: Naši výzvu podporuje řada lékařů. Vláda nemá argument k udržení nouzového stavu

Jedenáct lékařů z Univerzity Karlovy včetně jejího rektora Tomáše Zimy sepsalo výzvu k rychlejšímu uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Udržování striktních omezení podle nich může mít vážné dopady na zdraví lidí i na ekonomiku. „S kolegy jsme se domlouvali, že bychom měli veřejnost informovat o faktech, nikoliv o emocích. Výrazná většina lidí tuto výzvu podporuje,“ říká Zima. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 14:05 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zíma | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Sešli jsme se v pondělí a každý z nás přispěl textem. V úterý dopoledne jsme celou výzvu zveřejnili,“ popisuje vznik dokumentu Tomáš Zima. „Řada lidí se k ní připojuje svým prohlášením.“

Výzva má v úvodu šest požadavků. Prvním z nich je ukončení nouzového stavu. „Nouzový stav je, stejně jako rouška, určitým symbolem koronavirové infekce. Tato otázka se teď projednává ve vládě a v Parlamentu, tak jsme se k ní chtěli vyjádřit. Slyšeli jsme od epidemiologů, že když bude 400 nových případů denně, bude to velký úspěch. Když bude číslo R menší než jedna, bude to dobré, ale ono to najednou nestačí?“ ptá se Tomáš Zima.

Ministr vnitra Jan Hamáček (za ČSSD), který je zastáncem nouzového stavu, argumentuje tím, že pokud ho zrušíme, zkomplikoval by se nákup ochranných pomůcek. „Co tato ministerstva dělají pro to, aby se společnost mohla vrátit do běžného režimu? Řada výrobců má už dostatek kapacity. Dnes mi několik firem nabízelo roušky nebo respirátory.“

Obnovení výuky

Druhým požadavkem výzvy je obnovení zdravotní péče v plné šíři. „Vím, že i když se otevřely nemocnice, tak se řada pacientů nechce nechat hospitalizovat, protože mají strach z nakažení. Je třeba říct, aby šli lidé k lékaři,“ upozorňuje rektor největší české univerzity.

Obnovení výuky na všech stupních škol v průběhu května je další bod Výzvy jedenácti. „To závisí na typu škol. Rozvolňování by mělo jít postupně a samozřejmě při dodržování některých hygienických opatření.“ Výuka ve školách je podle Tomáše Zimy podmínka k opětovnému nastartování ekonomiky.

„V tuto chvíli se vrací studenti posledních ročníků k individuální výuce. Dokončují disertační práce a připravují se k státním závěrečným zkouškám. Očekáváme, že v dalších vlnách uvolňování budou moci i studenti dalších ročníků chodit na konzultace a na praktickou výuku,“ nastiňuje návrat do škol Tomáš Zima.

„Začátkem května budeme mít aktualizovaný harmonogram přijímacího řízení. Jestli proběhne v termínech tak, jak bylo plánováno, nebo jestli je přesuneme na červenec. Chci všechny uchazeče ujistit, že mohou jít ke zkouškám i bez vykonané maturity,“ říká Zima.