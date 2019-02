Chtějí Romové tisíc miliard? ptal se Okamura ministra kultury. Staněk ho odkázal na ‚zdravý rozum‘

„O jakou finanční částku přesně požádalo Muzeum romské kultury ve svém dopise z ledna 2019 na své výdaje? Proslýchá se, že požádali v dopise o částku bilion korun.“ Písemná interpelace s tímto dotazem přistála v pátek na stole ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Zaslal mu ji předseda hnutí SPD Tomio Okamura, jak uvedl Deník N. Praha 20:45 1. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura, předseda SPD. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Žádost o jeden bilion korun na výdaje označila za nesmysl také ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová, napsal v pátek Deník N. Staněk údajně ještě Okamurovu interpelaci neviděl, její obsah ale označil za nesmyslný. „Je to absurdistán,“ řekl.

Bilion korun představuje částku tisíc miliard. Ministerstvo kultury má rozpočet na rok 2019 14 miliard korun. „Nemůžou dostat tisíc miliard. Buď se pan Okamura přepsal v nulách, nebo to vůbec nechápu,“ vyjádřil se Staněk pro deník a zároveň dodal, že by měl předseda SPD používat více „zdravého rozumu“. Podle jeho slov nemůže muzeum dostat finanční obnos, který se blíží ročnímu příjmu celého Česka. Muzeum je navíc příspěvkovou organizací resortu.

Okamura se snažil svůj dotaz na ministerstvo kultury obhájit tím, že se na něj s tímto dotazem obrátil občan a požádal ho, zda by tuto informaci nemohl prověřit, a z toho důvodu se obrátil na ministerstvo kultury. „Připadá mi to neuvěřitelné, ale snažím se pokud možno vyhovět všem občanům, co se na mě obrací s různými dotazy či žádostmi,“ vysvětlil Okamura deníku.

„Snažíme se pokud možno všem odpovídat nebo nabízet radu či pomoc. Pán byl kontaktován a potvrdil, že to myslí vážně, a požádal, abychom se zeptali. Že prý slyšel, že takový dopis byl odeslán. Zároveň říkal, že se možná odesílatel ‚přeťukl‘. Takže jsme na základě přání občana dali dotaz,“ ujasňoval Okamura.

Od roku 2018 je muzeum správcem památníku v Letech u Písku. Právě kvůli vyjádřením Tomia Okamury ohledně tohoto koncentračního tábora pro Romy bylo na předsedu SPD podáno v únoru loňského roku trestní oznámení. Okamura v rozhovoru pro DVTV uvedl, že tábor většinu času nikdo nehlídal a lidé se tam mohli volně pohybovat.

Policisté došli k závěru, že trestný čin se nestal. Naopak případ Okamurova stranického kolegy Miloslava Roznera policisté nejprve také odložili, po zásahu státní zástupkyně se jím ale musí znovu zabývat. Rozner tábor v Letech nazval „neexistujícím pseudokoncentrákem“.