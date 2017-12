Kotenův facebook žádný problém není, říká Okamura. Bojím se o důvěru partnerů z NATO, oponuje Gazdík

Poslanci ve čtvrtek hladce schválili předsedy všech sněmovních výborů, až na jednoho, ostrá debata se strhla kolem kandidáta na předsedu bezpečnostního výboru Radka Kotena z SPD. Pozornost vzbudily konspirační informace, které sdílel na facebooku. Přinášíme doslovný přepis čtvrtečního rozhovoru moderátorky Věry Štechrové s předsedou SPD Tomiem Okamurou a předsedou hnutí STAN Petrem Gazdíkem na Radiožurnálu. Rozhovor Praha 13:35 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura (SPD) a Petr Gazdík (STAN) | Foto: Filip Jandourek, ČRo | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Některým členům bezpečnostního výboru ve čtvrtek vadilo, že nedostali odpověď na otázky, zda je Radek Koten pro vystoupení z Evropské unie a NATO a zda je Rusko opravdový přítel.

Naráželi tím na Kotenovy aktivity na facebookovém profilu. Lidovci na plénu sněmovny sarkasticky varovali, že místo vlivu Ruska a Číny bude výbor pod Kotenovým vedením sledovat aktivitu iluminátů a židozednářů.

Radek Koten byl nakonec zvolen předsedou bezpečnostního výboru hlasy ANO, SPD a KSČM a podpořil ho i Václav Klaus mladší z ODS.

Jedná se o doslovný přepis.

Věra Štechrová (moderátorka): Pane Okamuro, vy jste žádali předsednictví právě v bezpečnostním výboru, proč je tedy podle vás právě pan Koten nejpovolanějším kandidátem na toto předsednické křeslo?

Tomio Okamura: Tak, jak vidíme, tak kolega Koten byl zvolen demokratickým hlasováním, získal většinový mandát a většinovou podporu od poslanců v Poslanecké sněmovně vzešlých na základě demokratických voleb.

Ano, to jsem říkala, a proč jste právě jeho navrhli...

Okamura: Vy jste říkala...

Říkala jsem, že byl zvolen, a potvrzen i sněmovnou, proč tedy podle vás je právě on tím správným kandidátem, proč jste si vybrali právě jeho?

Okamura: Tak my, co se týče zajišťování bezpečnosti občanů České republiky, to bylo jedno z našich klíčových témat, takže my jsme pochopitelně dostatečně kompetentní v tom, abychom na základě mandátu, který jsme dostali od občanů, zvýšili bezpečnost v České republice, protože bezpečnost tady klesá, což vidíme i na těch protiteroristických bariérách, které jsou i na Staroměstském náměstí a na dalších a dalších věcech, tak samozřejmě jsme v tom dostali důvěru a uznaly to i tyto ostatní politické strany, že jsme kompetentní v tom a že náš politický program je návodem na zabezpečení bezpečnosti občanů České republiky a já jsem za to rád a děkuji všem, kteří nás v tom podpořili, a my v té práci budeme pokračovat.

„Protože nám připadal, že v rámci našeho prosazování našeho politického programu, že se na tu pozici hodí dobře, a potvrdila to i demokratická volba a já si myslím, že je to tak v pořádku.“ Tomio Okamura (Předseda SPD)

Proč jste zvolili za předsedu právě pana Kotena? On je přece jen ve sněmovně nováček, bezpečnostní výbor nemá jednoduchou agendu, v politice se zatím nepohyboval.

Okamura: No, promiňte, v politice SPD je v Poslanecké sněmovně zvoleno nově a získali jsme třetí nejvíc mandátů ze všech. Máte pravdu, že například tady přítel pana Gazdíka, pan Miroslav Kalousek, oni mají vytvořený blok, se v politice pohybuje dlouho. A jestli toto je argument Českého rozhlasu, tak se na mě nezlobte, to je trošku úsměvné.

Ne, já se vás ptám, jakou kvalifikaci má pan Koten, ptám se, proč právě on z vašich poslanců.

Okamura: Protože nám připadal, že v rámci našeho prosazování našeho politického programu, se na tu pozici hodí dobře, a potvrdila to i demokratická volba a já si myslím, že je to tak v pořádku.

Pane Gazdíku, vy jste pro Radka Kotena coby předsedu zmíněného sněmovního výboru nehlasovali, proč?

Petr Gazdík: Já si právě myslím, na rozdíl od ctěného kolegy Okamury, že se pan Koten na to nehodí, jednak, a v tom se zásadně lišíme, člověk, který sdílí nesmysly na facebooku o mikrovlnných troubách, o Iluminátech, o židozednářském spiknutí, který je přítel Ruska, který nedokáže v bezpečnostním výboru odpovědět na to, jestli máme, nebo nemáme vystoupit z NATO, z Evropské unie, je členem podivných skupin přátel Ruska a tak dál, si nemyslím, že určitě zvyšuje naše bezpečí.

„Člověk, který sdílí nesmysly na facebooku o mikrovlnných troubách, o Iluminátech, o židozednářském spiknutí, který je přítel Ruska, který nedokáže v bezpečnostním výboru odpovědět na to, jestli máme nebo nemáme vystoupit z NATO, z Evropské unie, je členem podivných skupin přátel Ruska a tak dál, si nemyslím, že určitě zvyšuje naše bezpečí.“ Petr Gazdík (předseda STAN)

Pokud kolega Okamura tvrdí, že to je jejich obrovský odborník, on byl prezentován jako výrazný odborník na IT a kyberbezpečnost, ctěným kolegou Okamurou, no, a teď se dozvídáme, že vlastně ty profily na facebooku, že tomu tam někdo takzvaně vložil a že to vlastně on sám úplně neovládá. Celé je to podivné, a přestože byl dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) zvolen v demokratické volbě, tak nesouhlasím s tím, že je dobrý dobrý kandidát, to ukáže až jeho činnost v tom výboru pro bezpečnost, to je jedna věc.

Druhá věc - ano, já souhlasím s kolegou Okamurou, že žijeme ve velmi nebezpečné době, v době hybridní války, v době ohrožení občanů, a právě proto je důležité sdílet informace. A já si nejsem zcela jist, že naši partneři, ať už v řadách NATO, Evropské unie, různých policejních sborů, či jenom naše bezpečností složky budou s tímto člověkem jako předsedou výboru ty informace sdílet, z toho mám vážné obavy.

Pane Okamuro, pro vás je problém tedy vůbec to, co se dalo nebo dá najít na facebookovém profilu pan Kotena?

Okamura: Pro mě to žádný problém není, a to, že teď tady slyšíme kritiku zástupce Kalouskova bloku, tak to se nedivím, protože byli neúspěšní a byli neúspěšní ve volbách a propadli ve volbách, takže tak to je.

Radek Koten – nově zvolený předseda bezpečnostního výboru. | Foto: reprofoto: 168 hodin | Zdroj: ČT24.cz

Pane Okamuro, pojďme se držet toho tématu, takže vy to jako problém nevidíte.

Gazdík: Já se omlouvám, já tady opakovaně...

Okamura: Počkejte, paní redaktorko,...

Gazdík: Nejsem v žádným Kalouskově bloku, to je blok, který vytvořil kolega Benda s mým předsedou poslaneckého klubu Janem Farským a prosím, pane Okamuro,...

Okamura: Prosím vás, paní moderátorko.

Já bych vás poprosila, abyste se drželi tématu, když se podržím, pane Okamuro, toho tématu...

Okamura: Abyste mě nechali domluvit a necháváte tady obrovský prostor zástupci Kalouskova bloku...

Ano, i dál vám dávám prostor, já se vás chci zeptat k tomu facebookovému profilu, jestli je v současné době tedy rozumné zpochybňovat spojenectví s NATO, když vy sám jste dnes řekl, že česká armáda není obranyschopná a bez NATO by se Česko v případě napadení neobešlo.

Okamura: Paní redaktorko, prosím, neurčujte nám naší agendu v SPD, my...

Já vás neurčuju agendu, já se vás jen ptám...

Okamura: Přestanete mi skákat do řeči? Přestanete, necháte mě domluvit, prosím vás?

Nechám, ale, prosím, neosočujte mě, že vám určuji agendy, já se vás jen ptám.

Okamura: Ale, prosím vás, necháte mě domluvit?

Ano, prosím, odpovídejte, děkuji vám.

Okamura: A nebo si budete odpovědi tvořit sama, pak mě nepotřebujete.

Tak mi, prosím, odpovídejte na otázky, děkuji.

Okamura: Já vám budu odpovídat, jak chci, jo.

„My jsme velmi kritický k NATO, ano, my jsme velmi nespokojení s tím, jak funguje NATO, takže kritický pohled na NATO, ten je bezesporu potřeba, stejně jako kritický pohled na Český rozhlas a nebo na Tomia Okamuru. To je přeci úplně v pořádku.“ Tomio Okamura (předseda SPD)

A odpovíte mi tedy?

Okamura: Takže já vám odpovím...

Je rozumné zpochybňovat v současné době spojenectví s NATO?

Okamura: Takže já vám odpovím. My jsme velmi kritičtí k NATO, ano, my jsme velmi nespokojení s tím, jak funguje NATO, takže kritický pohled na NATO, ten je bezesporu potřeba, stejně jako kritický pohled na Český rozhlas a nebo na Tomia Okamuru. To je přeci úplně v pořádku.

A to, že my nechceme například na území České republiky žádné cizí armády, to, že například kritizujeme, že členský stát NATO, Turecko bez mandátu NATO opakovaně bombarduje cizí území, tím myslím například Sýrii a Irák, to, že kritizujeme, že členský stát, stát NATO, Turecko dlouhodobě okupuje jinou zemi Evropské unie, tím mám na mysli Kypr, to je přece jasná legitimní kritika, jsou to kroky, nejsou v pořádku, a NATO není žádná ideální organizace a zasluhuje reformu.

Anebo v případě, že by tímto způsobem postupovalo dále, tak samozřejmě to musíme pojmenovat a my jsme vlastenecké hnutí, nestydíme se za to, a to, že jsem říkal, že v současné době Armáda České republiky není obranyschopná, protože, a to je analýza, kterou jsme měli ve sněmovně, že česká armáda dokáže hájit území velikosti Středočeského kraje maximálně po dobu 6 týdnů a navíc už kapacita nestačí, ano, v současné době nemáme...

Takže vy jste pro reformu NATO, nikoliv zatím pro vystoupení z NATO, rozumím tomu dobře?

Okamura: V současné době nemáme jinou bezpečnostní alternativu, protože bychom se dostali do bezpečnostního vakua, nicméně my chceme posílit aktivní zálohy, přesně po vzoru Švýcarska, chceme dobrovolný osmitýdenní výcvik...

„Vy mi podsouváte, že chceme zůstávat v NATO, vždyť vy mě to nenecháte vůbec domluvit, takže já říkám, naším cílem je, aby Česká republika byla sama obranyschopnou zemí po vzoru Rakouska a Švýcarska, které nejsou v NATO. “ Tomio Okamura (předseda SPD)

Ano, rozumím, to jsme slyšeli před volbami, vím, co myslíte.

Okamura: Ne, to není před volbami.

Necháme reagovat pana Gazdíka. Ano, to je váš program. Já tomu rozumím, pane Gazdíku,...

Okamura: Vy mi podsouváte, že chceme zůstávat v NATO, vždyť vy mě to nenecháte vůbec domluvit, takže já říkám, naším cílem je, aby Česká republika byla sama obranyschopnou zemí po vzoru Rakouska a Švýcarska, které nejsou v NATO. A samozřejmě, pakliže nějaký občan bude chtít vyhlásit referendum o vystoupení z NATO, my plně referendum podporujeme a určitě je dobré se na tuto otázku vyjádřit, ostatně jako na jakékoliv referendum.

Ano. Pane Gazdíku, nepřeceňuje se nakonec ta předsednická pozice výboru, kde jsou zastoupeni poslanci z ostatních stran, pan Koten navíc avizoval, že si požádá o bezpečnostní prověrku?

Gazdík: To je určitě dobře, že si pan Koten požádá o bezpečnostní prověrku. Já doufám, že to nebude stejná story jako na Hradě s bezpečnostní prověrkou pana kancléře Mynáře. Nicméně to nebude trvat třeba celé volební období a klidně se tady s kolegou Okamurou vsadím, že s velkou pravděpodobností pan Koten tu bezpečnostní prověrku nezíská.

A já věřím, že i jeho strana pak z toho vyvodí odpovědnost, politickou odpovědnost, to je jedna věc. Druhá věc, shodneme se určitě na tom, co říkal pan Okamura, že je důležité zvýšit naši bezpečnost, že naše armáda v současné době není příliš akceschopná, shodnu se s ní na tom, že by nevydržela bránit Českou republiku v řádu měsíců nebo let, že k tomu je potřeba novou bezpečnostní strategii a o tom se pojďme bavit a na to spojme síly.

Pane Okamuro, ještě poslední otázka, pokud by pan Koten bezpečnostní prověrku nezískal, já jenom doplním, že on není povinen o ni požádat, ale sám avizoval, že o ni požádá, abychom byli korektní, jak byste poté postupovali?

Okamura: Tak já, řekněme, si tady B, já jsem zároveň vyzval autora tohoto nápadu, pana Miroslava Kalouska, aby si také udělal bezpečnostní prověrku, protože ani na jeho pozici není potřeba, stejně, jako na předsedu bezpečnostního výboru. A neexistuje...

Ale já se ptám proto, že vy jste to sami avizovali, proto se ptám, pan Kalousek nic takového neavizoval.

Okamura: Ne, ne, on nás k tomu vyzval a my vyzýváme jeho a žádáme jeho odpověď a doufám, že se v Radiožurnálu zeptáte pana Kalouska přímo, jako se ptáte nás.

Pan Kalousek není předsedou bezpečnostního výboru.

Gazdík: Já se...

Já bych se vás ráda zeptala, pokud nedostane pan Koten bezpečnostní prověrku...

Okamura: Prosím, já bych to rád dořekl, paní redaktorko,...

...jak byste poté postupovali?

Okamura: Já bych to rád dořekl.

Děkuji za odpověď.

Okamura: Dosud nebyl ani jeden předseda bezpečnostního výboru, který měl bezpečnostní prověrku, neskákejme tady na hry pana Kalouska a já si myslím, že občany by zajímalo, s kým má pan Kalousek kontakty a tak dále.

Ale já se vás ptám proto, protože jste to sami avizovali a sami jste to navrhli, že pan Koten si nechá udělat bezpečnostní prověrku, proto se vás ptám.

Okamura: My jsme řekli, že mu to navrhneme, a my se rozmyslíme, paní redaktorko, co budeme dělat...

„Pan Koten je můj předseda bezpečnostního výboru, pan Kalousek není žádný můj předseda bezpečnostního výboru. A když bude, budu k tomu postupovat úplně stejně.“ Petr Gazdík (předseda STAN)

Takže to tedy není jisté, že pan Koten si o bezpečnostní prověrku požádá.

Okamura: My jsme mu řekli, ať si o to požádá, a zároveň vyzýváme pana Kalouska veřejně, ať si o ní požádá také, aby občané věděli, s kým má všechno kontakty, a já se ptám pana Gazdíka, jestli si pan Kalousek jako bývalý ministr financí a jako vlivný český politik také požádá o bezpečnostní prohlídku, a doufám, o bezpečnostní prověrku.

Pane Gazdíku, poprosím o krátkou reakci.

Okamura: Ať si požádá o bezpečnostní...

Prosím, pane Gazdíku, pane Gazdíku, pane Okamuro, prosím, nechme odpovědět pana Gazdíka, děkuji. Ano, pane Gazdíku.

Gazdík: Já nevím, proč bych měl pana Kalouska o něco žádat, pan poslanec Okamura tvrdil, pan Kalousek nic takového ve sněmovně nevyzval, vyzvala, pokud vím, k tomu paní poslankyně Langšádlová, to je někdo jiný, nevím, proč tady se mluví neustále o někom, kdo tady není, kdo s tím nemá nic společného, asi je to snaha odvést pozornost. Pan Koten je můj předseda bezpečnostního výboru, pan Kalousek není žádný můj předseda bezpečnostního výboru. A když bude, budu k tomu postupovat úplně stejně.