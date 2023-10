,V zájmu země a všech občanů.‘ Okamura dopisem vyzval Pavla, aby vetoval konsolidační balíček

Přesun ambasády do Jeruzaléma je špatný a nebezpečný nápad, myslí si senátor Fischer

„Je to krok, kterým popíráme mezinárodní právo. Je to trochu tak, jako bychom si odhlasovali, že hlavní město České republiky přesuneme třeba do Haagu." vysvětluje v Pro a proti senátor Petr Fischer.