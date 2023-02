Okamura: I kdybychom ve Sněmovně měli spát, budeme bránit tomu, aby vláda okradla důchodce

Jak přistoupí opoziční poslanci ke sněmovnímu jednání o snížení valorizace důchodů? Proč opozici vadí návrh, aby část členů mediálních rad volili místo poslanců senátoři? A jak se chce hnutí Svoboda a přímá demokracie bránit ohlášené snaze Andreje Babiše (ANO) přetáhnout voliče SPD k hnutí ANO? Odpovídá předseda hnutí SPD, poslanec Tomio Okamura. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:36 23. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna, Tomio Okamura | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý se Sněmovna začne zabývat vládním návrhem na snížení červnového navýšení penzí. Důchody mají podle návrhu vlády vzrůst v průměru o tisíc korun méně, než odpovídá současnému zákonu. Už týden to ostře kritizujete, avizoval jste obstrukce. Jak dlouho předpokládáte, že se vám podaří projednávání zdržovat?

Vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS) chce okrást téměř tři miliony příjemců důchodů v České republice. V průměru je chce okrást o tisíc korun měsíčně.

Pro nás je to absolutně nepřijatelná záležitost, protože podle platného zákona mají všichni příjemci důchodů, to znamená jak invalidních, starobních, vdovských či sirotčích, dostat měsíčně v průměru o 1770 korun navíc.

A vláda je chce – omlouvám se, že to řeknu ještě jednou – o danou tisícikorunu, o dané peníze okrást. My samozřejmě budeme dělat vše pro to, aby k tomu nedošlo.

Budeme zde obstruovat, podáme ústavní stížnost, oslovím i hnutí ANO, aby nám pod ni připojilo podpisy, protože je potřeba čtyřicet podpisů poslanců a nás je jen dvacet. Doufám, že ANO bude spolupracovat a společně budeme hájit všechny důchodce.

Poslanecký klub SPD už na dané téma měl poradu. I kdybychom zde měli být týden i týdny ve spacácích, budeme bránit tomu, aby Fialova vláda zcela asociálně okradla důchodce. Chceme, aby důchodci dostali přidáno, tak jak jim bylo slíbeno.

Další podraz na slušné lidi!Fialova vláda dnes sdělila, že budou snižovat výchovné. Poté, co se vláda rozhodla okrást všechny příjemce důchodů o v průměru 1000 Kč měs., tak chce nyní potrestat i všechny rodiče, kteří slušně vychovali svoje děti. SPD s tím zásadně nesouhlasí! — Tomio Okamura (@tomio_cz) February 22, 2023

Předpokládám, že budete zpochybňovat vyhlášení stavu legislativní nouze. Na druhé straně rozhoduje ve Sněmovně většina, a tu má vládní koalice. To znamená, že se vám pravděpodobně nepodaří vyhlášení stavu legislativní nouze zvrátit. Podle jednacího řádu se tím zkracuje projednávání, mizí první čtení a je možné zkrátit dobu pro vystoupení jednoho poslance na pět minut. Co to prakticky bude znamenat? Dokážete i v této situaci opravdu týdny blokovat projednání?

Je to možné zkrátit na dvakrát pět minut. Vláda se samozřejmě bude snažit takovými nedemokratickými metodami SPD omezit, ale my za důchodce prostě budeme bojovat.

Vláda sáhla ke stavu nouze, aby včas ‚přiškrtila‘ důchody. ‚Protiústavní amatérismus,‘ reaguje opozice Číst článek

K té legislativní nouzi – důvod, proč to chtějí vyhlásit, tedy že to může způsobit hospodářské škody, je opravdu neuvěřitelně neuvěřitelný, protože dané hospodářské škody naopak způsobuje důchodcům a občanům Česka vláda svým nekompetentním jednáním.

To znamená, že to je zcela nepřijatelný důvod. V této pasáži budeme samozřejmě vystupovat, protože bloků, kde vystupovat lze, je tam v mém případě, kdo má přednostní právo, šest. V případě řadových poslanců jich je pět. Když to vezmu postupně – kde se jedná o legislativní nouzi, o návrhu pořadu schůze, kde se jedná o druhém, třetím čtení…

Pakliže legislativní nouze projde, tak pro to budeme dělat vše a abych posunul vaši otázku – když jsme bránili jiným asociálním návrhům, přišli vládní poslanci třeba po dvou dnech a řekli, že jsou už vysílení, mají jiný program a nezvládají to a chtějí se pak dohodnout.

Jiné priority

Na to tudíž spoléháte i v tomto případě?

Je potřeba využít všech demokratických, politických metod k tomu, abychom vládě zabránili, aby okradla všechny příjemce důchodů o jejich slíbené peníze.

Uděláme pro to úplné maximum a budeme opravdu obstruovat, neboť v dnešní době, kdy jsou takto drahé ceny energií a miliony lidí už nemají peníze – a jsou to i oficiální průzkumy – kvůli Fialově vládě, je potřeba stát a SPD vždy stojí za slušnými lidmi.

Sněmovna ve středu věnovala 4,5 hodiny jednání své mimořádné schůze sporu o to, kdo má volit kontrolní rady České televize a Českého rozhlasu. Kvůli opozičním vystoupením jste se ani po daném čase nedostali k hlasování, tudíž v debatě budete zřejmě pokračovat v pátek. Myslíte si, že pro vaše voliče, například i v kontextu toho všeho, o čem jsme nyní mluvili, je tak zásadním tématem, kdo bude volit rady České televize a Českého rozhlasu? A že stojí za to tomu věnovat tolik času a energie?

Včera jsem hned na úvod řekl, že to je typická ukázka priorit vlády Petra Fialy. Tudíž místo toho, aby vláda, tak jak chce SPD, řešila drahé potraviny…

Vláda podpořila snížení červnové valorizace důchodů, místo 1770 korun by se průměrně zvedly o 760 korun Číst článek

Pardon, tomu rozumím, není to ale také ukázkou priorit opozice, když o tom 4,5 hodiny jednáte?

Ne. Jak, pane redaktore, určitě víte, v úterý jsem navrhoval mimořádné body, aby vláda řešila zdražování potravin, nedostatek léků, drahé energie, pomoc seniorům, sociálně slabším skupinám a rodinám s dětmi.

Dané návrhy SPD, které jdou k věci a pomohly by lidem, zamítli. Místo toho si prosadili, že chtějí politicky ovládnout Českou televizi a ještě tam dávají volební zákon, kde chtějí prosazovat korespondenční volbu, protože vládě klesly preference a shání někde voliče, aby mohla volby manipulovat.

Hnutí ANO se drolí

Andrej Babiš například v rozhovoru pro Mf Dnes uvedl, cituji: „Okamura nikdy nehájil zájmy svých voličů, nikdy nic pro ně neprosadil. Jeho zájmem je být ve Sněmovně a hlavně sedět v opozici. Chce hlavně kasírovat příspěvky pro svou stranu.“ Podobná slova Andrej Babiš použil i v dalším rozhovoru pro deník Právo. Berete to jako důkaz, že svá slova myslí vážně a chce převzít voliče SPD?

Jak vidíte, tak tomu neuvěří vůbec nikdo, protože všichni víme, že příspěvky pro politické strany jsou v souladu se zákonem. Nejvíce zde kasíruje právě Andrej Babiš. A hnutí ANO ještě kasíruje i miliardové dotace z daní nás všech pro jeho Agrofert...

Je zoufale směšné, jak se Andrej Babiš snaží šířit tisíckrát vyvrácenou lež, jen aby mě pomluvil, že jsem prý vytuneloval hnutí Úsvit Policie už tyto pomluvy prošetřila v roce 2015,státní zástupce to dokonce vrátil k došetření a nic se nepotvrdilo. Co máte dál pane Babiši? pic.twitter.com/NMjD30rMhu — Tomio Okamura (@tomio_cz) February 19, 2023

K té otázce – berete to jako důkaz, že Andrej Babiš chce vaše voliče?

Myslím, že věc je úplně jiná. Jsem zde (ve Sněmovně) každý den a vím, jaká je atmosféra v hnutí ANO.

Kauza Julius Šuman u konce. Případ s tajnými nahrávkami Babiše generální inspekce odložila Číst článek

Jak víte, Andreji Babišovi se hnutí drolí. Odchází mu významní členové, teď odešel místopředseda ANO, hejtman a poslanec Ivo Vondrák. Podle kuloárních informací se k odchodu chystají i další významní lidé. Ostravský primátor Macura z hnutí také odešel.

Drolí se mu to, tudíž jde o klasickou marketingovou metodu, kdy se snaží odvrátit pozornost od jeho vlastních problémů v hnutí. Pokud jde o nás, prosadili jsme řadu bodů v minulém volebním období, kdy jim skřípala spolupráce ve vládě s ČSSD, a hnutí ANO se na nás obrátilo o spolupráci.

A Andrej Babiš? Konkurence se samozřejmě nebojím, protože se nebojím žádné politické konkurence. Jaká je ale situace – ve Sněmovně SPD vedle hnutí ANO existuje už třetí volební období. A jak víte na základě našich volebních výsledků, pouze nám stoupají preference. Děkuji za to občanům.

