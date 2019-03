Okamura nebude za SPD kandidovat do Evropského parlamentu. Hnutí ho z voleb stáhlo

Předseda SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura se rozhodl nekandidovat v květnových volbách do Evropského parlamentu. Původně měl být na posledním místě kandidátky svého hnutí a v případně zvolení přenechat mandát jinému. Tuto taktiku zpochybnilo ministerstvo vnitra. Praha 10:36 19. 3. 2019 (Aktualizováno: 11:11 19. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura se rozhodl nekandidovat do Evropského parlamentu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Hnutí SPD podle aktuálního politického usnesení předsednictva podalo kandidátku do voleb do Evropského parlamentu v řádném termínu. Kandidátní listina byla postavena na základě nominací regionálních klubů. Předseda hnutí Tomio Okamura však na původním posledním místě kandidátky nefiguruje.

Okamura obdržel písemné stanovisko ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a přenechat jej dalšímu kandidátovi na post europoslance v pořadí.

„Vzhledem k tomu, že výklad odkazuje na případné soudní rozhodnutí v této věci a po dobu jednání soudu na možnost neobsazení mandátu, přijalo předsednictvo hnutí rozhodnutí nahradit předsedu hnutí Tomia Okamuru na posledním místě kandidátní listiny jiným kandidátem,“ stojí v usnesení zaslaném mluvčí SPD Barborou Zeťovou.

„Nemůžeme připustit riskování možnosti neobsazeného mandátu a tím oslabení pozice vlasteneckých stran v Evropském parlamentu,“ stojí v usnesení sněmovního hnutí.

Hnutí SPD povede do voleb lékař Ivan David, někdejší ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana v letech 1998 až 2002 a bývalý šéf Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Pokud by se Okamura díky preferenčním hlasům z nevolitelného místa do Evropského parlamentu dostal, automaticky by mu zanikl mandát ve sněmovně, jejíž je rovněž místopředsedou. Funkce europoslance je podle zákona s funkcí poslance českého Parlamentu neslučitelná.

Hnutí SPD se hlásí k evropské frakci ENF - Evropa národů a svobody, do níž by se v případě úspěchu jejich europoslanci zařadili. Dalšími členy euroskeptické a nacionalistické frakce jsou například italská Liga vicepremiéra Mattea Salviniho, francouzské Národní sdružení Marine Le Pen, nizozemská Strana pro svobodu Geerta Wilderse či vládní Svobodná strana Rakouska.

Odchod z SPD? Naplánovaná akce

SPD v prohlášení navíc označilo odchod poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka z hnutí, založení vlastního subjektu Jednotní Alternativa pro Patrioty (JAP) a kandidaturu na listině Alternativy pro Českou republiku advokátky Kláry Samkové za naplánovanou akci, která má poškodit SPD před květnovými volbami.

„Jde o akci na rozvrat a oslabení SPD. Pan Volný a spol. realizují záměr oslabit klub SPD a oslabit volební výsledek SPD ve volbách do Evropského parlamentu,“ stojí v usnesení. Dvojice spolu s poslankyní Ivanou Nevludovou oznámila odchod z SPD v pátek.