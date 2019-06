‚Šéf SPD měl zase zatmění z migrantů.‘ Politici reagují na komentáře, které jsou na Okamurově facebooku

Politici reagují na příspěvek a nenávistné komentáře, které se objevily na facebooku místopředsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury. Ten na sociální síti nařkl redaktorku Radiožurnálu, že bagatelizovala znásilnění dívky na Litoměřicku. Uživatelé pak pod příspěvkem vyzývali mimo jiné ke znásilnění novinářky. „Šéf SPD měl zase zatmění z migrantů,“ zhodnotil komunistický poslanec Jiří Dolejš. „A tohle by chtělo do vlády?“ dodal. Reakce Praha 17:41 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na příspěvek Tomia Okamury a nenávistné komentáře, které se pod ním objevily, reagují ostatní politici. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Řada politiků Okamurův příspěvek nebo komentáře pod ním odsoudila. „Kategoricky odsuzuji útoky T. Okamury na novináře a jsem znechucen nenávistnou kampaní, kterou zcela promyšleně rozpoutal na sociálních sítích. Tyto praktiky do slušné a civilizované společnosti nepatří. Budu iniciovat jeho odvolání z čela Poslanecké sněmovny,“ uvedl Jan Bartošek z KDU-ČSL.

Šéf poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský Deníku N napsal, že Okamurově straně zřejmě došla témata, a tak se pokouší zneužít, co se dá.

„Naprosto skandální je ale útok na novinářku, její dehonestace i se zveřejněním fotografie a rozpoutání lynče na facebooku. Toto je nepřijatelné od kohokoliv, od jednoho z reprezentantů sněmovny je to ale neodpustitelné,“ je přesvědčen Farský.

Poslanci STAN podle něj podpoří případný návrh na odvolání šéfa SPD z čela sněmovny.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO odsoudil nenávistné projevy na internetu, ke konkrétní Okamurově kauze se ale nevyjádřil. Možné odvolání Okamury z postu místopředsedy sněmovny pak odmítl.

„Je naprostý nesmysl postihovat kohokoli za komentáře, které na jeho/její facebook umístí jiní lidé,“ uvedl pro Deník N Vondráček.

Odsuzujeme naprosto nechutný útok na redaktorku @CRozhlas vedený Tomiem Okamurou. Tyto opakované útoky na média, zejména ta veřejnoprávní, nelze tolerovat. Zveřejnění fotky redaktorky na Facebooku a nepřímé vyzývání k nenávistným komentářům je za hranou všeho. Je to odporné. — KDU-ČSL (@kducsl) 20. června 2019

Okamuru kritizoval také předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Místopředseda sněmovny Tomio Okamura poštval na facebooku své fanoušky vůči novinářce Českého rozhlasu Zdeňce Trachtové. Ta je tak terčem výhrůžných zpráv, fanoušci SPD jí přejí znásilnění. Zastrašovat novináře je zcela nepřípustné. Pane Okamuro, i vy byste měl mít hranice,“ napsal na twitteru.

„To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo Zdeňce Trachtové, je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá,“ uvedl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

„Za 1. každý aspoň trochu normální člověk považuje znásilnění za odpornost, která si zaslouží přísný trest! Za 2. Okamurova snaha o politizaci této hrozné události a jeho soukromá válka s ČRo jsou ubohé. U fotky Zdeňky Trachtové, kterou má na FB, už chybí jen terč,“ napsal na twitteru Jaroslav Bžoch z ANO.

„Výpady tohoto typu jsou samozřejmě nevhodné,“ napsal Deníku N předseda ODS Petr Fiala.

Podle něj je Okamura ve funkci díky hlasům ANO, KSČM a SPD. „Zodpovědnost za jeho činy nesou tyto strany. Je třeba se jich ptát, zda navrhnou odvolání Tomia Okamury a podpoří ho,“ dodal.

„Žumpa, kterou včera rozpoutal Okamura svým příspěvkem je za hranicí všeho. Není to jen o nechutných komentářích v diskusi, ale i o jeho útoku na ČRo a redaktorku Trachtovou. A to je přesně důvod, proč má osvěta v mediální gramotnosti smysl. Tyhle posty šíří jen strach a nenávist,“ uvedl poslanec ODS Stanislav Blaha.

„Tomia Okamuru jsme do funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny nejen nevolili, ale také jsme se jej z této pozice snažili odvolat. Nemyslíme si, že by člověk, který rozsévá ve společnosti nenávist, měl být v takovéto funkci,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

„Zdeňko Trachtová, děláte svou práci dobře, nenechte se prosím odradit!“ podpořila Pekarová Adamová novinářku Radiožurnálu, stanice Českého rozhlasu.

Připojil se i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Je to naprosto nepřijatelné a skandální. Ústavní činitel nemůže vést kampaň proti veřejnoprávním médiím. Bohužel se jedná o něco, co je v arzenálu SPD a Tomia Okamury velmi časté. Pokládám to za odsouzeníhodné a ohrazuji se proti tomu,“ řekl Deníku Referendum.