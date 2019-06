Okamurovy lži mě totálně vytáčí. Sakra, kde je vaše dno, kritizuje Hamáček šéfa SPD

Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček v pátek na svém facebooku velmi ostře kritizoval předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Obvinil ho z neustále opakovaných lží. Znovu také odsoudil Okamurův příspěvek a nenávistné komentáře, které se objevily na facebooku místopředsedy sněmovny vůči redaktorce Radiožurnálu. Okamura mezitím opět kritizoval Český rozhlas. Označil ho za „mediální mafii“. Praha 15:47 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček a místopředseda sněmovny Tomio Okamura | Foto: Michaela Danelová, Kristián Těmín, Český rozhlas | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„A dost! Už mě neustále dokola opakované lži Tomia Okamury totálně vytáčí. Tomio Okamuro, můžete konečně přestat lhát? Neznáte základy slušného chování,“ pustil se ostře ministr vnitra Jan Hamáček v pátek na své facebookové stránce do místopředsedy sněmovny Tomia Okamury.

Negry na tebe, píšou lidé novinářce na Okamurově facebooku. Policie začala komentáře prověřovat Číst článek

„Sakra, kde je vaše dno? Co všechno jste ochoten ještě udělat pro hlasy? Už jednou jste dokázali v SPD vytvořit z obyčejného důchodce odsouzeného teroristu. Kdo bude další?“ narážel Hamáček na seniora a sympatizanta SPD Jaromíra Baldu odsouzeného za teroristický útok, který si má odpykat čtyřletý trest.

Ministr vnitra pak také znovu odsoudil příspěvek a nenávistné komentáře, které se objevily na Okamurově facebooku. Ten na sociální síti ve středu nařkl redaktorku Radiožurnálu, stanice Českého rozhlasu, že bagatelizovala znásilnění dívky na Litoměřicku.

Hamáček uvedl, že novinářku, která dělala svou práci a kladla mu dotazy, vystavil lynči. A ke komentářům pod Okamurovým příspěvkem, kde mimo jiné lidé vyzývali k jejímu znásilnění, dodal: „Pokud na to máte žaludek, tak si to otevřete a uvidíte, co tam lidé píšou. Přečtěte si, co redaktorce přejí, aby se jí stalo. Je to naprosto nechutné.“

Český rozhlas se již dříve proti nařčením na Okamurově facebooku důrazně ohradil. „Vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury na jeho facebookovém profilu je útokem na samou podstatu Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média a porušuje demokratické principy, na kterých stojí naše společnost,“ uvedl ve svém vyjádření generální ředitel rozhlasu René Zavoral.

Napadení v metru?

Hamáček zároveň odsoudil případ znásilnění nezletilé dívky poblíž Lukavce na Litoměřicku, ze kterého je podezřelý mladý Afričan, toho soud poslal ve čtvrtek do vazby. „Jako ministr vnitra mohu říct, že byl pachatel okamžitě po činu dopaden, je ve vazbě a čeká na soud. Předpokládám, že si odpyká odpovídající trest. Jako člověk ale říkám, že to, co se stalo, je strašné. A je mi to hrozně líto,“ uvedl.

Soud poslal cizince obviněného ze znásilnění nezletilé dívky do vazby, hrozí mu až 10 let vězení Číst článek

Okamura již ve čtvrtek na svém facebooku vyzýval politiky, aby se k případu znásilnění vyjádřili: „Co na předvčerejší znásilnění říkají ostatní politici a sluníčkářští novináři, kteří neustále podporují nebo bagatelizují migraci a o SPD lživě prohlašují, že jen migrací strašíme?“

Hamáček také odmítl, aby Česko kompletně uzavřelo svoje hranice. „Je evidentní, že to je věc, která v současné době není možná, není ve schopnostech našich bezpečnostních složek a není to ani v zájmu ČR. Škody, které by z toho vznikly, by byly obrovské,“ upozornil.

Ministr vnitra také zveřejnil podrobnosti k případu, o kterém psal Okamura na sociálních sítích s tím, že na ulici podle něj není bezpečno. Dva cizinci totiž napadli v pražském metru Čecha.

„Jednalo se o dva občany Slovenské republiky, kteří zaútočili v metru na občana České republiky. Strážníci městské policie okamžitě zasáhli a věc vyřešili,“ upřesnil Hamáček. „Byl jsem vyzýván, abych přijal opatření a zabránil vstupu cizinců do ČR. To tedy znamená, že máme snad postavit dráty na česko-slovenských hranicích…?“ dodal.

Tomio Okamura na Facebook napsal, že na něj redaktorka Českého rozhlasu útočila dotazy kvůli případu znásilnění mladistvé dívky na Litoměřicku. Pod jeho textem se objevila celá řada nenávistných komentářů, které teď prověřuje policie. Jak to pro ČT okomentoval sám Okamura? pic.twitter.com/1UTpUwPdpq — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 21. června 2019

Další Okamurův výpad

Nenávistné komentáře proti redaktorce Radiožurnálu pak Okamura komentoval pro Českou televizi. „Žádné diskuse nesleduji, a dokonce musím říci upřímně, že i co se týče redakce mého facebookového profilu, tak to má na starosti několik mých spolupracovníků,“ uvedl Okamura.

„Určitě je v nepořádku, když se vyzývá k jakémukoli násilí, to je špatně. Stejně jako když sluníčkářky, novináři donekonečna lžou, vzbuzují nenávist a vzbuzují strach v lidech,“ dodal. Položené doplňující dotazy nezodpověděl s tím, že má pracovní povinnosti ve sněmovně.

Český rozhlas se od čtvrtka snaží získat vyjádření Tomia Okamury. Do sněmovny se pak za ním v pátek vydala redaktorka Marie Bastlová, která ho pozvala do pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Okamura ale odmítl, své důvody následně vysvětlil na svém facebooku.

Jen útočila, co jsem si prý dovolil, nařkl Okamura redaktorku Radiožurnálu. Nabízíme záznam i přepis dialogu Číst článek

„Tak ještě jednou milý Český rozhlase. Mnoho měsíců Vás vyzývám, abyste se nejprve veřejně omluvili za lži a dezinformace, které o mně a o SPD dlouhodobě šíříte,“ napsal.

„Takže nemá smysl chodit do pořadů zcela nedůvěryhodného zmanipulovaného a netransparentního média, kde se budu jako vždy dosud jen bránit Vašim nepodloženým sluníčkářským útokům. A celý pořad budu zase jen vyvracet Vaše lži a pomluvy. Jen proto, abyste vytvořili představu, že je Okamura nějaký gauner. Gauneři jste Vy. Normální mediální mafie. Nejprve se veřejně omluvte za vaše jednání. A pak zvážím, jestli k vám někdy půjdu,“ dodal.