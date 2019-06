Negry na tebe, píší lidé novinářce na Okamurově facebooku. Policie začala komentáře prověřovat

Policie prověřuje komentáře některých uživatelů facebooku k vyjádření šéfa SPD Tomia Okamury o redaktorce Českého rozhlasu. Novinářka mu položila ve středu otázky související s případem znásilnění na Litoměřicku. O vyšetřování informoval ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Ředitel rozhlasu René Zavoral označil Okamurovo vyjádření na sociální síti za útok na podstatu Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média a porušení demokratických principů. Praha 13:37 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura | Foto: MAFRA | Zdroj: Profimedia

„To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo, je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček na twitteru.

Jen útočila, co jsem si prý dovolil, nařkl Okamura redaktorku Radiožurnálu. Nabízíme záznam i přepis dialogu Číst článek

Místopředseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura na facebooku redaktorku kritizoval za způsob, jakým s ním chtěla hovořit o kriminálním činu a jeho okolnostech.

Reagoval na případ z Litoměřicka, kde byla v úterý znásilněna dívka mladší 18 let. Policie z činu obvinila mladého muže původem z Afriky, řekla ve středu státní zástupkyně Věra Šípalová. Soud bude ve čtvrtek rozhodovat o vazbě pro cizince.

Okamura mimo jiné napsal, že za útokem stojí migrant z Afriky vyhoštěný z Německa. Právě na zdroj této informace se ho redaktorka mimo jiné ptala.

„Český rozhlas dlouhodobě pomlouvá a špiní SPD a cenzuruje naše názory, aby nebyly slyšet. Je to v podstatě další sluníčkářská politická strana, která za veřejné peníze manipuluje veřejné mínění ve prospěch jednoho názorového proudu,“ napsal s tím, že SPD zatím nemá sílu na to, aby ovlivnila Radu Českého rozhlasu. Vyzval také uživatele sítí, aby se ke sporu vyjádřili.

Někteří lidé pak ve svých příspěvcích nabádali k násilí proti redaktorce. „Co je to za Cundu. Tady tu kachnu by si mělo vypůjčit tak alespoň 5 těch hodných migrantů s 30. Centimetrovými ptáky. A asi by mluvila jinak,“ napsal například uživatel pod jménem Kamil Cerny.

„Deset takovejch negrů na tebe! Hned bys přestala blbě žvanit,“ uvedl další z uživatelů František Kotrba.

Cizinec, který znásilnil dívku na Litoměřicku, byl neúspěšný žadatel o azyl. S policií stále nekomunikuje Číst článek

Podle Zavorala postupovala redaktorka zcela v souladu s běžnými standardy práce Českého rozhlasu. Uvedl, že informaci o tom, že pachatelem je muž z Afriky o pár hodin dříve vyhoštěný z Německa, oficiální zdroje popřely.

„Informaci, že šlo o afrického imigranta propuštěného z výkonu trestu v Drážďanech, uvedl na svém facebookovém profilu i místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Tomio Okamura. Proto jsme požádali naši zpravodajku ve sněmovně, zda by jí mohl tato zjištění potvrdit a uvést zdroje, ze kterých čerpal,“ uvedl.

„Ptala se jej velmi slušně a profesionálně. Hned po první otázce ale přešel do útoku a začal kritizovat práci některých médií, zejména Českého rozhlasu,“ dodal Zavoral a důrazně odmítl, že Český rozhlas trestný čin jakkoliv bagatelizoval.

Místopředseda Sněmovny @tomio_cz poštval na Facebooku své fanoušky vůči novinářce @CRozhlas Zdeňce Trachtové. Ta je tak terčem výhrůžných zpráv, fanoušci SPD jí přejí znásilnění. Zastrašovat novináře je zcela nepřípustné. Pane Okamuro, i vy byste měl mít hranice. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 20. června 2019

Kategoricky odsuzuji útoky T. Okamury na novináře a jsem znechucen nenávistnou kampaní, kterou zcela promyšleně rozpoutal na sociálních sítích. Tyto praktiky do slušné a civilizované společnosti nepatří. Budu inicovat jeho odvolání z čela PS. — Jan Bartošek (@honzabartosek) 20. června 2019