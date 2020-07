,Všechny bych postřílel.‘ Policie opět řeší komentáře na stránce šéfa SPD, podle Okamury nejdou uhlídat

Policie se zabývá příspěvky na facebookové stránce předsedy hnutí SPD, které nabádají k násilí. Konkrétně jde o komentáře pod videem, na němž je podle Tomia Okamury zachyceno, jak skupina migrantů napadne ženu v Lisabonu. Portugalský server Polígrafo, který se zabývá ověřováním informací, ale uvedl, že nahrávka zachycuje něco úplně jiného. Sám Okamura napsal, že jím vedené hnutí „zásadně odsuzuje jakékoli projevy násilí nebo výzvy k němu“. Praha 7:15 16. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Hrozné. Imigranti napadli ženu v portugalském Lisabonu. Tohle nesmíme připustit u nás! Hnutí SPD říká jasně – Stop imigraci, stop násilí,“ napsal začátkem července na svém facebooku Tomio Okamura.

V současnosti je pod videem na 1500 komentářů, přičemž někteří příznivci místopředsedy sněmovny na sociální síť psali příspěvky, jež k násilí často přímo vyzývaly.

„Postřílet z***y černý,“ komentoval záběry uživatel P.B. (redakce uvádí pouze iniciály jmen lidí, kteří komentáře psali, pozn. red.) Podobně se vyjádřil i R.V. „Z***i, všechny bych postřílel,“ napsal pod Okamurův příspěvek. „Mrtvej negr, dobrej negr,“ reagoval pro změnu S.F.

Moderování nemožné

Server iROZHLAS.cz na příspěvky pod videem narazil při práci na tématu o zločinech z nenávisti, kterému se dlouhodobě věnuje. A obrátil se na policii s dotazem, zda se o věc zajímá. „Na základě přijatého podnětu se policie v tuto chvíli věcí zabývá,“ řekla mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová.

Sám Tomio Okamura v SMS napsal, že jím vedené hnutí „zásadně odsuzuje jakékoli projevy násilí nebo výzvy k němu“.

Moderování diskuse ale podle něj není možné. „Pod statusy na stránce diskutuje často i několik tisíc občanů denně. Policie již z minulosti šetří případy, kdy je mi vyhrožováno smrtí a násilím ze strany politických oponentů v rámci příspěvků na facebooku. Takže není v silách nikoho, aby kontroloval několik tisíc diskusních příspěvků denně,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

Není to poprvé, co policie řeší Okamurovu facebookovou stránku. V minulosti například prověřovala komentáře, které jeho příznivci adresovali redaktorce Českého rozhlasu Zdeňce Trachtové. Ta po šéfovi SPD žádala informace k případu znásilnění dívky u Litoměřic.

Video o něčem jiném

Zmíněné video, pod nímž se rozpoutala diskuse, ovšem podle portugalského fact-checkingového serveru Polígrafo neukazuje napadení ženy migranty na nádraží v Lisabonu.

Polígrafo píše, že k incidentu došlo ve městě Sintra asi dvacet kilometrů od Lisabonu. A žena, která podle Okamurovy stránky měla být terčem útoku, měla ve vlaku popíjet alkohol a dělat výtržnosti. Když ji průvodčí chtěla přimět k tomu, aby vystoupila v jedné ze stanic, žena na ni zaútočila a došlo k potyčce s dalšími zaměstnanci drah, kteří se ji snažili zpacifikovat.

To se nepovedlo a žena zaútočila znovu. „Průvodčí se chystala nastoupit do vlaku a pokračovat v cestě, byla ale ženou napadena,“ upřesnila portugalská policie. „Po útoku na zaměstnankyni drah zasáhli její kolegové a společně s cestujícími zpacifikovali podezřelou až do příjezdu policie.“

Právě onu část incidentu podle portugalského serveru zachycuje nahrávka. „U videa z Lisabonu nikdo nepředložil důkaz, že by se o migranty nejednalo,“ reagoval Okamura na dotaz, jestli mu nevadí, že sdílení dezinformačního videa vedlo k takovým reakcím.

Varování Facebooku

Na stránce místopředsedy Poslanecké sněmovny nejde o první problematický status - Facebook správce na porušování pravidel upozornil několikrát. Za částečně nepravdivý označil například příspěvek o vyvádění dividend do zahraničí.

Koláž, která doprovází okamurův příspěvek o vyvádění dividend do zahraničí, označil Facebook za „částečně nepravdivou“. | Zdroj: Facebook Tomia Okamury

Tento týden pak zástupci Facebooku pohrozili zrušením několika stránek spojených s hnutím Svoboda a přímá demokracie.

„Vaší stránce v důsledku pokračujícího porušování zásad komunity hrozí zrušení zveřejnění,“ objevilo se bez dalších podrobností na stránkách SPD a Radima Fialy .

Ve varování u Okamurovy stránky byl podle mluvčí SPD Barbory Zeťové odkaz na několik příspěvků, jimiž se podle Facebooku porušení zásad dopustil.

Předseda hnutí to ale odmítl s tím, že příspěvky, které sdílel, pravidla sociální sítě neporušovaly. A pokud by ke zrušení stránek skutečně došlo, hodlá se bránit soudní cestou.

„Facebook porušuje naše nejzákladnější svobody a práva, a přitom my jsme žádné zákony ČR neporušili a dle našeho názoru jsme neporušili ani pravidla Facebooku. Každopádně ani pravidla Facebooku nemůžou být nad českými zákony, nad Ústavou ČR a nad Listinou práv ČR,“ uvedl Okamura v úterý na facebooku.

Zločiny z nenávisti

Celkově počet stíhaných za zločiny z nenávisti vloni oproti roku 2018 klesl o osm případů. Před dvěma roky přitom kriminalisté začali stíhat o třetinu více trestných činů než v roce 2017. Vyplývá to ze statistiky, kterou má redakce k dispozici.

Naopak počet odhalených případů podněcování k národnostní a rasové nenávisti se podle policejních statistik mezi lety 2018 a 2019 zvýšil téměř o polovinu, rostl i počet odhalených trestných činů podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů. Tyto trestné činy jsou typické pro příspěvky na sociálních sítích. V posledních letech roste také počet trestných činů proti ústavnímu zřízení. Mezi ně patří i podpora a propagace terorismu.

Pokud jde o kriminalitu v kyberprostoru, policie se do značné míry spoléhá na trestní oznámení. „Asi nemůžeme po policii chtít, aby pročesávala internet a vyhledávala nenávistné výroky. Existuje i linka, kam mohou občané tyto výroky nahlašovat,“ řekl nedávné serveru iROZHLAS.cz státní zástupce Jan Lata, který má tuto problematiku na Nejvyšším státním zastupitelství na starosti.

Nenávistným příspěvkům na facebooku se aktuálně věnuje Okresní soud v Teplicích. Státní zástupce žádá podmíněný trest pro Vítězslava Kroupu, který je obžalován kvůli nenávistným komentářům umístěným na facebook pod fotkou teplických prvňáků. Obhájce chce zproštění viny, podle něj není skutek trestným činem a není prokázáno, že Kroupa je majitelem profilu, na kterém se komentáře objevily.