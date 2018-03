Je to mezinárodní ostuda a znevážení celého aktu, říká Okamura o odchodu poslanců ze Zemanovy inaugurace

„Já myslím, že je to úplné znevážení toho aktu, to nejsou demokraté. Prostě občané v přímé volbě rozhodli a oni to neumí uznat, zpochybňují demokratický výsledek voleb,“ řekl Tomio Okamura České televizi v reakci na odchod poslanců ze sálu.

'Přímý útok na novináře, to je trochu moc.' Část poslanců opustila během Zemanovy inaugurace sál Číst článek

Miroslava Němcová (ODS) následována zhruba desítkou dalších poslanců opustila Vladislavský sál poté, co Miloš Zeman v projevu kritizoval média.

„Rád bych vám připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd University Karlovy, která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené, objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany se Česká televize napříště stane poněkud vyváženější,“ uvedl Zeman.

Tomio Okamura uvedl, že s projevem je absolutně spokojen, jelikož kromě jiného obsáhl témata „mediální manipulace, nálepkování a prosazování přímé demokracie“.

Velice kriticky naopak vidí rozhodnutí poslanců během projevu odejít.

„Poslanci TOP 09 a poslankyně ODS způsobili mezinárodní ostudu České republice. O tom se zase bude psát po celém světě, že v České republice nedokážeme respektovat demokratickou volbu, že tady začínají různé fašizující tendence právě od těchto lidovců - to mluvím o poslanecké sněmovně - nebo od poslanců TOP 09, kteří prostě mají jediný správný názor, si myslí, neumí uznat nic jiného, nálepkují ostatní. A je to mezinárodní ostuda a je to škoda, protože já si myslím, že to měla být oslava české státnosti,“ uvedl Okamura.