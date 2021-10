Video s prezidentem potvrzuje, že je nepřijatelné ho zbavit pravomocí, tvrdí Tomio Okamura

Ve čtvrtek kancléř Vratislav Mynář zveřejnil video s prezidentem Milošem Zemanem, jak podepisuje svolání ustavující schůze sněmovny. Snímek vzbudil mnoho dalších otázek, mimo jiné se diskutuje třeba o tom, proč čtveřice návštěvníků jednotky intenzivní péče v době pandemie covidu-19 neměla nasazené roušky nebo respirátory. Předseda hnutí SPD Tomio Okamru naproti tomu považuje video za důkaz, že prezident je schopen své pravomoci nadále vykonávat. Praha 18:49 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Ze záběru jasně vyplývá, že je v tuto chvíli nepřijatelné, aby byl prezident zbaven pravomocí.“ Zveřejnění podobného videa je podle Okamury nezbytnou reakcí na „mediální štvanici ze strany Senátu“, kdy byly zpochybňovány ústavní kroky prezidenta Zemana.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Video s prezidentem potvrzuje, že nepřijatelné zbavit prezidenta pravomocí, říká Tomio Okamura

„Je z toho jasné, že sám podepisoval, takže za to nechutné zpochybňování mnoha mainstreamovými médii by se měla média omluvit. Je tam přeci jasné, že ví, co podepisuje – sám komentuje, že je to ten nejzazší termín. A pak cituje Machiavelliho v němčině,“ vypočítává Okamura.

Přestože šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie uznává, že informovanost o zdravotním stavu Miloše Zemana by měla být větší, chápe také právo pacienta nedat souhlas se zveřejněním citlivých údajů.

„Senát a nově zvolené koalice neuvěřitelně rozdělují společnost a rozdmýchávají nenávist.“ Tomio Okamura

Z vyostření stávající situace Okamura viní hlavně Senát a koalice Spolu a Piráty se Starosty, které uspěly ve volbách a chystají se sestavit vládu.

„Senát a nově zvolené koalice neuvěřitelně rozdělují společnost a rozdmýchávají nenávist,“ tvrdí poslanec a končící místopředseda sněmovny. Všechny jmenované subjekty přitom vyzývá k ukončení nenávisti a štvanic.

Nemůžeme se spolehnout

Ačkoliv ústavní právník Jan Kysela označil aktivování článku 66 Ústavy za jakousi „prezidentskou neschopenku“, Tomio Okamura považuje tuto aktivaci za odebrání pravomocí a zbavení prezidenta funkce.

„Mně to připomíná náznak ústavního puče.“ Tomio Okamura

„Zástupci Senátu a koalic říkají, že se prezident může odvolat k Ústavnímu soudu, k Pavlu Rychetskému, který musí do patnácti dnů rozhodnout. Tak to je výborné. Pan Rychetský podle mého názoru zrovna nemá důvěru řady občanů. Prezident republiky byl zvolen 2,8 miliony lidí. Vrácení případně odebraných pravomocí, to vám řeknu předem, na to se spolehnout opravdu nemůžeme,“ předvídá Okamura a zdůrazňuje, že prezident má právo být nemocný.

Šéf SPD vyzývá, aby se k posouzení zdravotního stavu prezidenta Zemana svým jménem přihlásili i další lékaři.

„Já vím, že Senát a ty dvě koalice mají strach... Už se vidí ve vládě. Mně to připomíná náznak ústavního puče,“ tvrdí s tím, že s podobným znepokojením mu píšou i voliči. „Já ty obavy sdílím.“

Chtějí vyhodit hlasy voličů SPD

Z výroků utvářející se vlády koalic Spolu a Pirátů se Starosty vyplývá, že Tomio Okamura nebude znovu zvolen do vedení sněmovny.

„Je skutečně příznačné, jak ty dvě ‚demokratické‘ koalice vnímají demokracii. Chtějí vyhodit více než půl milionu hlasů voličů SPD. Pakliže Piráti se čtyřmi poslanci mají mít zástupce ve vedení sněmovny, TOP 09 má také méně poslanců než SPD a mají mít předsedkyni sněmovny, tak říkají, že hlasy voličů Pirátů mají pětinásobně větší váhu než hlasy voličů SPD. S tím nesouhlasíme,“ tvrdí s tím, že posty by se měly rozdělovat poměrně podle obsazení sněmovny.