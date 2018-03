Okamura je překážkou snahám o zvrácení povolebního vývoje, říká komunista Skála

Poslanci by na středeční mimořádné schůzi měli rozhodovat o odvolání místopředsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Důvodem jsou jeho výroky o koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Mimořádnou schůzi iniciovali lidovci poté, co se jim návrh na odvolání nepodařilo zařadit na program té řádné. Praha 11:55 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda KSČM Josef Skála | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek připomíná, že nevhodných výroků se dopustili i další členové SPD, například poslanec Miloslav Rozner, který mluvil o „neexistujícím pseudokoncentráku“.

„Jsem přesvědčen, že strana reprezentující tyto názory by neměla mít svého člověka ve vysoké ústavní funkci, protože to poškozuje Českou republiku,“ zdůrazňuje Bartošek. Pokud prý tento způsob vyjadřování neodmítneme, může se v budoucnu otočit proti komukoli jinému.

Otázka svědomí

Nejdříve ovšem bude třeba schválit program mimořádné schůze, k jejímu svolání totiž Bartošek shromáždil jen 86 podpisů. „Bude to otázka svědomí jednotlivých poslanců, především za hnutí ANO. Vím, že mezi nimi stateční jsou, a věřím, že hodnoty lidských práv v jejich rozhodování zvítězí,“ doufá Bartošek.

Naopak podle místopředsedy KSČM Josefa Skály jsou záminky pro Okamurovo odvolání legrační. „Pan Okamura je jednou z překážek tomu, aby se podařil pokus o zvrácení výsledků říjnových voleb, tedy vítězství protestních hlasů,“ tvrdí.

Předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí Radim Fiala. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Kruhy, které se vydávají za jediné pravé demokraty, očividně volby prohrály, krčí se ve sněmovně a zuby nehty se snaží poměry nějak zvrátit, aby se dostaly blíže výkonné moci,“ dodává Skála.

Bartošek naproti tomu odmítá, že by za jeho iniciativou byla snaha o zvrácení povolebního vývoje. „Zásadní je, že některé věci nemůžeme překrucovat. Komunistický režim byl totalitní a upíral lidem práva, holokaust ničil životy na základě etnika a vyznání. O tom není možné mlčet a tyto věci tolerovat,“ oponuje.

Ostatně i další z místopředsedů KSČM Jiří Dolejš označil Tomia Okamuru za fašizujícího xenofoba. Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského pak byly Okamurovy výroky neonacistické a předseda SPD se vůbec neměl dostat do vedení sněmovny.

Podle Skály se ale jedná o „účelové nálepky“, které odmítá podpořit.

„Tady se třicet let brutálně znevažuje pravda o tom, kdo nás osvobodil a jaké oběti přinesl. Boří se sochy hrdinů boje proti fašismu typu Jana Švermy a zlehčují se zločiny těch, kteří se posléze srotili do všelijakých sudetoněmeckých landsmanšaftů. To je mnohem brutálnější než to, co nešťastně a hloupě zaznělo z úst některých představitelů SPD,“ reaguje Skála.