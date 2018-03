'Pokrytectví, faleš a ostuda.' Opoziční politici kritizují zamítnutí diskuze o odvolání Okamury

Tak vypadá odvolatelnost politiků podle SPD v praxi. T. Okamura udělal chybu, říkal, co říkat neměl, nereprezentoval nás jako místopředseda sněmovny tak, jak měl. Dokonce to sám uznal. Podle mantry SPD by se o tom mělo hlasovat. Ale oni to nepřipustili. ‚Hlavně když nejde o nás.‘