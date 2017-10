Okamura: Chceme zrušit Senát a zestátnit Českou televizi a Český rozhlas

"Senát je k ničemu, chceme ho zrušit. A chceme snížit i počet poslanců na 81," řekl předseda SPD Tomio Okamura v pondělí v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Kromě bodů volebního programu své strany nastínil výhledy pro povolební vyjednávání s hnutím ANO. Opřel se i do hospodaření veřejnoprávních médií. Rozhovor Praha 21:53 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Svoboda přímá demokracie Tomio Okamura | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Za chvíli máte jednání s vítězem voleb Andrejem Babišem, ten přitom říkal, že jednání o vládě s vámi a s komunisty nepovede. O čem tedy to jednání bude?

Tohle je otázka spíše na hnutí ANO, jelikož oni si nás na něj pozvali. Předpokládám, že se chtějí zeptat na naše klíčové programové body. Hned při prvním jednání se chci zeptat, zda je hnutí ANO ochotno pomoci nám prosazovat politický program SPD, stejně jako se chceme zeptat i jiných politických stran. Už s nimi jednáme, zda by i oni byli ochotni prosazovat náš politický program. Protože některé naše body se týkají změny ústavních zákonů, na schválení potřebujeme 120 poslanců, což nemá ani hnutí ANO.

A tyto návrhy ponesete na schůzku v již konkrétní podobě?

Určitě ano, jsem člověk z podnikatelského prostředí, mám rád rychlá jednání.

To byste si mohli s Andrejem Babišem rozumět.

To nevím, on je úplně jiná nátura. Na schůzku každopádně nesu zákon o celostátním referendu, abych ho představil hnutí ANO, bez jejich hlasu ho totiž neprosadíme. Prosadili bychom ho, protože mají 78 křesel a zbývá 120, ale když tam vidím TOP09 a jiné strany, které zásadně odmítají referendum, tak je přímo mojí povinností jako lídra SPD, které získalo přes půl milionu, abych se šel zeptat ostatních, kteří jsou schopní prosadit náš program, jestli budou ochotní.

Druhým bodem je nulová tolerance migrantů v rámci současné migrační vlny včetně zákazu poskytovaní azylu muslimským migrantům, což současná vláda dělá, a nulová tolerance nezákonné migrace. Třetí okruh – budu se ptát, zda by byli ochotni nám pomoct prosazovat zákaz propagace islámu v České republice.

Říkáte: zda by by byli ochotni nám pomoci prosazovat. Tady cítím nenší sílu trvání na tomto bodu.

Tohle jsou tři body na úvod, jestli bude někdo ochotný se o těchto bodech bavit, máme celou řadu dalších podbodů například: zestátnění exekutorů, důchody a tak dále. Jednání ale probíhají postupně. Nejdříve předložíme strategické programové body, a když se posuneme, můžeme dávat podbody.

Berete to už jako jednání o vládě?

Ne, nechápu to tak. Na tuto schůzku nás pozval Andrej Babiš a hnutí ANO. Záleží, jak to chápou oni, já budu prosazovat náš volební program.

Andrej Babiš ale dříve sdělil, že si nejdříve představuje jednání o rozdělení postů ve sněmovně. Vy byste to tedy rád sloučil a rovnou jednal celkově?

Určitě to sloučím a co se týče dalších bodů, chceme také osobně zopakovat náš postoj, že máme problém podporovat jakoukoliv vládu, ve které by byl trestně obviněný premiér, což je naše dlouhodobé stanovisko, které jsme deklarovali již před volbami. Poté je na tahu druhá politická strana.

Když do Poslanecké sněmovy nedorazí v dohledné době žádost o vydání Andreje Babiše, pak je všechno v pořádku?

Babiš není obviněný ani dneska, podle práva vznikem mandátu mu zaniklo vydání a v tuho chvíli není Babiš ani Faltýnek obviněn, což ovšem situaci neřeší. Já jsem dneska slyšel celou řadu spekulací, že prezident Zeman připravuje milost v případě, že by žádost dorazila. S prezidentem jsme zatím nemluvil, prezident avizoval, že si postupně pozve předsedy poslaneckých stran.

Všechno si nechám na diskuzi s prezidentem. Vzhledem k našemu volebnímu výsledku chceme být jednoznačně zastoupení ve sněmovně. Protože pouze když budeme ve vedení sněmovny, bude náš politický program vidět, můžeme na něj klást lépe důraz a prosazovat ho, což je důvod, proč nás občané volí.

Řekl jste v několika rozhovorech, že máte ambici jednat o vládě a ve vládě být. Měli byste zájem o resort zahraničí, spravedlnosti, školství a dopravy. Čemu byste dal přednost vy? Část vlády nebo vedení Poslanecké sněmovny?

Lidé to zužují na to, že někdo chce jít a někdo nechce jít s Babišem. Nemáme s hnutím ANO nic společného, máme jiné politické programy. Byl jsem čtyři roky v opozici a chtěl bych zdůraznit, že jsem poznal, že český politický systém je postaven tak, že když nejste ve vládě, tak nedokážete prosazovat svůj program – to je jednoduše těžká realita. Cítím povinnost zeptat se všech stran, jestli nám pomůžou prosazovat náš program. Pakliže to nepůjde, slibuji, že nevyměníme politický program za nějaké politické koryto. Prostě nevyměníme.

Máte kandidáty na ministerské posty?

Máme, necháme si je pro sebe. Máme na to odborníky a myslím, že na rezorty, o které bychom měli v případě, že bychom byli součástí vlády, zájem - pro ty máme experty, kteří byli zvyklí řídit velké kolektivy.

V jedné z předvolebních debat jsem slyšela teď už vašeho poslance Miloslava Rosnera, který byl expert na kulturu. Ten však nedokázal odpovědět na řadu otázek k vašemu volebnímu programu.

Česká televize nám neumožnila pozvat do vysílání našeho experta na kulturu, dala si podmínku, že do pořadu musí přijít nikoli stranický expert na kulturu, ale jeden ze dvou lidí na kandidátce. Zrovna nám to nevyšlo početně, protože pouze dva lidi z té krajské kandidátky mohli být v součtu pozváni do těch 14 debat. Takže nám nevyšlo, abychom tam mohli dát našeho skutečného experta na kulturu. Na odborné debaty chodil opravdu náš odborník a byl všeobecně chválen. Navíc pan Rosner byl poprvé v životě v televizi a navíc v přímém přenosu – padla na něj totální tréma.

Ptám se na kandidáty na ministry, protože máte řadu nováčků v politice. Zvládli by to?

To není pravda. Naopak drtivá většina našich poslanců jsou krajští zastupitelé – dokonce zastupitélé, kde jsme ve vládnoucí koalici například v Ústeckém kraji. Takže naopak máme ve straně lidi, kteří již jsou v politice.

Kandidatura na prezidenta

Ve sněmovně máte 22 poslanců, 20 podpisů poslanců stačí ke kandidatuře na prezidenta. Minule jste to zkoušel, ale nevyšlo to s podpisy veřejnosti. Řada podpisů nebyla uznána. Přemýšlíte o kandidatuře na prezidenta nyní?

Hnutí SPD k volbě prezidenta ještě nezaujalo žádné stanovisko.

A váš osobní názor?

Svůj osobní názor prezentovat nebudu. V hnutí je nás téměř 12 tisíc, jsme jednou z největších politických stran v České republice - a jsme demokratické hnutí. To znamená, že máme na čtvrtek svolaný poslanecký klub, zítra máme předsednictvo. Vím, že je tady určitý termín. Musíme zaujmout stanovisko a zveřejníme ho.

V hnutí se ale budou nejdříve ptát, jestli vůbec vy chcete kandidovat. Vy osobně jste rozhodnutý?

S hnutím jsme o kandidatuře na prezidenta ještě nehovořili. Plně jsme se soustředili na volby do Poslanecké sněmovny. Pro nás je důležité, aby prezidentem byl člověk, který má co nejvíce přesahu s naším politickým programem. Pokudy by tam takový prezident nebyl – který by byl podporovatelem přímé demokracie, hájil by naše národní zájmy, jestli nebude přijímat euro, jestli je proti islámu, proti migrantům.

Ale vaše kandidatura na prezidenta ještě není vyloučená?

Je to otevřená věc. Ještě jsme jako hnutí neuzavřeli žádné stanovisko. Nic dalšího vám nemůžu říct. Chtěl bych se ale vrátit k tomu, o jaká ministerstva bychom měli zájem. Na ministerstvu zahraničí můžeme plně prosazovat náš euroskeptický pohled na Evropskou unii, odmítáme euro, chceme referendum o vystoupení z EU. Na ministerstvu spravedlnosti chceme prosadit, aby měli soudci časově omezený mandát, přímou hmotnou odpovědnost soudců a státních zástupců. Chceme to rozpohybovat. Ve školství chceme multikulturní programy změnit za vlastenecké, chceme zavést osnovy, zvýšit platy učitelů na 130% průměrné mzdy. A v dopravě – během této vlády se postavily jenom tři kilometry dálnic a celkově to vázne, chceme investovat do infrastruktury.

'Senát je k ničemu'

Omlouvám se, ale vy spíš opakujete svůj předvolební program. Posunula bych se dále. Můžete svým partnerům v politice garantovat, že se SPD nerozpadne? Protože před čtyřmi lety jste se dostal do Poslanecké sněmovny v čele Úsvitu a ten vydržel jednotný pouhých 18 měsíců. Nehrozí SPD něco podobného?

Prosím vás, my jsme přece v úplně jiné situaci. Tenkrát kvůli předčasným volbám a poté, co ČSSD mně jako nezávislému senátorovi odmítla všechny moje zákony v Senátu – to znamená odvolatelnost politiků, referendum, přímou hmotnou odpovědnost politiků… To je to, co prosazuji celou dobu. Tak jsem se musel nadobro rozhodnout, jestli budu hnít v Senátu.

My chceme Senát zrušit. Jsem jediný politik za posledních deset let, tuším, který byl zároveň senátorem i poslancem. Jediný, který tu práci může přímo srovnat. Říkám vám, že Senát je k ničemu, chceme ho zrušit. A chceme snížit i počet poslanců na 81. To jsou ústavní změny.

Vás to v Senátu nebavilo hned? Vy jste kandidoval na prezidenta…

Ne, pozor – já jsem ve svém volebním obvodu slíbil, což vy tady v Praze nevíte, že když mě zvolí na senátora, tak jedinou možnou funkcí, kde mohu ovlivnit celostátní politiku a prosadit program, je být členem politické strany. Sbírat si podpisy pak může už jen prezident, který je silnější než jeden z 81 senátorů. Já jsem to tam tenkrát slíbil a voliči to kvitovali a vidíte, že i teď ve volbách do Poslanecké sněmovny jsme ve Zlínské kraji dokonce předstihli KDU-ČSL.

Mohu se jenom vrátit k jednotnosti SPD? Čím je tedy zaručeno, že strana bude jednotná?

My jsme úplně jiní. Tam jsem měl na budování strany tři měsíce. Takže i kandidáty jsem často viděl jen jednou. SPD funguje dva a půl roku.

A teď za všemi kandidáty stoprocentně stojíte?

No samozřejmě. Jsou s námi dva a půl roku. Drtivá většina z našich poslanců jsou krajskými zastupiteli – to znamená, že více než rok nebo rok pracují v krajských zastupitelstvech. Často v koalici. Například Ústecký kraj – kde je to o jeden hlas. Všichni jsou ukáznění, nikdo – ani veřejnost, ani média nezaznamenaly s našimi zastupiteli jediný problém. A jsme zastoupeni v deseti krajích – takže opět, je to jedna z nejsilnějších stran vůbec. Jsou to zkušení lidé, ukáznění… a já si myslím, že to bude skvělý poslanecký klub, který bude prosazovat politický program.

Kromě 22 poslanců jste získali ještě také 173 milionů, které byste celkově v průběhu příštích čtyř let měli dostat vyplaceno na státních příspěvcích. Co se s nimi stane? Součást problému v Úsvitu bylo totiž i to, že ty peníze jaksi zmizely, nebyly na stranických účtech. Nehrozí podobné finanční spory i v SPD?

Tady se musím důrazně ohradit, paní redaktorko – už je fakt po volbách. Mě tenkrát prošetřila policie a řekla, že jsem se neobohatil ani o halíř. Jako jak, že nezůstaly? Žádné politické straně nezůstanou na účtu, protože je používají pro kampaň. Paní redaktorko, prosím! Fakt jsme po volbách!

'Chceme zrušit koncesionářské poplatky'

Takže žádné spory o peníze nehrozí?

Finanční problémy má například Český rozhlas, který má netransparentní hospodaření. Proto my chceme změnit zákon, aby spadal pod kontrolu NKÚ. A vy se tomu v Českém rozhlase a v České televizi bráníte.

Já se tomu nebráním.

Vy – jako globálně. Protože říkáte vy – Úsvit, kde já už tři roky nejsem. Na nás byl spáchán puč s Radimem Fialou. To znamená, že jestli někdo má problémy s hospodařením, tak je to Český rozhlas a Česká televize. A my to chceme změnit. To znamená, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením.

Já podporuji transparentní hospodaření.

Tady je to totálně netransparentní. Například Český rozhlas Plus vytvářel z veřejných peněz kreslenou karikaturu, kde mě zesměšňoval před volbami. Kdo mu na to dal peníze? Koncesionáři. Kdo jim to v Českém rozhlasu Plus dovolil?

Český rozhlas je financován z koncesionářských poplatků, ano…

To je skutečně na hloubkovou kontrolu, na co se tady vynakládají prostředky. Ano, Český rozhlas má velké problémy, a když budeme ve vládě, tak se na Českou televizi a Český rozhlas zaměříme.

Ale zpátky k vašemu dotazu. Děkuji za tu informaci, já jsem to ani nevěděl. Já jsem ani nevěděl, jaká je výše příspěvku. Ale protože jsme demokratickou širokou stranou a já jsem přímo volen členskou základnou, tak sestavíme rozpočet. A protože nás čeká celá řada voleb, tak to využijeme pro volby a pro práci na programu. A jinak, abych vás přesvědčil, tak my to máme v SPD nastaveno tak, že dokonce všechny platby odsouhlasuje pětičlenné předsednictvo. Které se musí podepsat – pozor, všech pět se musí podepsat. A já dokonce nemám ani podpisové právo k účtu, já jsem se ho vzdal. Předávám ho tajemníkovi a místopředsedovi…

Takže vy žádné smlouvy s SPD podepsané mít nebudete?

Počkejte! Co to tady vykládáte? Já jsem sám nikdy žádnou smlouvu nepodepsal, vždy ji odsouhlasilo předsednictvo, i v minulosti.

Já se vás jenom ptám. Tady na té smlouvě vidím váš podpis. Tak se jen ptám, jestli by mohly být nějaké podobné smlouvy.

Co vidíte? Nějakou nefunkční smlouvu vidíte?

Smlouva o poskytování mediálního poradenství.

Paní redaktorko, je už po volbách? Nebo tady budete lhát a překrucovat dál?

Já se vás jenom ptám, pane předsedo.

Už je po volbách, paní redaktorko. Jestli chcete v Českém rozhlase lhát a překrucovat, tak v tom pokračujte dál… a já nevím, co tady říkáte. Já jsem čistý jako lilie. Byl jsem prošetřen před dvěma roky, policie to odložila – tahle křivá nařčení. A jsem rád. Každá jiná strana kromě nás má obviněného nebo vydaného politika. My nemáme nikoho. Tak tu nerecyklujte nějaké věci, které nejsou pravda.

Já bych byla ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřil…

Já jsem SPD!

...na čtyři roky staré smlouvě.

Co to tady vykládáte? A koho vy jste měla za partnera před deseti lety? A před dvaceti lety? A koho jste měla před pěti lety?

Pane předsedo, nezlobte se, ale vy jste v Poslanecké sněmovně a jste v politice placen z veřejných peněz. Proto vám pokládám dotaz…

Vy jste také placená z veřejných peněz, paní redaktorko.



'Babiš plácl jeden z nesmyslů'

Ano, ale součást toho není, abyste se mě ptal na osobní život před deseti lety.

A není to součást toho, že se mě ptáte na věc, se kterou nemám nic společného. Vy jste placená z veřejných peněz, paní redaktorko.



Jestli se můžeme posunout dál. Andrej Babiš o vás před volbami v chatu na serveru lidovky.cz řekl, že jste loutka kmotrů. Proč to řekl? Vy už jste se proti tomu ohrazoval v České televizi…

V České televizi zároveň řekl, že si není jistý.



Omluvil se vám za to? Vy jste omluvu nevyžadoval?

Prosím vás, to jsou předvolební lži a výmysly. Protože všichni ví, že jsme měli úvěr u FIO banky 18 milionů korun, který jsme s Radimem Fialou, místopředsedou SPD, garantovali vlastním majetkem. To znamená - ta nejčistší forma, která je. Andrej Babiš, když už proti nám neměl žádné jiné argumenty, protože ta křivá nařčení, která vy tady neustále vytahujete, a už toho opravdu nechte, protože to není zábava, je to trapný… tak se samozřejmě vyvrátily.

Takže nenašli nic, tak aspoň plácl jeden z nesmyslů. To je samozřejmě zvykem Andreje Babiše. Ale to neznamená, že se nebudeme ptát všech ostatních stran po volbách, protože kampaň už fakt skončila. Dostali jsme mandát od voličů a rádi bychom konečně prosadili ten volební program, pro který nás volilo více než půl milionu lidí. A to je důležité.

Mimochodem jste měli – když mluvíme o těch kmotrech, shodou okolností, svolaný volební štáb do hotelu Čechie, který je v Karlíně. Tenhle hotel byl nedávno součástí poměrně velkého realitního obchodu, v jehož pozadí se objevovala jména podnikatelů jako je Tomáš Pitr nebo pražský lobbista Roman Janoušek. Tušil jste to? Je to náhoda?

Ne, to jsem nevěděl. Ono je to tím, že jsem dal zadání, aby se našel nejlevnější možný pronájem. V tom hotelu totiž jako vedoucí pracuje naše členka. Teď nevím, jak se jmenuje. A na recepci ještě moje dlouhodobá kamarádka. Dali nám nabídku, která byla nejlevnější ze všech. A protože nemáme tolik peněz jako ostatní, tak jsme ji využili. A opravdu vás, paní redaktorko, důrazně žádám, abyste mi v Radiožurnálu přestali podsouvat nějaké nesmysly. Pojďme se bavit o programu a přestaňte pořád na mě a náš program plivat nějaké nesmyslné sliny. Já ani nevím, kdo ti lidé jsou. Já jsem je nikdy neviděl.

Já vám s dovolením jenom chci dát prostor, abyste se vyjádřil k informacím, které se vyskytují ve veřejném prostoru. Dnes například…

No to jste asi objevila vy!

V časopise Týden a v E15 se objevily spekulace o tom, že za SPD stojí v pozadí pražský podnikatel Tomáš Hrdlička.

V životě jsem ho neviděl!

Můžete se vyjádřit. Nikdy jste ho tedy neviděl?

V životě jsem toho člověka neviděl. Nevím, kdo to je. Prosím vás, co mi to tady podsouváte.

Já vám dávám prostor, abyste se vyjádřil…

Nedáváte mi žádný prostor! Vy si tady vezmete nějaké vylhané lži, vylhané podvodné lži nějakých vašich kamarádů. Paní redaktorko, já vás znám ještě z předešlých redakcí… Vy jste vždy jen vytahovala špínu, která se nikdy neprověřovala. Tak už ji přestaňte vytahovat a začněte se bavit normálně. Nikoho z těch jmen, co jste říkala, jsem v životě neviděl. V životě jsem s nikým nemluvil. A nemám na ně ani telefonní číslo.

Naopak vám mohu říct jinou věc. Když jsem byl v minulosti zván třeba na akce a nějaké večírky v Praze, které pořádal pražský magistrát, tak jsem se proaktivně zeptal, jestli je tam pan Hrdlička a pan Janoušek, o kterých se v médiích psalo, že jsou zprofanovaní a nikdy jsem na ty akce dokonce osobně nešel. A mí přátelé jsou mi svědky, přestože na těch akcích byl třeba prezident a další významní politici, kteří byli od ODS. Jsou to všechno lidi z ODS, to je prostě jejich věc, ale já se proaktivně vyhýbám schůzkám s jakýmikoliv pochybnými lidmi. Férové by bylo, kdybyste se mě na to zeptala před pořadem. Já bych vám řekl, jak to je.

My se nikoho neptáme na otázky, které pokládáme, před pořadem.