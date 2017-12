Okamura: Blesk si zmanipuloval průzkumy a Babišova stranická média překrucují události

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ve vysílání Radiožurnálu při příležitosti sobotního sjezdu strany mimo jiné odpověděl na dotaz, proč některá média – například Hospodářské noviny, DVTV nebo Lidové noviny – neobdržela akreditace na celostátní sněm hnutí. Okamura podle svých slov nebude podporovat média „tuneláře Bakaly“ ani „bulvární noviny, které si překrucují události“. Praha 9:29 9. 12. 2017 (Aktualizováno: 10:26 9. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura v předvolebním vysílání Radiožurnálu. | Foto: Český rozhlas

Nejvyšší orgán hnutí se schází podle stanov alespoň jednou za rok. Na v pořadí čtvrté konferenci chtějí členové projednat mimo jiné i postoj SPD k lednové prezidentské volbě. Mluvit se ale bude i o dalším směřování hnutí. Z devítky kandidátů na konferenci vystoupí jediný – prezident Miloš Zeman. Znamená to, že ostatní neměli zájem, nebo jste je nepozvali?

My jsme žádný zájem od jiných kandidátů vlastně nezaznamenali, nikdo nás neoslovil. Ale my jsme ani původně v plánu představování prezidentských kandidátů neměli. V případě, že tady pan prezident Zeman projevil zájem a je to největší ústavní činitel, tak jsme umožnili, aby pan prezident na našem sněmu vystoupil. Na druhou stranu, to, že vystoupí na našem sněmu hlava státu přímo zvolená občany, tak si myslíme, že je to v pořádku.

Oslovila vás tedy prezidentská kancelář s požadavkem, aby Miloš Zeman vystoupil na vaší konferenci?

Víte, oni se mě novináři na to opakovaně ptali a já si totiž přesně nepamatuji. To bylo totiž v těch Lánech, jak jsem byl pozván na oběd, stejně jako předsedové všech ostatních parlamentních stran. Vzpomínám si na to, že jsem byl tázán, zda budeme mít nějakou konferenci. Teď nevím, jestli pan prezident řekl, by tam rád vystoupil, nebo to nějak vyplynulo z diskuze. Já už jsem se nad tou otázkou několikrát zamýšlel, protože se mě na to média už několikrát ptala. A pravda, že jsme na místě jednali o uspořádání poslanecké sněmovny a o prosazování politického programu, takže si přesně nepamatuji, kdo to řekl za větičky. Já bych na těch větičkách nijak nedbal, kdo koho pozval a kdo koho ne. V každém případě si myslím, že je dobře, že na celostátní konferenci SPD vystoupí hlava státu. Ať už je to kdokoliv.

Dá se to ale pochopit tak, že je vám jako kandidát v nadcházejících volbách nejbližší?

Tak mi takhle speciálně neuvažujeme. V případě, že hlava státu, a to jakákoliv hlava státu přímo zvolená občany, že by měla zájem vystoupit na našem sněmu, tak bychom to určitě zvažovali a to není nic proti ničemu.

Některá média si před konferencí stěžovala, že od vás nedostala akreditaci. Proč se nemohou účastnit ti, kteří vás kritizují?

Já tomu teď nerozumím. Český rozhlas mě kritizuje neustále a vy tam akreditováni jste. Já si myslím, že je to úplně v pořádku.

Podle čeho tedy vybíráty ty, kterým akreditaci udělíte?

Já jsem se speciálně díval, jaký máme seznam novinářů a je jich tam třicet. Ti, kteří přijdou, tak je TV Nova, Česká televize, TV Prima, Deník Právo...

Politika není Facebook, nejde v ní dát ban každému, kdo vám vadí. I když SPD se o to i přesto pokouší. pic.twitter.com/hz09THL8y3 — The Student Times (@TheStudentTimes) 7 December 2017

Ptal jsem se spíše na ta média, která nemohou přijít. Například Hospodářské noviny, Lidové noviny, DVTV...

Aha, výborně. Díky za to upřesnění. S médii, které vlastní tunelář Bakala, to znamená Hospodářské noviny, DVTV, Aktuálně.cz, tak já jsem známý tím, že bojuji proti vytunelování OKD. Bojuji za vyšetření tunelu v OKD. Dokonce jsem i minulé volební období inicioval vyšetřující komisi.

Proti čemu bojujete ale v případě Lidových novin?

Babišova stranická média víme, že neustále skutečně překrucovala, manipulovala informace. Já vám dám ještě jeden příklad. Akreditaci nedostal například deník Blesk. Vzpomeňte na všechny předvolební debaty Blesku, my jsme se ani do jedné nedostali, nepozvali nás s tím, že lhali. Obelhávali veřejnost, že prý nemáme pět procent. Výsledek byl 10,6 %. Cílem bylo to, aby ukázali, že SPD je nevolitelná strana. Manipulovali si průzkumy. A dávali nám pod pět procent, přestože do jejich předvolebních debat bylo pozváno sedm stran. No, a vidíte, jaký je reálný výsledek. Oni nás nepotřebují. Oni si ty svoje informace vymýšlí. Chápu, že jsou to bulvární noviny. Ale já myslím, že je to takhle v pořádku, je tam 30 médií.

Ve středu bude jmenovaný oficiálně menšinový kabinet hnutí ANO. Co přesně by musel mít v programovém prohlášení, abyste ho podpořili?

My menšinovou vládu rozhodně podporovat nebudeme. A to z jednoho jediného důvodu, z toho hlavního, že to neprosazuje náš volební program. My nejsme ve sněmovně zvoleni 540 tisíci občany, abychom hlasovali pro nějaká svá korýtka. My budeme hlasovat pouze pro náš program a to je to hlavní. Ani nás Andrej Babiš neoslovil s tím, že chce projednat náš politický program. Přeci to nemá žádnou logiku, abychom podporovali něco, co nepodporuje náš politický program. Vždyť to by byla zrada na voličích. A já vám slibuji, že Okamura a SPD nikdy voliče zrazovat nebude. Půjdeme vždycky za naším politickým programem, který jsme občanům slíbili. Nikdy ho nevyměníme za nějaká teplá korýtka. My jsme vyzvali všechny strany ve sněmovně, zdali by se s námi bavily o prosazování našeho politického programu. A znovu to říkám a deklaruji, že se budeme rádi bavit s každým o prosazování našeho programu, jsme ochotni udělat i programové kompromisy. Protože je nás 22. Skončili jsme v počtu mandátů třetí.