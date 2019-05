‚Dvojitá dezinformace, manipulativní mix.‘ Během voleb se u Okamury objevila roky stará fotka muslimů

Do uzavření volebních místností zbývaly čtyři hodiny. V tu dobu se na facebooku místopředsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury objevují slova o islamizaci západní Evropy. A doprovází je fotografie dětí, z nichž se část na koberci modlí. Snímek ovšem nepochází z Evropy, nýbrž z muslimské školy v americkém městečku, a je dokonce téměř 13 let stará. Navíc není celá – její spodní část někdo ořízl, jak dohledal server iROZHLAS.cz. Praha 13:07 30. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura přišel 24. května v Praze-Libni odevzdat svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Tak to je síla. Islamizace západní Evropy nadále pokračuje a francouzské školy už se otevřeně začínají přizpůsobovat imigrantské kultuře místo toho, aby se imigranti přizpůsobovali kultuře francouzské,“ stojí od sobotní desáté hodiny dopolední na oficiální facebookové stránce předsedy SPD Tomia Okamury. A kromě Francie zmiňuje Švédsko.

Příspěvek, ve kterém místopředseda sněmovny vyzývá lidi, aby dali hlas jeho SPD, se tak objevil čtyři hodiny před skončením voleb do Evropského parlamentu v Česku.

Doprovází ho fotografie chlapců a dívek v předškolním věku, na níž se některé děti na koberci klaní v modlitbě. U snímku není uveden zdroj, ani odkud a z jaké doby pochází. Server iROZHLAS.cz se ho proto rozhodl dohledat.

Snímek nepochází z žádné evropské země, ale z muslimské školy v americkém Morton Grove na severozápadě USA, které má přes 20 tisíc obyvatel.

Scott Olson z americké agentury Getty Images fotku pořídil před téměř třinácti lety, konkrétně 22. září 2006. „Imran Hassan vede modlitbu svých žáků z mateřské školy v rámci Základní školy MCC v pátek 22. září 2006 v Morton Grove, Illinois. Sobota bude ve znamení začátku posvátného muslimského měsíce ramadánu, který se oslavuje půstem a modlením, začíná 23. září,“ píše se v popisku snímku na oficiálních stránkách Getty Images.

Jedním z prvních, kdo na problematický příspěvek upozornil, byl končící český europoslanec Petr Ježek (Hlas).

„Místopředseda sněmovny dá úmyslně v den voleb na facebook fotografii, o které prokazatelně ví, že je z jiné země, je více než deset let stará a implikuje, že to je situace v současné Francii. A mobilizuje lidi k volbám. Když se podíváme, jak mu na to lidé reagují, tak se mu ta mobilizace povedla,“ řekl Ježek pro iROZHLAS.cz s tím, že to voliče podle něj mohlo ovlivnit.

„Co může být horšího, než když místopředseda Poslanecké sněmovny na základě úmyslné lži, kterou dokumentuje dezinformační fotografií, štve lidi proti lidem?“

Fotografii (bez textu) sdílí T. Okamura na svém fb jako důkaz islamizace Evropy. Vrší se mu tam reakce, jak jdou lidé volit SPD. pic.twitter.com/Mkb0u5h73L — Petr Ježek (@JezekCZ) 25. května 2019

Analytik Jonáš Syrovátka z Pražského institutu bezpečnostních studií (PSSI) hodnotí příspěvek jako dezinformační. „Pokud bychom si vzali definici, kterou používá ministerstvo vnitra, že dezinformace je nepravdivé sdělení, které má za cíl zmanipulovat adresáta, tak by to do této kategorie patřilo,“ tvrdí.

Má to podle něj dva důvody, problematická totiž prý není jen fotografie. „Text zmiňuje situaci ve Švédsku, která ale vychází z nepravdivého článku, který vyšel asi čtrnáct dnů před volbami na serveru iDnes.cz. Psal, že se mění švédské vzdělávání, protože nezvládají migraci, ale ve skutečnosti je ta situace úplně jiná. A iDnes byl za tuto manipulaci kritizován,“ vysvětluje s tím, že o případu informoval například server Manipulátoři.cz. Podle něj by se tak mohlo mluvit o dvojité dezinformaci.

U SPD a jejího předsedy Tomia Okamury to ale podle něj není nic překvapivého. „Jedním z prvků v rámci jejich předvolební kampaně, kdy se snažili zmobilizovat voličskou základnu, jsou i dezinformace,“ přibližuje s tím, že tento podle něj problematický příspěvek do toho zapadá.

Zákonu to odporovat nemusí

Rovněž podle politologa Josefa Mlejnka mladšího z Univerzity Karlovy je příspěvek ukázkou manipulace.

„Příspěvek je samozřejmě problematický, protože vyvolává falešný dojem islamizace školství v západních zemích. A byl určitě publikován s cílem mobilizovat voliče,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz.

Český zákonům ale přitom podle něj odporovat nemusí.

„Manipulativní mix, který ale možná zákonům vyhoví, neboť je schválně chytře namixován tak, aby zákony neporušil,“ doplňuje.

Podle ministerstva vnitra musí být volební kampaň čestně a poctivě.

„Podstatné je, aby volební kampaň nevybočovala z pravidel, která jsou nastavena jednotlivými volebními zákony. Jedním z takových pravidel například je, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá s tím, že resort ale nedozírá na regulérnost kampaně.

Neplatnost voleb Zákon umožňuje navrhnout neplatnost volby kandidáta na europoslance, pokud má volič za to, že byla porušena volební pravidla způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek hlasování. Kromě voličů se mohou na soud obrátit také politické strany, hnutí či koalice.

Pokud lidé chtějí eurovolby z nějakého důvodu napadnout, mohou se od středy po deset dnů obracet na Nejvyšší správní soud. Malá ale upozornila, že soud se již dříve vypořádal s argumenty, jestli nějaké sdělení může voliče v jejich rozhodování ovlivnit.

„Hypotéza, že mnozí voliči takto vyvolané emoci podlehli a že jen proto se rozhodli hlasovat pro vítězného kandidáta, je spekulativní, a především v soudním řízení, nutně postaveném na faktech, nikoli dojmech, neuchopitelná. Koneckonců, volič se přece může rozhodnout jakkoliv,“ uvedl podle ní Nejvyšší správní soud po prezidentských volbách v roce 2018.

Příspěvek na Okamurově faceboku, kterou sleduje téměř 250 tisíc lidí, získal přes 1000 reakcí, a to včetně 182 sdílení na další profily a stránky.

SPD: bez reakce

Není to přitom poprvé, kdy se popsaná fotografie objevila na Okamurově oficiálním facebooku. Použita byla například také u příspěvku z poloviny května.

„Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizované Německo a další státy západní Evropy, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti,“ stojí mimo jiné ve statusu, u kterého je snímek přiložen.

Server iROZHLAS.cz již ve středu oslovil s dotazy jak Tomia Okamuru, tak mluvčí hnutí Barboru Zeťovou. Na otázky pak upozornil ještě ve čtvrtek. Ani jeden z nich ale na nereagoval.

Oba byli ve středu v Bruselu, kde se šéf SPD setkal se šéfkou francouzského krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penovou nebo Nigelem Faragem, šéfem euroskeptické Strany pro brexit.