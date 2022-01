Tomio Okamura: Po omluvě za Pekarovou Adamovou mě pozval do Budapešti maďarský ministr zahraničí

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) zůstalo po loňských parlamentních volbách v opozici. Podle předsedy Tomia Okamury nemá vláda jeho důvěru mimo jiné proto, že nenabízí řešení rostoucích cen energií a potravin. „Systémové řešení by bylo odstoupení od šíleného plánu Evropské unie s názvem Zelená dohoda a od systému emisních povolenek. To ale vůči Bruselu servilní Fialova vláda udělat nechce,“ kritizuje. interview plus Praha 21:29 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Problém podle Okamury spočívá v tom, že Evropská unie chce zelená řešení aplikovat na všechny státy plošně, a to bez ohledu na jejich energetický mix. Některé země proto nemohou stanovené termíny splnit.

„SPD prosazuje rozumnou ochranu přírody, ale nikoliv na základě dat a termínů stanovených direktivně z Bruselu, ale na základě skutečných potřeb českých občanů a českého průmyslu,“ deklaruje poslanec.

Vládu Petra Fialy (ODS) kritizuje mimo jiné za to, že ve svém prohlášení slibuje přípravu přechodu českého teplárenství k nízkoemisním zdrojům, a to tak, aby nedošlo ke skokovému zvýšení cen.

„Ministři přímo připouští postupné zvyšování cen, nikoliv skokové, místo aby proti tomu bojovali. To je opravdu šílené.“ Tomio Okamura

„Oni přímo připouští postupné zvyšování cen, nikoliv skokové, místo aby proti tomu bojovali. To je opravdu šílené,“ pozastavuje se Okamura. Upozorňuje i na to, že více než třetina českých domácností topí plynem, bez kterého se podle něj prakticky nemůže obejít. Evropská komise přitom v prosinci navrhla zákaz vytápění plynem po roce 2040.

Ostrov Česko

Okamura podle svých slov nebyl jednoznačným zastáncem jaderné energetiky, současně ale dodává, že bez dostavby jaderných bloků si Česko nemůže zachovat energetickou soběstačnost.

„Když to řeknu ad absurdum: Co nám brání v tom, abychom energii vyráběnou v Česku dodávali čistě pro české občany a firmy? A jen přebytky prodávali do zahraničí? Dnes je to úplně jinak, téměř naopak,“ podotýká.

Předseda SPD je přesvědčen, že v Česku relativně levně vyrobenou elektřinu místo toho posíláme na evropskou energetickou burzu, ze které si ji čeští občané kupují zpět markantně zdraženou o emisní povolenky. „Přičemž nás tam ještě přebíjí samozřejmě Němci, kteří jsou mnohem solventnější. A to opravdu je už úplně na hlavu,“ doplňuje Okamura.

Poukazuje také na to, že moderním trendem je vytvářet energeticky soběstačné ostrovy – na úrovni domů, měst a obcí nebo podniků. „Je to trend na západ od nás. Teď jsme to diskutovali na úrovni celé republiky,“ odpovídá na dotaz, zda je možné vytvořit z Česka energetický ostrov nepropojený s ostatními zeměmi.

Nepolitická energetika

Na upozornění, že ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol řekl, že jednoznačným viníkem současných vysokých cen zemního plynu na evropském trhu je Rusko, reaguje Okamura slovy, že v energetice je třeba odhlédnout od politiky a jednat v nejlepším zájmu občanů.

Jako příklad uvádí Maďarsko, které se domluvilo na přímých dodávkách plynu z Ruska, zatímco čeští občané podle jeho přesvědčení doplácejí na ideologickou politiku Evropské unie.

Předseda SPD také kritizuje představitele nové vlády za to, že se údajně snaží rozvrátit spolupráci se státy visegrádské čtyřky, abychom se - podle jeho slov - ocitli zcela „v područí Berlína a Bruselu“.

V této souvislosti zmiňuje zejména nutnost spolupráce s Polskem, s nímž už předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) vedla spor o těžbu v hnědouhelném dole Turów: „My jsme se měli s Poláky domluvit, aby nám platili odškodnění a my mohli pomoci občanům v Libereckém kraji. Důl Turów tvoří sedm procent energetické spotřeby Polska a oni ho zavřít nemůžou.“

Českým problémům se zdražováním energií prý v unii nikdo nenaslouchá, je proto třeba více spolupracovat s Polskem, Maďarskem a Slovenskem v rámci takzvané visegrádské čtyřky.

„To už je blok s více než 60 miliony obyvatel a samozřejmě tomu už se toho sluchu dostává. Zvláště Polsku, které má 40 milionů obyvatel, a pro Unii by bylo katastrofou, pokud by z ní vystoupilo,“ věří.

Tuto spolupráci chce Okamura bránit: „Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a ministr pro pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) se snaží cíleně tu spolupráci rozvrátit, abychom byli totálně v područí Berlína a Bruselu.“

Proto Okamura poslal maďarskému velvyslanci dopis s omluvou za výroky Pekarové Adamové, která uvedla, že Češi už ve volbách vyhnali svého premiéra Andreje Babiše (ANO) a pevně doufá, že se to povede i Maďarům.

„Před chvílí mi volal maďarský velvyslanec, který mluvil přímo s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártó. Ten mě osobně pozdravuje a pozval mě do Budapešti k osobnímu setkání právě na základě mého dopisu.“

