‚Zbytečný předražený byrokratický spolek.‘ Okamura na grémiu SPD zaútočil na Evropskou unii

„Naše členství je výhodné pro západní státy, pro které jsme se stali ekonomickou kolonií. Ano, stovky miliard ročně putují od nás na západ,“ prohlásil Okamura na shromáždění.

Podle ministerstva financí je ale Česko od vstupu do Evropské unie v květnu 2004 čistým příjemcem peněz. Česká republika do konce roku 2019 zaplatila do rozpočtu EU 616,8 miliardy korun a získala z něj asi 1,43 bilionu Korun. Celkem tak Česko dosud získalo z EU o 809,2 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Okamura v projevu v souvislosti s podzimními volbami zmínil i návrhy zákonů o referendu, které projednává sněmovna. Na parametrech všelidového hlasování se dohodly kluby ANO, ČSSD a Pirátů. Trojice frakcí ale ústavní většinu v dolní komoře nemá.

Podporu by mohly hledat zejména u KSČM, která ale podobně jako SPD požaduje mimo jiné zmírnění podmínek pro uspořádání referenda. Obě seskupení také chtějí, aby lidé mohli rozhodovat například o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance, což návrh ANO, ČSSD a Pirátů nepřipouští.

„Evropská unie nám škodí a my jako skutečně jediní hájíme právo občanů rozhodnout o vystoupení z tohoto zbytečného spolku,“ prohlásil před členy hnutí jeho předseda Okamura.

SPD trvá na tom, aby lidé mohli hlasovat v referendu o zákonech. „Jelikož pak vyhlásíme referendum o zákoně o referendu, v němž změníme dikci zákona tak, abychom my, občané České republiky, mohli hlasovat o všech tématech bez omezení včetně třeba vystoupení z Evropské unie,“ nastínil předseda SPD.

V projevu mluvil například o zákonech, které hnutí předložilo, ale také o stíhání lidí za názory. „Pokud v nějakém okamžiku začne někdo trestat občany za to, co si myslí a říkají, pak jsme se ocitli v totalitní diktatuře a ta doba nastala,“ řekl Okamura.

Stíhání za výroky o migrantech hrozilo poslankyni SPD Karle Maříková. Sněmovna ale policejní žádosti o její vydání k trestnímu stíhání nevyhověla.