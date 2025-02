SPD chce být po volbách ve vládě, jednáme s Přísahou i Svobodnými, prohlásil Okamura

STEM: ANO by ve volbách překonalo hranici 35 procent. Motoristé by do Sněmovny neprošli

Volby do Sněmovny by jednoznačně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,1 procenta hlasů. Druhá by s velkým odstupem skončila koalice Spolu, pro kterou by se rozhodlo 18,8 procenta voličů.