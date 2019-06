Útočila, co jsem si dovolil, nařkl Okamura redaktorku Radiožurnálu. Přečtěte si, jak komunikace probíhala

Předseda SPD Tomio Okamura nařkl na svém facebooku redaktorku Radiožurnálu Zdeňku Trachtovou, že na něj útočila v souvislosti s jeho příspěvkem na sociální síti. „Jen útočila, co jsem si prý dovolil,“ napsal v reakci na to, že po něm chtěla vyjádření, odkud čerpal informace k pachateli znásilnění 16leté dívky na Litoměřicku. Server iROZHLAS.cz přináší audiozáznam zachycující středeční komunikaci mezi novinářkou a jeho doslovný přepis. Praha 13:16 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste dnes na svém facebooku, na sociální síti...

Už včera večer.

Včera večer.

No, no...

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Záznam diskuse mezi Tomiem Okamurou a redaktorkou Radiožurnálu

... komentoval ten případ toho znásilnění tím cizincem. A my se vás chceme zeptat, jestli vlastně tu informaci máte ověřenou, že to byl cizinec, protože to vůbec není jisté.

Já jsem o informaci čerpal z Deníku. Psali o tom několik Deníků. V podstatě byl to deník Ústecký, byl to deník Litoměřický. Dále policie se také vyjádřila – a to vyjádření je i dnes aktualizováno – že ten podezřelý, který je již zadržen a je podezřelý z tohoto znásilnění, vizáží, má africkou vizáž. To znamená neevropskou vizáž, africkou vizáž. Nemá u sebe doklady, odmítá komunikovat.

A samozřejmě, z tohoto pohledu my žádáme, aby to bylo jasně prošetřeno, a jsem v šoku z dotazu Českého rozhlasu, že místo, abysme se tady starali o znásilněnou českou šestnáctiletou dívku, tak sluníčkářská média se zajímají o to – a jsem šokovaný i článkem na iDnes – zabývají se negativními reakcemi nebo mírou negativních reakcí občanů České republiky, kteří jsou zhrozeni.

A já jsem myslel, že se mě Český rozhlas zeptá na to, co můžou být důvody tohoto činu, jak se bránit tomu, aby bylo v České republice bezpečněji, a koukám, že ten dotaz je směrován úplně jiným směrem, než abychom se zajímali o osud té nebohé české dívky.

Tak případů znásilnění se denně dějou stovky. A nás právě zajímá, proč právě tento jste komentoval, když není jisté, že to byl cizinec.

Čerpal jsem od vašich kolegů novinářů. A já budu komentovat klidně i každý případ znásilnění, protože je to děsivý skutek a opravdu jsem... opravdu znova zděšen, že Český rozhlas má snahu bagatelizovat byť jedno jediné znásilnění. Vůbec nerozumím vašemu dotazu, proč se...

Cizinec, který znásilnil dívku na Litoměřicku, byl neúspěšný žadatel o azyl. S policií stále nekomunikuje Číst článek

V čem je to bagatelizování?

... protože...

Já se jenom ptám...

... protože vy jste ptala, že na znásilnění tisíců a že toto je jedno z nich. Já vůbec nechápu tu hrůzu – vy jste sama dívka – a já si myslím, že i kdyby to bylo jedno jediné znásilnění, tak je potřeba o tom hovořit a důrazně to odsoudit a udělat všechno pro to, aby k tomu nedocházelo.

Můj dotaz zněl, jestli máte ověřenou informaci, že šlo o migranta.

Ne, váš dotaz zněl, že v Čechách je spoustu znásilnění a toto je jedno z nich. Já jsem ten dotaz slyšel velice dobře.

To nebyl dotaz. To byla poznámka už...

Ano, byla to vaše poznámka. Já se tomu trošku divím, protože já bych očekával od dívky nebo od ženy, že budeme odsuzovat byť jedno jediné znásilnění, protože je to děsivý a hrůzný čin. Ten čin se evidentně stal, to je potvrzeno. Ten čin se evidentně stal. To, co je evidentní a už potvrdily i oficielní orgány, je, že se jedná o člověka, který má africkou vizáž, je navíc bez dokladů, odmítá spolupracovat s českými orgány. To je jasné už dneska černé na bílém. Teď se to šetří a také v Deníku bylo uvedeno, že v Německu byl tento člověk podle všeho propuštěn včera ráno, byl vyhoštěn, z nějakého důvodu se ocitl na českém území a z nějakého důvodu spáchal odporný trestný čin. To znamená...

Ale tuto informaci policie nepotvrdila, podle mých informací. Ani státní zastupitelství.

Já mám tu informaci z toho Deníku, takže se zeptejte novinářů Deníku. Ostatně pan šéfredaktor Gallo nám tuhle tvrdil, jaký je to skvělý deník a jak se řídí podle pravdy a lásky, a to doslova, když negativně komentovali naši předvolební akci v čele s Marine Le Pen.

Takže se zeptejte prosím jako Český rozhlas pana šéfredaktora deníku Gallo, který se zaštiťuje pravdou a láskou. A zaštiťuje se tím, jak deníky Bohemia jsou supr pravdivé médium. Takže já si myslím, že on by vám měl odpovědět, kde tu informaci vzali, ale v každém případě mě zajímá hlavně to, aby se tyto odporné činy už v České republice nikdy nesetkávaly. A opravdu se divím, že se ptáte mě. Že se nezeptáte svého sluníčkářského kolegy, šéfredaktora Deníku Romana Gallo. Dyť vy ho znáte...

... pane...

Takže vážený Český rozhlase, ptejte se těch, odkud ty zdroje jsou...

... pane Okamuro...

... a už jste se zeptali? Už jste se zeptali šéfredaktora deníku Bohemia?

... osobně nevím, jestli kolegové...

... no tak no...

... ale zjistím to...

... no, já myslím, že byste to měla zjistit, protože by to v tom případě svědčilo o mimořádně nekvalitní práci Českého rozhlasu, protože se ptáte, místo abyste se ptala skutečného zdroje, tak se ptáte toho, kdo z tohoto zdroje čerpal. Takže teď tomu vůbec nerozumím.

Tak vy máte velký dosah na sociálních sítích, a proto mě zajímá, jestli informace, které sdílíte, máte ověřené. A jenom, aby nedošlo k...

... ano, jsou ověřené z deníků Bohemia...

... jenom...

... takže já myslím, že se ptejte šéfredaktora deníku pana Gallo, což je v uvozovkách renomovaný novinář, sluníčkářský renomovaný novinář – to znamená jeden z vás. A já si myslím, že on by to měl vysvětlit, odkud to je. V každém případě, ta dívka znásilněná byla. Byla evidentně znásilněna cizincem a já jsem opravdu znova říkám a doufám, že to odvysíláte v plném znění, že jsem v šoku z tý bagatelizace.