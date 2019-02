Musíme obnovit spolupráci se Starosty, zdůrazňuje místopředsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová

„Je nutná spolupráce, vzájemná ochota a tolerance chyb, které nastaly,“ říká s tím, že v koaliční dohodě do evropských voleb se Starosty se baví také o tématech, jako je spolupráce v dalších volbách.

„To znamená ve volbách krajských, dalších senátních, a TOP 09 hodně stojí i o to, abychom se bavili i o sněmovních volbách, které nás za dva a tři čtvrtě roku čekají,“ vysvětluje.

A co je TOP 09 ochotná udělat pro to, aby se integrace malých stran alespoň se Starosty pro příští sněmovní volby podařila?

„Nové vedení TOP 09 si tuto cestu nebo směr dalo jako jeden z hlavních cílů, bavíme se s kolegy na všech možných úrovních, abychom byli schopni té spolupráce, zapomenuli na minulé křivdy a abychom se dívali na zájem České republiky,“ vyzdvihuje.

Na otázku, zda je pro spolupráci s dalšími stranami TOP 09 ochotná obětovat Miroslava Kalouska, reaguje, že je v této otázce potřeba rozlišovat – například spolupráce s lidovci v evropských volbách vůbec není možná. „Vůbec nehraje roli Miroslav Kalousek, to je zástupný problém,“ zdůrazňuje.

Větší potenciál má podle ní spolupráce se STAN a s dalšími subjekty, které teď tvoří společnou kandidátkou do evropských voleb. „Je to dobrý start pro to, abychom integrovali tyto strany,“ říká s tím, že TOP 09 musí se STAN spolupráci obnovit.

„Když jsme šli rozděleně do sněmovních voleb, tak jsme se tam dostali s odřenýma ušima. Nelze znovu takto hazardovat,“ uzavírá.