TOP 09 čeká ‚bitva o Kalouska‘. Na kandidátce Spolu do eurovoleb ale číhá i další možný skokan Okamura

Koalice Spolu má pro evropské volby dohodu, že jednotlivé strany na nevolitelná místa nenominují „skokany", kteří by se mohli díky preferenčním hlasům vykroužkovat výš. Kandidátku kompromisů nyní čeká velká zkouška, širší vedení TOP 09 ve čtvrtek rozhodne o tom, zda na ni zařadí i své bývalé předsedy Miroslava Kalouska a Jiřího Pospíšila. Už teď je přitom na chvostu kandidátní listiny ukrytý jiný možný skokan, poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura. Praha 6:50 14. prosince 2023

TOP 09 si v rámci trojkoalice Spolu vyjednala třetí místo pro svého lídra Luďka Niedermayera a z volitelných poté ještě šestou pozici kandidátky. Na další místa by již uchazeče s potenciálem většího počtu zisku preferenčních hlasů dle dohody posílat neměla.

Strany koalice Spolu získaly v minulých eurovolbách osm mandátů a cílem je ideálně jejich obhajoba.

O místa na společné kandidátce se ale na poslední chvíli přihlásily i těžké váhy TOP 09 Kalousek s Pospíšilem. V případě úspěchu na výkonném výboru by mohli protřelí politici ohrozit křehký programový i personální kompromis Spolu, který spoludojednala předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

„Můžu slíbit, že to bude důkladná debata,“ řekl pro iROZHLAS.cz místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, netroufal si ovšem odhadnout, jak jednání 39členného výkonného výboru dopadne.

Kalousek řekl Radiožurnálu, že je připraven a chce kandidovat. Podle něj by mělo být pro Spolu prioritou volby vyhrát, i proto by tak její kandidátka měla „zvonit“ jmény, které přitáhnou voliče. „Pokud je podmínkou, že ve druhé části kandidátky musí být v zásadě zcela neznámá jména, tak to jde trochu proti záměru volby vyhrát,“ doplnil.

Pospíšil je kromě europoslance i náměstkem pražského primátora a původně už do eurovoleb znovu nechtěl. Nakonec si to rozmyslel a o místo na kandidátce Spolu se jako šéf vlivné pražské buňky TOP 09 uchází.

Kalousek jako nepříjemnost

Kromě nich mají nominace i současní poslanci strany Ondřej Kolář a Marek Ženíšek, kteří by byli pro koaliční partnery i předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou preferovanějšími jmény než vnitrostranická opozice Kalousek s Pospíšilem.

„Rozumím tomu, že předákům TOP 09 a Spolu nemusí být příjemné, že Kalousek často kritizuje kroky jich samotných i vlády. Do toho hrozí, že bude výraznou postavou, která zastíní i některá přední místa kandidátky. Lídra Alexandra Vondru asi všichni znají, ale Veronika Vrecionová a další jména ODS už moc známá nejsou,“ popsal politolog Lukáš Jelínek.

V takové situaci by se mohlo stát, že by známější postavy z TOP 09 přeskákaly díky preferenčním kroužkům občanské demokraty. „A to ještě ani nezmiňuji zvyk příznivců KDU-ČSL kroužkovat. I proto si myslím, že se bude kandidátka vyvažovat až do posledního okamžiku a lídři se pokusí Kalouska přesvědčit, aby nekandidoval,“ doplnil Jelínek s tím, že tak jako tak jde z jeho pohledu o předstupeň před Kalouskovým návratem do domácí politiky.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala v minulém týdnu řekl, že si Kalouska na společné kandidátní listině představit nedovede. Poukázal mimo jiné právě i na to, že současnou vládu za mnohé její kroky často veřejně i velmi tvrdě kritizuje.

Omlouvám se všem, kterým tahle malichernost zapleveluje stránky. Snažím se jí komunikovat co nejméně. Slibuji jediné: Kdybych byl někdy premiér, kandidatury řadových členů koaličních stran by mě nezajímaly. Měl bych jiné starosti. Třeba o Českou republiku. https://t.co/gKQNN30Kqv — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 6, 2023

Jinak se zástupci ODS k možným skokanům příliš vyjadřovat nechtějí. „Nebudu komentovat probíhající vnitrostranické primární volby koaličních stran,“ odpověděla europoslankyně a dvojka společné kandidátky Veronika Vrecionová. Dodala, že chce co nejsilnější kandidátku, která porazí ANO.

Messi, nebo Ronaldo?

Lidovečtí lídři pro evropské volby, kteří na společné kandidátce Spolu obsadí čtvrté a sedmé místo, si při popisování situace s Kalouskem pomáhají sportovními metaforami.

„Jak kdybyste udělal kandidátku fotbalistů a dal byste tam samé hvězdy: Ronalda i Messiho a všem byste řekl, že mají útočit. V tu chvíli by ten tým musel najít souhru úplně jinak,“ sdělil europoslanec Tomáš Zdechovský, který obsadí čtvrté místo.

František Talíř dokonce Kalouska napřímo popsal jako politického Ronalda: „Hodně hraje na sebe, s politickým balonem ale umí perfektně, o tom žádná. Řečeno klausovsky, má trochu ‚nedar‘ štěpit,“ podotkl muž s číslem sedm na kandidátce Spolu.

Kalousek byl dlouholetým výrazným členem KDU-ČSL (v letech 2003 - 2006 dokonce předsedou partaje), v roce 2009 ovšem za vypjaté situace spolu z dalšími ze strany odešel a založil TOP 09.

Talíř doplnil, že on osobně nemá s Kalouskem problém. Důležité pro něj je, aby se expředseda TOP 09 ztotožnil s dresem Spolu a hrál týmově. „Kandidátka by měla být společenstvím 28 lidí, kde každý mluví k nějaké cílové skupině s nějakými tématy,“ řekl Talíř.

Ostatně když přes léto odpovídal do Stranického kompasu iROZHLAS.cz, tak zmínil, že nejpřirozenějším partnerem pro jeho KDU-ČSL je právě TOP 09. „Pokud se jako lidovci oslovujeme ‚bratři a sestry‘, tak členové TOP 09 jsou pro nás s nadsázkou řečeno ‚bratranci a sestřenice‘. Pro moji generaci, která nezažila odchod pana Kalouska z KDU-ČSL, je vzájemná spolupráce samozřejmě jednodušší,“ uvedl Talíř.

Skrytý Okamura

Zatímco TOP 09 o svých kandidátech rozhodne ve čtvrtek a ODS až po Novém roce, lidovci už mají hotovo. Kandidáty vybrali už v květnu. Jedničkou KDU-ČSL bude Zdechovský, dvojkou Talíř a trojkou současná europoslankyně Michaela Šojdrová.

Páté místo získal nestraník a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer a deváté současný poslanec domácího parlamentu Hayato Okamura.

Když se poté na konci října dojednala kandidátka Spolu, Fischer se místa vzdal. Kandidoval by totiž z hloubi kandidátky a byl by lákadlem pro preferenční hlasy.

Tohoto „nebezpečí“ se vyjednavači všech tří stran v souladu s dohodou o eliminaci skokanů zbavili, přesto na samém chvostu kandidátky bude číhat ještě zmíněný Okamura.

V minulých evropských volbách sice ještě nezískal tolik kroužků, aby skočil na volitelné místo, ve sněmovních volbách 2021 se však na pražské kandidátce Spolu dostal z nevolitelného 15. místa za pomoci 24 426 tisíc preferenčních hlasů až na šestou příčku, přičemž za sebou nechal i velmistra kroužkování české politiky Marka Bendu (ODS).

Hayato Okamura se z 15. místa dostal na šesté | Zdroj: www.volby.cz

Přesto Okamurovo jméno u vyjednavačů Spolu letos prošlo takřka bez povšimnutí. „Hayato je na kandidátce, jeho jméno jako problémové nikdy nezaznělo,“ potvrdil lidovec Talíř.

kroužkování Kromě pověstného lidoveckého kroužkování mají politici v paměti i výsledek posledních sněmovních voleb. Kdy z 37 mandátů koalice Pirátů a STAN získali Piráti jen čtyři křesla, zatímco Starostové 33.

Podle místopředsedy TOP 09 Havla je ale hrozba skákání na jedné straně přeceněná a na druhé je to výraz demokracie. „Někdy až úzkostně se obávat toho, že bude někdo skákat, je trochu bezpředmětné. Vždy se vám tam může ve výsledku objevit někdo, od koho jste to předtím nečekali. Ale je to demokratická volba a i proto tam je možnost kroužkování,“ vysvětlil svůj postoj.

„Voliči se postupně velice dobře naučili využívat preferenční hlasy, takže není vyloučené, že ani tak moc nebude záležet na tom, kdo je na které příčce, ale spíš na tom, kdo má skutečně pevné postavení mezi příznivci příslušné strany,“ popsal před časem sociolog Jan Herzmann.

Hayata Okamuru tak čeká po dvou letech opět politický souboj s jedním ze svých bratří. Zatímco před dvěma lety do Sněmovny kandidoval lídr SPD Tomio Okamura, do červnových eurovoleb jde za Zelené nejmladší Osamu.

V eurovolbách budeme nadějí pro ty, kteří chtějí moderní a klimaticky zodpovědnou budoucnost pro sebe a své děti, ochranu lidských práv a svobod a prosperitu a bezpečnost v dobře fungující Evropě. Tedy pro vás! Vede nás Johanna @nejedlova pic.twitter.com/gXyj3symIo — Zelení (@zeleni_cz) December 13, 2023