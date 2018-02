Prezident rezignuje na většinovou vládu, kritizují Zemanovo rozhodnutí TOP 09 a KDU-ČSL

Prezident podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL nepřímo rezignoval na to, aby v Česku byla většinová koaliční vláda. Odkázal v pátek na to, že Miloš Zeman už nechce od premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše před opětovným jmenováním předsedou vlády předložit 101 podpisů poslanců. Prezidentovy názory jsou podle Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 stálé jako současné počasí. Lidovci a TOP 09 také uvažují o společných kandidátkách pro podzimní volby. Praha 12:41 9. 2. 2018 (Aktualizováno: 15:15 9. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Jurečka z KDU-ČSL | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Představitelé lidovců a TOP 09 se v pátek v Poslanecké sněmovně sešli, aby probrali situaci před druhým kolem sestavování vlády. Strany shodně kritizovaly to, že neprobíhají intenzivní jednání, měsíce uplynulé od voleb považují za ztrátu času.

První Babišova vláda důvěru nedostala, Zeman nyní přestal podmiňovat Babišova jednání většinou ve sněmovně, kvůli vlastnímu vítězství v prezidentských volbách už mu nedává ani časový limit.

Jurečka řekl, že Zemanovo rozhodnutí je pro něj překvapením. „Všichni si vzpomínáme, kdy tu řekl, že bude chtít pro druhý pokus garanci 101 hlasů. Nyní to už neplatí, hovoří se o většině přítomných. Tím prezident nepřímo řekl, že on jako prezident rezignuje na to, aby tu pro příští čtyři roky byla většinová vláda, která bude mít přes 101 hlasů," uvedl bývalý ministr zemědělství.

Pakt pokračuje

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že čtvrteční schůzka Zemana s Babišem ukázala, že jejich pakt nadále pokračuje. Babiš podle něj od prezidenta dostal velkorysé podmínky a je díky nim velice zvýhodněn.

„Doufejme, že k tomu přistoupí odpovědněji a nedopadne to jako při prvním pokusu," konstatoval Pospíšil. Za velkou chybu označil Zemanovo rozhodnutí, že nebude chtít garanci 101 hlasů. Apeloval na něj, aby udělal maximum pro sestavení vlády, která dostane důvěru.

Lidovci zopakovali, že jsou ochotni spolupracovat s ANO, jejich podmínkou je však to, že ve vládě nebude trestně stíhaná osoba. Babiš čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. Jurečka zopakoval, že šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v této souvislosti připustil i možnost, že by v kabinetu solidárně chyběli předsedové všech koaličních stran.

Koalice už existuje

TOP 09 naopak s ohledem na minulá hlasování tvrdí, že koalice už ve sněmovně existuje, a to mezi ANO, KSČM a SPD.

„Je jen otázkou, zda se přidají další strany, ale zásadní koalicí budou tyto tři," uvedl předseda Pospíšil. Vyjádřil znepokojení nad tím, že ANO spolu s KSČM a SPD v posledních dnech pracuje na zákonu o obecném referendu. „Podle nás je to naplňování programu (SPD) odejít z NATO a Evropské unie," dodal.

TOP 09 i lidovci tvrdí, že jsou daleko podstatnější témata než referendum, která by se měla prioritně řešit. Adamová jmenovala například školství, infrastrukturu či dálnice.

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš na zámku v Lánech | Zdroj: Pražský hrad

Společné kandidátky TOP 09 a KDU-ČSL?

Lidovci a TOP 09 jednají o společném postupu pro podzimní senátní a komunální volby. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila by mohla být někde úspěšná i spolupráce s hnutím STAN. S bývalými partnery je TOP 09 připravena o tom jednat.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek řekl, že tam, kde jsou silné osobnosti, budou křesťanští demokraté o spolupráci jednat.

Komunální volby se letos budou konat nejpozději 5. a 6. října. Senátní volby by mohly být o týden nebo dva později, tedy ve stejných dnech, v jakých se uskutečnily před šesti lety.

Tehdy si lidé vybírali senátory ve stejných 27 obvodech, ve kterých je budou volit nyní. Termín voleb vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Miloš Zeman má na tento úkon čas do počátku července.

Kandidaturu do Senátu už oznámilo několik známých osobností. Mezi nimi třeba neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer, který se o hlasy voličů bude ucházet v Praze. Do voleb půjde i rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, kterého podpořili Starostové a nezávislí.

Do Senátu bude chtít vstoupit také předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který chce kandidovat na Náchodsku. Na Třebíčsku má za TOP 09 kandidovat herec Oldřich Navrátil.