Předsedkyní TOP 09 se stala poslankyně Pekarová Adamová. Ve volbě porazila senátora Czernina

Opoziční TOP 09 povede další dva roky poslankyně a dosavadní první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Delegáti sněmu jí v nedělní volbě stranického předsedy dali přednost před senátorem a nynějším řadovým místopředsedou Tomášem Czerninem. Ten je jediným kandidátem v nynější volbě prvního místopředsedy TOP 09. Praha 10:10 24. 11. 2019 (Aktualizováno: 10:28 24. 11. 2019)

Pekarová Adamová vystřídala v čele TOP 09 europoslance Jiřího Pospíšila. Pospíšil se o předsednické křeslo znovu neucházel.

Nová šéfka TOP 09 dostala ve volbě předsedy 96 hlasů, Czernin o 15 méně. Hlasovalo 178 delegátů, jeden lístek byl prázdný. Pekarová Adamová se stala čtvrtým předsedou nyní druhé nejmenší opoziční sněmovní strany. TOP 09 by měla vést i do příštích voleb do Sněmovny v roce 2021 a už příští rok do krajských a senátních voleb.

Pekarová Adamová bývá řazena k liberálnějším politikům oproti Czerninovi, jehož orientace je konzervativnější. TOP 09 se jejím zvolením stala jedinou parlamentní stranou, v jejímž čele stojí žena.

TOP 09

