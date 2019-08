Vyšší tresty za týrání zvířat? Podle Pospíšila odrazují, Ferjenčík vidí problém spíš v práci policie

Čeští aktivisté vyjadřují nespokojenost nad stavem zákonné ochrany práv zvířat. Poukazují na to, že aktuální česká legislativa dostatečně nepostihuje jejich týrání a vznik tzv. množíren. Poslanci TOP 09 proto navrhli novelu zákona, která chce kriminalizaci množíren nebo zvýšení sazeb nepodmíněných trestů u těch, co zvířata týrají. Přesto sněmovní ústavně právní výbor podpořil kompromisní verzi normy z pera Pirátů. pro a proti Praha 17:11 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Původní novela předložená poslanci TOP 09 byla na ústavně právním výboru vykostěna. Zpřísnění sazeb, po kterém odborná veřejnost tak volá, výbor zamítl. (Mikuláš) Ferjenčík to ve svém návrhu zcela vypouští,“ kritizuje europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle něj u nás narůstá množství množíren i brutálních trestných činů vůči zvířatům, které současné trestní právo nepostihuje.

„Za poslední tři roky nebyl nikdo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Pokud takový člověk v minulosti podobný trestný čin spáchal, tak je to katastrofa,“ říká.

„Když dnes brutálně utýráte zvíře, máte jistotu, že do basy nepůjdete. To je realita a statistika ministerstva. Proto nám tato trestná činnost narůstá, protože se pachatelé nebojí. Pokud nezpřísníme trestní sazby, žádný odstrašující efekt nenastane,“ uvedl Pospíšil.

Europoslanec připomíná, že v době, kdy byl ministrem spravedlnosti a měnil trestní zákoník, navyšovaly se tresty za vraždu. „Vedlo to k poklesu množství vražd na území České republiky. Praxe ukazuje, že míra postihu daného trestného činu má dopad na jakési odrazení určité části pachatelů.“

„Garantuji vám, (Mikuláši) Ferjenčíku, že ten váš kompromis, a povíme si to za pár let, co to projde, situaci nijak nevyřeší. Protože nezvyšuje trestní sazbu,“ vzkazuje Jiří Pospíšil (TOP 09).

‚Netvařme se populisticky‘

„Klíčovou otázkou je zlepšení postihování množíren. V tomto jde novela správným směrem. Jen zpřísňování trestů samo o sobě nic neřeší,“ reaguje na Pospíšilovy výtky autor kompromisního návrhu novely a poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Dodává, že podle výzkumů jen samotná výše sazeb tyrany nijak neodradí. „Pachatelé v drtivé většině případů ani nevědí, co jim za týrání zvířat hrozí. Dnes zákoník umožňuje nepodmíněný trest za týrání zvířat. Jsou stovky prvopachatelů těchto přečinů, kteří sedí ve vězení. Problém je jinde − v práci policie.“

„Množírny jsou stamilionový byznys, jde o neoprávněné podnikání a podvod velkého rozsahu. Trestní sazby jsou podle zákona až 8 let. Už dnes je možné dát 8 let natvrdo za týrání zvířat v množírnách a policie není schopna to vyšetřit. Takže problém skutečně není v trestních sazbách,“ dodal Ferjenčík.

Poslanec považuje návrh TOP 09 za populistický. „Když policie není schopná někoho odstíhat, tak se tu budeme populisticky tvářit, že jsme to zvýšením sazeb vyřešili.“

„Předložil jsem návrh, který zlepšuje množnosti množírny kriminalizovat. Sice je to kompromis, ale ODS a ANO mají hlasy na to, aby novelu vykostily úplně celou,“ připomíná Mikuláš Ferjenčík.

