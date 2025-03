TOP 09 řeší, kam s Lipavským. Mohla by ho nasadit v Jihočeském kraji, naznačují indicie

Zatímco ODS a KDU-ČSL už mají vybraná jména na čela krajských kandidátek koalice Spolu pro sněmovní volby, na TOP 09 se ještě čeká. Ta s jejich výběrem v těchto dnech finišuje, stranické primárky už proběhly ve 12 ze 14 krajů. Nejasný zůstává osud ministra zahraničí Jana Lipavského: zda za TOP 09 bude kandidovat a případně v jakém kraji. Někdejší pražský pirát má v hlavním městě dveře zavřené, nabízejí se proto volné jižní Čechy. Praha 6:20 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Půjde Jan Lipavský do sněmovních voleb v barvách TOP 09? | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Na pomyslné mapě krajských lídrů TOP 09 se vyjímá bílé místo. Stále není jasné, kdo bude stranickou jedničkou v jižních Čechách. Tamní krajský předseda Pavel Klíma už nechce poslanecký post obhajovat.

Stranické primárky už na jihu Čech proběhly, zatím ale jejich výsledky krajská buňka tají. „Dohodli jsme se, že nechceme zvoleného lídra a lidi z kandidátky zveřejňovat, protože to není vůbec jisté. Necháme to na výkonném výboru,“ popsal Klíma.

Právě zhruba čtyřicetihlavý celostátní výkonný výbor TOP 09 ještě jednotlivá jména musí potvrdit a schválit, případně má právo nominace poupravit.

„Máme důvod, proč to nechceme zveřejňovat,“ doplnil Klíma. Na doplňující dotaz, jestli tím důvodem nemůže být to, že by na jih Čech stranické vedení umístilo ministra zahraničí Jana Lipavského, odpověděl, že o tom neví: „Nevím ani o tom, že by kandidoval za ‚Topku‘, natož v jakém kraji. A to jsem člen předsednictva,“ tvrdí jihočeský šéf strany.

Dohoda na spadnutí

Lipavský loni na podzim i po odchodu Pirátů zůstal členem vlády a ze své původní strany vystoupil. TOP 09 o něj ihned projevila zájem a začala s ním jednat. Na začátku února ministr zahraničí potvrdil, že jeho jedinou možností pro sněmovní volby je TOP 09. „Nějaké debaty běží, uvidíme, jaký bude jejich výsledek. Nechci v tuhle chvíli ještě předbíhat,“ řekl.

Nyní na dotazy ohledně své kandidatury neodpověděl. Podle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu ještě není jasné, zda bude Lipavský za TOP 09 a Spolu kandidovat. Vše záleží na definitivní dohodě špiček všech tří koaličních stran, která směřuje do finále.

Dříve se řešila varianta Lipavského kandidatury v Libereckém kraji. Ten je však druhým nejmenším českým krajem, kde se rozděluje jen osm poslaneckých mandátů.

„Liberecký kraj má jen jedno nebo dvě volitelná místa, takže i z tohoto důvodu to Liberec spíš nebude. Byla by škoda, kdyby se Lipavský do Sněmovny nedostal. I proto se nabízí spíš jižní Čechy,“ přibližuje zdroj blízký vedení TOP 09.

Liberecká TOP 09 už navíc za sebe jména na společnou kandidátku Spolu vybrala a na rozdíl od Jihočechů nemají problém veřejně sdělit koho. Jedničkou zvolili spolustraníci člena celostátního předsednictva Pavla Kounovského.

„Případná kandidatura pana Lipavského záleží na jednání mezi stranami Spolu a poslední slovo má výkonný výbor TOP 09. My jsme nominovali první čtveřici ve složení Pavel Kounovský, Lukáš Pleticha, Matyáš Paulíny a Jiří Klápště,“ popsal liberecký krajský předseda TOP 09 Petr Mikula.

Krajští lídři

V rámci dohody ODS, TOP 09 a KDU-ČSL si strany rozdělí 14 krajských lídrů v poměru 10:2:2. TOP 09 připadne Královéhradecký a s největší pravděpodobností i Ústecký kraj. V úvahu by přicházel případně Plzeňský.

Voličská skladba Ústeckého kraje sice nenahrává elektorátu TOP 09, co však v tuto chvíli rozhoduje spíše, jsou postavy lídrů stran Spolu. Za TOP 09 je v kraji jedničkou stranický místopředseda Michal Kučera, předseda sněmovního zemědělského výboru.

V Plzeňském kraji, kde je více pravicových voličů a TOP 09 tam má historicky nadprůměrné výsledky, nebude chtít pozici lídra pustit místopředseda ODS a ministr kultury Martin Baxa.

„I proto je pravděpodobnější Ústí. Sice v kraji není ‚Topka‘ historicky příliš úspěšná, ale pro celé Spolu by dávalo smysl, kdyby kandidátku vedl Kučera. ODS si zvolila lídrem opět Karla Krejzu, který je slabý,“ přibližuje zdroj blízký vedení TOP 09.

KRAJŠTÍ LÍDŘI TOP 09 Praha: Jiří Pospíšil

Středočeský kraj: Jan Jakob

Jihočeský kraj: ?

Plzeňský kraj: Marek Ženíšek

Karlovarský kraj: ?

Ústecký kraj: Michal Kučera

Liberecký kraj: Pavel Kounovský

Královéhradecký kraj: Matěj Ondřej Havel

Pardubický kraj: ?

Vysočina: Jan Matějka

Jihomoravský kraj: Vlastimil Válek

Olomoucký kraj: Zdeňka Blišťanová

Zlínský kraj: ?

Moravskoslezský kraj: Herbert Pavera

TOP 09 má v současné Sněmovně 14 poslaneckých mandátů a z jejich rozmístění je jasně patrná síla strany v jednotlivých regionech.

Tři křesla získala partaj v Praze a ve středních Čechách. V hlavním městě bude nejvýše postaveným členem TOP 09 na kandidátce náměstek primátora Jiří Pospíšil a druhým poslanec Michal Zuna. Ve Středočeském kraji vyhrál stranické primárky předseda poslaneckého klubu Jan Jakob před exministryní Helenou Langšádlovou.

V Plzeňském kraji obhajuje TOP 09 dva mandáty, na pořadí kandidátů stranické primárky nic nezměnily, jedničkou je ministr pro vědu Marek Ženíšek následovaný poslancem Milošem Novým.

Jasno je i na jižní Moravě, kde obhajuje 1. místopředseda strany, ministr zdravotnictví a jediný moravský poslanec TOP 09 Vlastimil Válek, v Královéhradeckém kraji zvolili straníci poslance Matěje Ondřeje Havla, v Ústeckém Michala Kučeru, v Olomouckém bude za TOP 09 nejvýše na kandidátce Spolu starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová, v Moravskoslezském zase exsenátor Herbert Pavera.

Nominační proces ještě probíhá v Pardubickém a Karlovarském kraji. Zlínská krajská organizace TOP 09 je pak v podobné situaci jako jihočeská. „Finální složení a pořadí je třeba schválit výkonným výborem. Krajské předsednictvo by rádo zveřejnilo jména a pořadí až v momentě, kdy bude dojednána finální podoba kandidátních listin,“ popsal manažer TOP 09 ve Zlínském kraji Václav Janík.

Kdo nahradí Pekarovou?

Podle politologa Aleše Michala TOP 09 po oznámení své předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, že na podzim nebude obhajovat poslanecký mandát a že skončí v čele strany, oslabí. „Oznámení zásadně ovlivní dynamiku volební kampaně, oslabí roli TOP 09 jak při skládání kandidátních listin, tak v následném předvolebním boji,“ míní Michal.

Strana navíc nyní nemá lídra, který by ji v rámci koalice Spolu vedl do voleb. „Pro viditelnost strany je to samozřejmě problém. O to víc v situaci, kdy koalice Spolu není favoritem. Na druhé straně to pro TOP 09 není fatální. Uvnitř strany panuje konsenzus o tom, že není nutné ihned hledat předsedu, ale je možné v přechodovém období udržet stávající vedení,“ říká politolog Lubomír Kopeček.

I vzhledem k tomu, že Mariana Jurečku v čele KDU-ČSL nahradil Marek Výborný a Pekarová Adamová nebude mandát obhajovat, už v letošních sněmovních volbách nebudou strany Spolu sázet na triumvirát předsedů, ale dají větší důraz na regionální lídry.

Dohoda ohledně nového vedení TOP 09 panuje taková, že si nástupce Pekarové Adamové v čele strany zvolí na listopadovém kongresu. O tom, kdo ve vedení zasedne, rozhodne i to, jak jednotliví uchazeči uspějí ve sněmovních volbách.