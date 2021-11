Pekarová Adamová obhájila na další dva roky post šéfky TOP 09. Ve volbě neměla vyzyvatele

Předsedkyní TOP 09 bude i další dva roky Markéta Pekarová Adamová, na sobotním sněmu v Praze ve volbě získala 163 ze 176 hlasů. Část delegátů hlasovala na dálku, sněmu se kvůli zhoršené epidemické situaci osobně účastní jen tři desítky lidí. Pekarová Adamová dovedla TOP 09 k účasti do vlády, když se strana stala součástí koalice Spolu (s ODS a KDU-ČSL), která zvítězila v říjnových sněmovních volbách. Praha 11:41 20. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová obhájila na sjezdu post předsedkyně TOP 09 | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

TOP 09 bude mít v příští vládě ministra zdravotnictví, kterým se má stát Vlastimil Válek, a ministryni pro vědu a výzkum, kterou bude Helena Langšádlová. Pekarová Adamová se stala předsedkyní Poslanecké sněmovny.

Šéfka strany v kandidátském projevu řekla, že budoucí vláda bude muset řešit krizi ve zdravotnictví, energetice, klimatu i krizi důvěry lidí ve stát. Vyzvala k soudržnosti.

Uvedla, že by české předsednictví v Evropské unii, kterého se země ujme 1. července 2022, mělo zdůraznit havlovskou diplomacii a podporu běloruské opozici. TOP 09 by měla i v komunálních volbách a volbách do části Senátu v příštím roce navázat na spolupráci v koalici Spolu.