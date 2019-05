TOP 09 a STAN navrhují změnu způsobu odvolávání vedoucích žalobců, rozhodovat by měl kárný senát

Poslanci TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN) opět předkládají novelu zákona o státním zastupitelství. Podle návrhu by vedoucí státní zástupce bylo možné odvolat pouze po rozhodnutí kárného senátu. Novela také vymezuje funkční období vedoucích státních zástupců, v případě nejvyššího státního zástupce by to bylo deset let. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekli představitelé obou sněmovních uskupení. Praha 13:00 9. 5. 2019 (Aktualizováno: 13:24 9. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrchní státní zastupitelství v Olomouci | Foto: Alena Vykydalová

„Cítíme, že pokud se plní náměstí po celé republice lidmi, pokud je tady nestandardní situace rezignace ministra spravedlnosti, příchod nové paní ministryně v politickém kontextu, který se úzce týká i premiéra této země, tak je dobré nějaké procesy, které se reformy justice týkají, akcelerovat,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.

Novelou poslanci reagují na konec Jana Kněžínka v čele resortu spravedlnosti a jeho nahrazení Marií Benešovou (oba za ANO).

Proti Benešové a premiéru Andreji Babišovi (ANO) tento i minulý týden protestovaly tisíce lidí v Praze i jiných městech. Požadovali demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra.

Odpůrci Benešové tvrdí, že tato advokátka a někdejší nejvyšší státní zástupkyně už dva roky otevřeně straní Babišovi ohledně jeho trestního stíhání. Benešová radí v oblasti justice prezidentu Miloši Zemanovi.

Stanovené funkční období

Novela má podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila vést k tomu, že vedoucí státní zástupci budou nezávislí na rozhodování politiků. Předkladatelé navrhují, aby vedoucí státní zástupci byli jmenováni na dopředu stanovené funkční období.

U nejvyššího státního zástupce by to bylo deset let, u vrchních, krajských a okresních státních zástupců sedm let. Podle novely by také bylo možné vedoucí státní zástupce odvolat pouze v případě, že se dopustili kárného provinění, a to na základě rozhodnutí nezávislého kárného senátu v kárném řízení.

Pospíšil novelu připravil již v době, kdy byl ministrem spravedlnosti. Podle něj jde o podobný model, jako v případě vedoucích soudů.

„Předsedové soudů jsou v určitých časových cyklech obměňováni. Platí pro ně stejný princip - v případě pochybení rozhoduje Nejvyšší správní soud. Model je funkční, vyzkoušený v praxi předsedů soudů a není důvod, aby nefungoval u vedoucích státních zastupitelů,“ řekl. Pospíšil byl ministrem v letech 2006 až 2009 a 2010 až 2012.