‚Chceme se sejít příští týden.‘ TOP 09 bude vyjednávat se Starosty o kandidátce pro evropské volby

TOP 09 bude vyjednávat se Starosty a nezávislými (STAN) o společné kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Výkonný výbor TOP 09 v pátek schválil podmínky spolupráce, schůzka zástupců stran by mohla být příští týden. V pátek to oznámil předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Starostové už se dohodli na spolupráci pro evropské volby se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů.

