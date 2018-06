Holčička se topila v pražské Stromovce. ‚Největší odměna je, že to přežila,‘ říká zachránkyně

Dlouhé minuty museli lidé oživovat tříletou holčičku a další dlouhé minuty čekat na záchranáře. Nakonec ale drama, které se v úterý navečer odehrálo v pražské Stromovce, dobře dopadlo. Dvě ženy a jeden muž topící se dítě zachránili. Když pak děvčátko v rukách záchranářů začalo plakat, rozbrečeli se i všichni okolo. Třiadvacetiletá studentka Martina Vaněčková, která dívce masírovala srdce, popsala pro Radiožurnál záchrannou akci. Praha 18:01 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Topící se holčičku se podařilo zachránit. K události došlo v úterý u rybníka v pražské Stromovce. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Musím na to pořád myslet. Neustále mám tu holčičku před očima. Ale zároveň si říkám, že jsem strašně ráda, že to takhle dopadlo. Myslím, že největší odměna je, že holčička přežila,“ líčí Martina Vaněčková.

Všechno se u rybníka seběhlo rychle. Asi dvacet dětí se ve vodě brouzdalo, všechny ve vedru dováděly.

„A najednou vidím paní, která nese jednu holčičku v bezvědomí z vody. Tak jsem se dívala, co se děje. Bylo tam hodně dospělých, proto jsem tam nejdřív nechtěla chodit. Ale potom jsem viděla, že nevědí, co mají dělat. Proto jsem přiběhla a spatřila, že holčička nedýchá," pokračuje.

Martina Vaněčková, jedna ze zachránkyň topící se holčičky. | Foto: Facebook Martiny Vaněčkové

Martina začala masírovat srdce, další muž dýchal z úst do úst. Žena, která vytáhla dítě z vody zavolala záchranáře a potom radila po telefonu.

„Nejdřív jsem si neuvědomila, kolik holčiče je, tak jsem začala resuscitací jako u dospělého. Potom mi ale došlo, že je malá, tak jsme změnili rytmus. Potom nám sanitka radila, že ji máme zvednout hlavou dolů a poplácat po zádech, aby se z ní trochu vody dostalo. Hodně to z ní bublalo, takže vody měla v plicích asi hodně."

Šťastný konec

Záchranáři poté přijeli do patnácti minut. „Zhruba v tu chvíli už holčička začala sama dýchat, ale pořád byla v bezvědomí. Nakonec si ji lékaři přebrali a ona se během pěti minut probrala a začala plakat. To už jsme věděli, že už to bude lepší," dodává zachránkyně.

Všem se nakonec ulevilo. „Já se rozbrečela taky, protože to bylo úplně neskutečné. Měla jsem velký strach, protože jsem se bála, že když už jsem se do toho tak hrnula, tak abych nezklamala. Když začala brečet, tak jsem z toho byla úplně dojatá," končí své vyprávění pro Radiožurnál Martina Vaněčková.

Zachránce pochválila záchranná služba i vedení Prahy 7, chce jim dát vyznamenání. „Rád bych jako starosta zachránkyním poděkoval a navrhl je na vyznamenání za záchranu života," napsal na svůj Facebook starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL).