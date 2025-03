Topolánek: Dočasné, trumpovské, arogantní. Nebude jednoduché zvrátit konec americké pomoci Ukrajině

Americký prezident Donald Trump podle všeho nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Vedení Ukrajiny prý musí Trumpa přesvědčit, že chce jednat o míru, aby dodávky zbraní obnovil. „Pro Volodymyra Zelenského bude velmi složité se po tom fiasku v Oválné pracovně omlouvat,” předpokládá v pořadu Osobnost Plus bývalý premiér a expředseda ODS Mirek Topolánek. Osobnost Plus Praha 0:10 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Spojené státy jsou nejvýznamnějším poskytovatelem zbraní a dalšího vojenského vybavení Ukrajině, která se již přes tři roky brání ruské invazi. Tuto pomoc ale nyní prezident Trump pozastavil. Expremiér Topolánek upozorňuje, že toto rozhodnutí nesmíme vytrhávat z kontextu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus s Mirkem Topolánkem, bývalým českým premiérem a předsedou ODS

„Beru to jako dočasné, nátlakové, trumpovské, arogantní, nicméně jako realitu, se kterou se musí vyrovnat jak evropští hráči, tak samozřejmě Ukrajina. Ta bude muset dělat takové kroky, aby toto rozhodnutí zvrátila,“ vysvětluje s tím, že to ale nebude mít Kyjev jednoduché.

„Pro ukrajinského prezidenta bude velmi složité se po fiasku v Oválné pracovně omlouvat. Pro Trumpa při jeho určitém opojení moci a jeho MAGA (Make America Great Again – pozn. red.) programu bude zároveň velmi složité uhnout,“ hodnotí expolitik.

„Nicméně se zřejmě najde prostředek, jak najdou cestu k sobě a k obnovení té, já bych neřekl úplně negativní, ale docela pozitivní smlouvy, která byla na stole v Oválné pracovně,“ míní Topolánek.

Bezprecedentní roztržku mezi státníky v Oválné pracovně za přítomnosti novinářů si Topolánek vysvětluje tím, že „trumpovská Amerika se chová jinak“.

„Je to twitterová společnost, všechno je v přímém přenosu. A to, že to jednání sklouzlo a dopadlo tak, jak dopadlo, na tom mají vinu obě strany. I když samozřejmě viceprezident J. D. Vance, který akceleroval negativní energii schůzky, na tom má nejvýznamnější podíl,“ hodnotí český expremiér.

Koalice ochotných

Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenskyj ho musí přesvědčit, že chce jednat Číst článek

Lídři evropských zemí se nyní pokoušejí přijít s vlastní dohodou pro příměří na Ukrajině. Hned po vyostřené schůzce v Bílém domě se konal summit v Londýně, který zorganizoval premiér Velké Británie Kier Starmer.

Podle Topolánka ale nemůže vzniknout žádná rozumná dohoda na úrovni Evropské unie, která by vedla kupředu. Upozorňuje, že kvůli dohadování například s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který podporuje spíše Rusko a Unii kritizuje, vznikne pouze plochý kompromis, který nakonec nebude možné použít.

„Ne vždycky koalice ochotných dopadla dobře. Vezmete si válku v Iráku. Během finanční krize možná ano,“ srovnává expolitik.

„Je to ale řešení, které se nenechá brzdit těmi, kteří jsou proti. Vytváří se tím nová vitální hranice, bohužel na linii Ostrava, Zlín, Brno, když to zjednoduším. Ale pořád to není Odra a Nisa. To, o co se hraje, je vitální hranice sféry zájmu Ruska na Odře a Nise. A to fakt nechceš,“ zamýšlí se.

Mohl by to být nejlepší příspěvek k míru, prohlásil Peskov o zastavení americké pomoci Ukrajině Číst článek

Od části analytiků zaznívají obavy, že Trumpovi jde především o mír na Ukrajině bez ohledu na to, zda celou zemi zabere Rusko. S tím ale expremiér Topolánek nesouhlasí.

„Trump není idiot. Je to stand-upový komik, transakční dealmaker, docela arogantní skoro osmdesátiletý chlapík, který nás může provokovat. Nicméně výsledkem toho, co zatím docela provokativně řekl, je, že z Panamy odešli Číňané a v Grónsku dostali Číňané výpověď z přístavu,“ poukazuje Topolánek.

„Souvisí to se změnou paradigmatu celého světa. Po 80 nebo 100 letech se úplně mění svět. Mění se bezpečnostní architektura. Multilaterální organizace selhaly a nefungují. Trump spoléhá na bilaterální vztahy, bilaterální tlak, ekonomické, mocenské silové prvky. Pokud tohle bereme jako fakt, tak musíme vědět, že v jeho zájmu není nárůst Ruska,” uzavírá.

Nahrává jednání nového prezidenta USA Donalda Trumpa Kremlu? Jak se bránit zemi, která vlastní jaderný arzenál? Poslechněte si celý díl Osobnosti Plus v úvodu článku.