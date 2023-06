Nerozdělené peníze ze sbírek pro obce zasažené tornádem využijí organizace na podobné účely

Přebytky ze sbírek pro obce zasažené tornádem využijí velké humanitární organizace na související účely. Diecézní charita Brno je uloží do fondu pro budoucí mimořádné události. Člověk v tísni připravuje opatření v krajině, která budou předcházet extrémním vlivům klimatických změn. Obě organizace to oznámily v tiskových zprávách. Od tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku v sobotu uplynuly dva roky. Brno 13:49 24. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od ničivého tornáda, které zasáhlo lidi na Břeclavsku a Hodonínsku, uplynuly v sobotu dva roky | Zdroj: HZS KHK/Michal Fanta

Diecézní charita byla na místě od prvních okamžiků. Její pracovníci působili v zasažených obcích do konce loňského roku. Dárci poslali charitě téměř 364 milionů korun. Zasaženým domácnostem postupně vyplatila 313 milionů. Zbytek uloží do fondu.

„Peníze z fondu mohou být poskytnuty na případnou další mimořádnou pomoc obětem tornáda na Moravě. Pak i obětem dalších nenadálých událostí, krizových situací, hromadných neštěstí, živelních katastrof a podobných neštěstí. Umožní nám to okamžitou reakci například pro rychlé zajištění nejnutnějších materiálních potřeb,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Sbírka SOS Morava Člověka v tísni shromáždila téměř 192 milionů korun. Obce a domácnosti dostaly 183 milionů. Na využití zbytku spolupracuje Člověk v tísni s dalšími organizacemi a samosprávami.

Vzniknou krajinné studie a klimaticko-adaptační plány pro Hrušky na Břeclavsku a Lužice a Dolní Bojanovice na Hodonínsku. Cílem opatření je zadržet vodu, předcházet větrné erozi, ochladit zastavěné části obcí a efektivněji hospodařit s energiemi. V Dolních Bojanovicích, které tři dny před tornádem postihly bleskové záplavy, už sázejí nové aleje.

Aby pomoc byla účinnější

„Obnova krajiny a zeleně po katastrofě není pro obce žádná procházka růžovou zahradou. Jsou na to potřeba finance, pozemky, lidské i odborné zdroje a k tomu ještě koordinace s ostatními obcemi i nadřízenými orgány. Malé obce na to často nemají dostatečnou kapacitu, a to je i důvod, proč jim pomáhá Člověk v tísni," uvedla ředitelka klimatických programů Magdalena Davis.

V obcích zasažených tornádem pomáhala i humanitární organizace ADRA. Nyní se podílí na výzkumu, který vyhodnocuje dopady tornáda a efektivitu distribuce pomoci. Z výzkumu vzejde sada doporučení pro organizace zasahující v terénu, aby jejich pomoc byla ještě účinnější.

„Tornádo bylo specifické obrovským rozsahem škod na poměrně malém území zhruba o rozloze 20 kilometrů čtverečních. Velkou výzvou tak byla například koordinace obrovského množství dobrovolníků, kteří se sjeli z celé republiky. Úplně novou zkušeností bylo, že pomoc probíhala výrazně déle, než jsme zvyklí třeba u povodní," uvedl koordinátor humanitární pomoci Josef Koláček.

Obětem tornáda pomáhal také Státní fond podpory investic. Podmínky programu umožňovaly požádat o podporu do dvou let od data katastrofy. „Čerpání peněz samozřejmě pokračuje dál, proplácení probíhá na základě předložených daňových dokladů. V tuto chvíli již fond proplatil více než 823,4 milionu korun na dotacích a na úvěrech 31 milionů korun,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel fondu Daniel Ryšávka.