Obcím zasaženým tornádem prodloužilo ministerstvo lhůtu na žádost o dotace. Čas mají do června

Ministerstvo pro místní rozvoj prodlouží obcím, které loni v červnu zasáhlo tornádo, o dva měsíce příjem žádostí do programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Čas mají do června, původně měl příjem skončit 29. dubna. Úřad zároveň připravuje pro samosprávy podporu na úhradu nutných nákladů vzniklých při odstraňování škod nebo na výstavbu nových objektů. Resort to ve čtvrtek uvedl v tiskové zprávě.

Praha 12:05 10. února 2022