Záchranáři mají nejhorší situaci na jižní Moravě pod kontrolou, uvedl jihomoravský hejtman Grolich

Tornádo, které se ve čtvrtek přehnalo jižní Moravou, za sebou zanechalo několik poničených obcí. Po zasedání krizového štábu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich potvrdil, že desítky lidí přišly o střechu nad hlavou. Zásadní je nyní zmapovat situaci. Hejtman také prosí dobrovolníky, aby vyčkali na zřízení infolinky a nevyjížděli na místo na vlastní pěst. Uvedl to ve vysílání Radiožurnálu. Brno 0:52 25. června 2021

Popište prosím situaci v celém kraji, která místa jsou postižená a jak moc?

Divoké tornádo zasáhlo v podstatě srdce jižní Moravy na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Nejpostiženější obce jsou Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves.

Je důležité říci, že už jsou na místě hasiči a záchranáři a mají nejhorší situaci pod kontrolou, ale ve většině z těch obcí ještě není analyzovaná celá situace. Nebyly projity veškeré domy. Takže nejsme schopni říct konečná čísla zraněných a podobně, to po mně nechtějte. Ale jsou to opravdu desítky lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou. Někteří jsou těžce zraněni a podobně, tak na ně prosím mysleme. My jsme zareagovali tak, že v rámci obcí s rozšířenou púsobností Břeclav a Hodonín jsme vyhlásili stav nebezpečí, abychom konkrétními opatřeními mohli na danou situaci reagovat.

Díky za všechny nabídky pomoci. Vyčkejte a v žádném případě nejezděte na místo. Dáme vědět, až bude situace trochu jasnější. Hasiči a další složky IHS jsou na místě a mají situaci pod kontrolou. Díky! — Jan Grolich (@JanGrolich) June 24, 2021

Co řešíte na krizovém štábu teď? Co je největší problém a co potřebujete? A naopak, co vůbec nepotřebujete?

Potřebujeme zmapovat situaci v místě. Důležité je, aby zasedly nejužší krizové štáby, zanalyzovaly situaci a nám předaly požadavky, abychom na ně byli schopní reagovat. My teď přesně ještě nevíme, co je na místě potřeba. Záchranáři a hasiči se zaměřují na to, aby zachránili lidi. Až potom můžeme řešit škody a další věci, které je potřeba dodat. To tím pádem teď není potřeba. Máme spoustu nabídek pomoci, jsme za ně moc vděční.

Ale hlavně bych prosil, aby případní dobrovolníci, kteří mají touhu vyrazit na vlastní pěst, aby to nedělali. Je potřeba to nechat na profesionálech, na záchranářích. Jsou tam sutiny a jde i o zdraví lidí, kteří zachraňují. Takže prosím, vyčkejme na pokyny. Budeme zřizovat krizovou linku, kam bude možné zavolat. Ale až ráno, až situaci zmapujeme a budeme schopni všechny telefonisty nabriefovat, aby byli schopni na nabídky pomoci nebo jakoukoli žádost o pomoc, reagovat.

Budete žádat o pomoc armády?

Ta už byla vyžádána. Armáda je nachystaná v případě potřeby zasáhnout. A děkuji všem složkám, protože se scházejí hasiči z celé České republiky a všichni jsou připraveni okamžitě pomoci a pomáhají. Za to velký dík.

