‚Tisíce lidí s námi táhnou za jeden provaz.‘ Stav dívky z autobusu, které odneslo tornádo, se lepší

Čtrnáctiletá Silvie z Moravské Nové Vsi, která utrpěla těžká zranění v autobuse odneseném tornádem, má za sebou čtyři náročné operace a podle matky Ireny Mackových je už z nejhoršího venku. Stále ale zůstává ve vídeňské nemocnici, kam za ní rodiče dojíždějí. Mezitím rodina opravuje dům a zatím netuší, kdy znovu otevřou v přízemí obchod se zeleninou a potravinami. Na místě natáčel Radiožurnál. Reportáž Moravská Nová Ves 11:59 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Mackových v kuchyni poničeného domu. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Pro tuto rodinu vybrali lidé ve finanční sbírce téměř osm a půl milionu korun. Peníze jsou určené pro dlouhodobou léčbu Silvie i její starší sestry, která je onkologickým pacientem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čtrnáctiletá Silvie z Moravské Nové Vsi je se zraněními po tornádu stále ve vídeňské nemocnici, z nejhoršího je ale venku. Poslechněte si reportáž Ľubomíra Smatany

„Je při vědomí, komunikuje, může hýbat hlavou, dýchá sama, brzy už nebude mít žádnou hadičku a dokonce jí po dvou týdnech umyly vlasy od bláta,“ říká s viditelnou úlevou Irena Mackových, která se střídá s otcem Silvie u jejího lůžka ve Vídni. „Kvůli vyšetření zlomených obratlů s ní nesměli hýbat, proto ji umyly až teď. To ji taky moc potěšilo.“

Jeden Čech žijící ve Vídni propůjčil zdarma rodičům byt, další lidé nabídli překladatelské služby. „V nemocnici jsou lékaři a sestry z Čech nebo Slovenska, takže mi vysvětlují detaily léčby. Vím všechno, co potřebuji.“ Irena Mackových se ale těší, že dceru brzy převezou do nemocnice v Brně. „Když to dobře půjde, tak možná za dva týdny.“

Žena, která pracuje jako kuchařka ve školní jídelně v Moravské Nové Vsi, je stále ještě dojatá z pomoci, které se rodině dostalo. „Nemyslím jenom finanční sbírku, ale to, že na nás spousta lidí myslí a drží nám palce. Když jsem dceru držela v těch prvních hodinách za ruku a začaly pípat přístroje, tak jsem se jen modlila, aby to dobře dopadlo.“

Žákyni deváté třídy Silvii totiž záchranáři našli až po několika hodinách v poli, kam se autobus převrátil. „Věřím, že všechna ta podpora Silvii pomohla a bude to jen lepší.“

Irena Mackových u poničeného domu. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Do Vánoc spolu

Marek Mackových stojí v kuchyni, nebo spíš v prostoru, kde bývala kuchyň a ukazuje na improvizovanou střechu. „Nejsem řemeslník, nedokážu to odhadnout, ale snad do konce léta budeme mít střechu i strop udělaný se vším všudy.“

Marek věří, že do Vánoc už bude znovu bydlet celá rodina i se Silvií. „Nepříjemné je, že jsme v patře, budeme muset udělat bezbariérový přístup nebo postavit výtah. Ještě nevím, řešíme to.“ Manželka Irena se usměje. „To zvládneme, s námi táhnou za provaz tisíce lidí.“

Finanční sbírka je určená na všechno, co souvisí s léčbou a rehabilitací dcery i její starší sestry. Rodina je může použít na zakoupení bezbariérového bydlení, na vybavení domu po tornádu a na překlenutí tohoto těžkého období, které právě prožívá.

Sbírku založila společnost Donio a ta si podle Michaely Hajátkové žádnou provizi nenechává. „Vybrali jsme od dárců 8 488 376 korun a celý dar je určený rodině Mackových. Oni s nimi mohou naložit pouze podle podmínek sbírky. To kontrolujeme my. Nás zase kontroluje Magistrát města Prahy, který sbírku povolil.“