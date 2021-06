Zkázu načaly kroupy a dokončilo ji tornádo. Vinaři na jihu Moravy počítají škody na vinohradech

Během dne přišli o bydlení i o zdroj obživy. Tornádu a silným bouřkám, které se v noci ze čtvrtka na pátek přehnaly po jižní Moravě, se nevyhnuly ani vinohrady. Podle prezidenta Svazu vinařů Tibora Nyitraye jsou škody zatím neznámé. „Vinohrady jsou teď v druhém řádu,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz s tím, že se vinaři první snaží zajistit své domovy a rodiny. Ministerstvo zemědělství prověřuje možnosti finanční pomoci. Jihomoravský kraj 16:19 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničený vinohrad | Foto: Svaz vinařů

„Od rána se snažím zjišťovat rozsah škod, bohužel získat informace je velmi těžké,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Nyitray a pokračuje: „Mluvil jsem s významným vinařem z Hrušek, který mi řekl, ať se nezlobím, ale teď se snaží zachránit svoji rodinu a bydlení, protože mu to v noci odneslo půlku střechy a noc přežili ve vodě na matračkách. Ve vinohradu ještě nebyl.“

V obci Hrušky podle prezidenta Svazu vinařů stály v cestě tornádu i vinné sklepy. Poničené jsou nejen střechy, ale i technologie. Podobná situace je i v Lužici, kde tornádo úplně zdevastovalo část vinohradů. „Bez drátěnek, vedení a bez keřů,“ popisuje škody.

„Co je smutnější, že už v pondělí bylo velké krupobití, kde část vinohradů byla poničená. Dílo zkázy je pravděpodobně dokonáno tou včerejší událostí. Bude to velmi citelná ztráta, zejména pro vinaře z takzvaného Podluží, kde se dělají velmi pěkná specifická vína a letos to pro ně bude těžké,“ dodává.

Doufá, že trvale poškozených vinařů nebude moc, jelikož obnova vinohradu je na několik let. „Pokud ano, tak obnova vinohradu trvá minimálně takové 3, 4 roky. Náklady na založení vinohradu jsou kolem jednoho milionu na hektar. Navíc na to není přímo žádný dotační program nebo peníze, takže pokud vinohradník měl vinohrad a teď ho nemá, tak bude muset někde sehnat milion nebo se na to vykašlat, což by byla velká škoda.“

Sčítání škod

„Skutečný rozsah je teď těžké říct, je příliš brzo. Lidé se snaží zabezpečit prvotní životní podmínky, aby mohli fungovat v základním režimu, a pokud ne oni, tak jejich sousedi,“ vysvětluje Nyitray a dodává, že se na místě vzepjala obrovská míra pomoci. „Vinohrady jsou teď v druhém řádu.“

Situaci komplikuje i výpadek elektřiny na místě a další technické problémy. „Komunikace je těžká, protože není elektřina a někteří už ani nemají nabité mobilní telefony,“ vysvětluje Nyitray.

Škody ani v současné chvíli nelze sečíst, protože je ve vinohradech nanesené velké bláto a přístup je tak omezen. Zasaženy jsou ale stovky hektarů. „Škody budeme sčítat. Bude to asi tak, že někdo bude poškozený stoprocentně, někdo míň. Skutečný rozsah nevíme, nicméně ohroženy jsou stovky a stovky hektarů v původně prvotřídní kvalitě,“ upřesňuje prezident svazu.

Pomoc z ministerstva?

Nyitray aktuálně řeší podporu ze strany ministerstva zemědělství, s kterým jsou v kontaktu. „Velmi doufám, že se podaří ministrovi zemědělství sehnat nebo zorganizovat nějakou pomoc, alespoň na ty podpůrné systémy a sazenice tak, aby se obnovily.“

Pro mnohé vinaře byla výroba vína hlavním zdrojem obživy, zasaženi jsou ale i volnočasoví vinaři. „Když si představíte, že se někomu zboří dům a vinohrad, tak v první řadě se bude snažit postavit dům, a až potom se bude snažit zachránit vinohrad. Pokud mu ale ten vinohrad dělal zároveň i zdroj příjmů nebo částečný zdroj příjmů, tak tragédie jednotlivců bude asi nesmírná,“ podotýká Nyitray.

Ministerstvo zemědělství s pomocí počítá, chystá se aktivovat program na řešení škod v zemědělství. „Víme, že došlo k velkým škodám na vinohradech a také na ovocných kulturách. Rozsah škod zatím neznáme, zjišťujeme možnosti nějaké finanční pomoci z naší strany. Na tyto případy máme notifikovaný rámcový program pro řešení škod v zemědělství, nicméně v tuto chvíli musíme prověřit nějakou možnost aktivace u Evropské komise a případně potom nějakou alokaci finančních prostředků na tuhle pomoc,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

O dalších programech se zatím neuvažovalo. Počítá se, že bude možné využít ten, který již na ministerstvu je. „V tuto chvíli vám nedokážu odpovědět, jestli bude spuštěný nějaký další. Věříme, že tento program využít lze, protože, jak jsem říkal, je dlouhodobě notifikovaný právě na případy různých živelných katastrof,“ dodal Bílý.

Pokud by došlo k jeho aktivaci, rychlost přidělení prostředků bude záležet na schválení ze strany vlády. „Situaci prověřujeme v řádu několika dnů, poté by vláda musela rozhodnout o nějaké alokaci peněz a uvolnění. Ale jsme schopni pomoc poskytnou relativně brzy a po vyčíslení škod ji rychle aktivovat v řádu několika týdnů,“ upřesnil Bílý s tím, že program je vázaný i na evropská pravidla.