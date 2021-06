Silné bouřky budou, ale už by neměly mít takové následky, uvedla meteoroložka. Potvrdila tornádo

Hodonínskem a Břeclavskem se opravdu prohnalo tornádo. Ve vysílání Radiožurnálu to potvrdila Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Síla tornáda se určí podle rozsahu škod. Výstraha před silnými bouřkami stále platí na většině území až do pátečních ranních hodin. Podle Odstrčilové už by ale bouřky neměly mít tak tragické následky.

