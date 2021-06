SHRNUTÍ: Miliardové škody, ale i vlna solidarity. Jižní Morava se už třetí den vzpamatovává z tornáda

Řádění tornáda za sebou zanechalo stopu dlouhou 26 kilometrů a 500 metrů širokou, která se táhne od východního okraje Břeclavi až po obec Ratíškovice. Nejhůře dopadly obce Hrušky, Moravská Nová ves, Lužice, Týnec, Mikulčice nebo Hodonín. Bouře zničila domy i auta. Poškozeny jsou také kostely v Hruškách a Moravské Nové vsi nebo barokní zámek ve Valticích, který patří na seznam UNESCO. Poničená je zároveň i vinařská úroda.

Dosud nejbližší záběry tornáda zveřejnila v pátek policie. Video natočené jedním z obyvatel Lužice ukazuje vysoký vír, který s sebou nese kusy trosek a vyvrací stromy.

Neuvěřitelně autentické video z Lužic. Naší hlídce ho dnes přinesl jeden z místních obyvatel s opravdu pevnými nervy . Díky za něj, Radovane, jste statečný muž! pic.twitter.com/VJAd5gPli4 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

Následkem živlu zemřelo šest lidí, stovky dalších utrpěly zranění. Například v hodonínské nemocnici jich v souvislosti s čtvrteční katastrofou ošetřili k nedělnímu ránu na 252. Na místě okamžitě zasahovali hasiči i policisté, do prací se zapojili také vojáci. Na Moravu zamířily také stovky dobrovolníků – nepřehledná situace ale způsobila dopravní kolaps, lidé by se proto neměli do míst vydávat na vlastní pěst.

Charitativní pomoc

Ve sbírkách na pomoc postiženým obcím se do nedělního poledne vybralo přes 400 milionů korun. Dary lze zasílat například na konto Nadace Via či Diecézní charity Brno. Vlastní dárcovskou kampaň koordinuje také Český rozhlas. K potřebným už v neděli zamířilo prvních 20 milionů korun.

Oblast navštívili také politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Zpráva o tornádu ho zastihla na jednání v Bruselu, odkud jeho návrat zkomplikovalo počasí. Do příletu tak pověřil koordinací s krajem vicepremiérku a ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO).

Odkazy na weby Web propojující lidi, kteří hledají pomoc s těmi, kteří ji nabízí, je dostupný na adrese pomahejtesnami.cz.

Veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu a Radiožurnálu je dostupná na darujme.cz/pomahejtesnami nebo přímo na webu www.radiozurnal.cz.

Rodiny a domácnosti z postižených obcí mohou o peníze žádat jednoduše na www.nadacnifondcro.cz.

Podle svých slov chce Babiš prověřit možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie, které by jižní Moravě ulevily. Podle prezidenta Miloše Zemana by měl stát uvolnit v souvislosti s tornádem co možná největší finanční podporu. Hlava státu v sobotním projevu vyjádřila solidaritu, s ohledem na svůj zdravotní stav se ale na místo osobně nevypraví.

Čtvrteční tornádo bylo podle meteorologů nejsilnější v tuzemské novodobé historii. Dosáhlo rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu a přineslo s sebou i několik ničivých savých vírů, které způsobují největší škody, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle odborníků ale mimořádnou situaci nelze dávat do přímé souvislosti s globálním oteplováním ani klimatickou změnou.

Dění na Moravě i nadále podrobně sledujeme v online reportáži.

Hrušky, neděle ráno. Doprava je dnes lepší než včera, osobní auta musí zůstat na odstavných parkovištích. I tak je tu kvůli těžké technice husto. ⁦Helmy silně doporučeny. @iROZHLAScz⁩ ⁦@Radiozurnal1⁩ ⁦@CRozhlas⁩ pic.twitter.com/xLP35i8qUg — Vlasta Gajdošíková (@vlagajdosik) June 27, 2021